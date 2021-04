78% Rīgas ielu attīrītas no smiltīm, pauž Reinbahs

Rīgas ielu attīrīšana no smiltīm tika sākta 30. martā un to plānots pabeigt līdz maija sākumam. Līdz šim ir paveikti 78% no plānotajiem darbiem jeb veikta ielu attīrīšana no smiltīm un putekļiem 980 kilometru garumā, pirmdien Rīgas domes Satiksmes un transporta lietu komitejas sēdē pauda Satiksmes departamenta direktors Vitālijs Reinbahs.

Patlaban tīrīšana tiek veikta uz tiltiem un pārvadiem, maģistrālajām ielām un ielām ar intensīvu satiksmi. Kopumā attīrīšanā ir iesaistītas 19 brigādes, viena brigāde dienas laikā spēj iztīrīt aptuveni 3-4 kilometrus.

Līdz šim ir paveikti 78% no plānotajiem darbiem jeb veikta attīrīšana 980 km garumā. 22% jeb 271 km vēl jāpaspēj attīrīt līdz maija sākumam.

Pēc Satiksmes departamenta sniegtās informācijas, ielu attīrīšana no smiltīm izmaksā 500 eiro/kilometrā, bet tiltu attīrīšana – 892 eiro/kilometrā. Kopējās tīrīšana darbu izmaksas veido 522, 5 tūkstošus eiro.

Runājot par problēmām ielu tīrīšanā, Reinbahs norādīja, ka 1. un 2. kategorijas ielas, kuru malās ir atļauts novietot auto, ir problemātiski iztīrīt, jo auto īpašnieki bieži vien nereaģē uz pagaidu ceļazīmēm, kas aizliedz tur novietot auto.

Pēc tam, kad no ielām tiks savāktas smiltis, tiks veikta ielu atputekļošana. Atputekļošana nozīmē, ka tiek veikta ielu tīrīšana ar speciālu tehniku, kas aprīkota ar vakuuma putekļu novākšanas iekārtām. Uz tiltiem un 1. un 2. kategorijas ielām atputekļošana tiek veikta 3-4 reizes nedēļā, bet centrā un Vecrīgā sešas reizes nedēļā. Atputekļošanas izmaksas uz tiltiem izmaksā 27,8 eiro/kilometriem, bet uz ielām – 18,5 eiro/kilometrā.

Jau vēstīts, ka ielu tīrīšana tiek veikta daļēji mehanizēti, jo atsevišķās vietās brauktuvju malu attīrīšana ir jāveic ar lāpstām. Putekļu savākšana ar vakuuma iekārtām jeb tā sauktā "mitrā tīrīšana" tiks uzsākta pēc smilšu novākšanas. Netīrumi un smiltis tiks nogādāti oficiālās izgāztuvēs.

Ielu uzturētājiem ir uzdots darbus veikt tā, lai maksimāli netiktu traucēta satiksmes plūsma, piemēram, tīrīšanas darbi uz maģistrālajām ielām pamatā netiek organizēti rīta stundās un pēcpusdienā. Darbi tiek organizēti arī nakts stundās.