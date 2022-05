8% no IKP piecos gados – Saeimas komisijā spriež, kā finansēt veselības aprūpi

Trešdien, 11. maijā, trīs Saeimas komisiju kopsēdē Amerikas Tirdzniecības palātas Latvijā ("AmCham") pārstāvji prezentēja pētījumu, kurā izstrādāti ieteikumi ilgtspējīgai, efektīvai un taisnīgai veselības aprūpes finansēšanai Latvijā.

Kā Ilgtspējīgas attīstības komisijas, Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas un Sociālo un darba lietu komisijas kopsēdē "AmCham" vārdā prezentēja Edgars Labsvīrs, viena no viņu izstrādātajām rekomendācijām ir sasniegt ES vidējo rādītāju valsts ieguldījumiem veselībā – 8% no IKP līdz 2027. gadam.

Tāpat "AmCham" iesaka veselības budžetu sasaistīt ar makroekonomiskajiem rādītājiem, piemēram, ar vidējo algu. Kā norādīts "AmCham" prezentācijā, šobrīd veselības budžets Latvijā ir aptuveni 4% IKP, kas ir zemākais rādītājs Baltijas valstu vidū.

Atbilstoši OECD datiem, veselības aprūpes finansējuma pieaugums nodrošināja 46% vīriešu un 39% sieviešu paredzamā dzīves ilguma palielinājumu. Nevienam citam faktoram – ne IKP, ne izglītībai, ne vides piesārņojumam vai dzīvesveidam, nebija tik lielas ietekmes uz dzīves paildzināšanu kā investīcijām veselības aprūpē. Igaunijā veikts pētījums apliecina, ka ar katru ieguldīto vienu eiro veselības aprūpē, ekonomika iegūst 2,4 eiro un sabiedrība - vidēji 28 veselīgas dzīves dienas gadā uz vienu iedzīvotāju, norāda "AmCham".

Vēl "AmCham" iesaka ambulatoro tehnoloģiju budžeta pieaugumu veidot proporcionāli kopējam pieaugumam, atteikties no "divu grozu" sistēmas un paļauties uz vispārējiem nodokļiem kā galveno ieņēmumu avotu, kā arī atteikties no 100% Nacionālā veselības dienesta (NVD) budžeta izpildes mērķiem, bet ieviest budžeta izpildes koridoru un ļaut finansēt nākamā gada izdevumus no konta atlikumiem gada beigās, paredzot riska rezerves vismaz 3% apmērā.

Saistībā ar šo ieteikumu Veselības ministrijas (VM) Valsts sekretāres vietnieks finanšu jautājumos Boriss Kņigins norādīja, ka ir izveidota iespēja pretendēt uz neapgūto līdzekļu apropriāciju nākamajam gadam, kā arī notiek diskusijas ar Finanšu ministriju, kā salāgot sistēmu, lai neveidojas deficīti.

Veselības aprūpes izdevumu efektivitātes un pacientu rezultātu uzlabošanas lauciņā "AmCham" iesaka ieviest integrēto aprūpi, kā arī vērtībās balstītu veselības aprūpes modeli. Šie modeļi prezentēti arī konferencē aprīlī Rīgas Stradiņa universitātē.

Vērtībās balstīts veselības aprūpes finansēšanas modelis uzlabotu pacientu veselības rezultātus un veselības aprūpes sistēmas darbību, vienlaikus kontrolējot pieaugošās veselības aprūpes izmaksas, savukārt integrēta un personalizēta pieeja veselības aprūpē ir ļoti nozīmīga hronisko pacientu aprūpei, uzsver "AmCham".

Veselības nozares organizāciju pārstāvji atzinīgi novērtēja šos izstrādātos ieteikumus un aicināja deputātus tos ņemt arī vērā.

Biedrības "Veselības aprūpes darba devēju asociācija" izpilddirektore Ināra Pētersone arī uzsvēra, ka runa nav tikai par finansējumu kā tādu, bet tā prognozējamību, kas ir viens no priekšnosacījumiem, jo ir svarīgi laicīgi zināt, kādas būs budžeta iespējas nākamajos gados.

Tāpat viņa norādīja, ka pētījumā ir uz rezultātu vērsts finansēšanas modelis, bet jāpārskata arī finansēšanas sistēma kā tāda.

Latvijas Slimnīcu biedrības priekšsēdētājs Jevgēņijs Kalējs sacīja, ka problēmas, par ko tiek runāts, ir jau zināmas desmitiem gadu un ir "mazliet neērti, ka amerikāņu kolēģi norāda, kādā stāvoklī esam". Tomēr viņš pauda cerību, ka "varbūt šis spēriens pa to pusi, kur mēs sēžam, palīdzēs."

Arī Sociālo un darba lietu komisijas vadītājs Andris Skride (AP) pauda atzinīgus vārdus par to, ka milzīgā problēma ar nepietiekamo finansējumu veselības aprūpē tika sadzirdēta plašākā deputātu lokā.

Amerikas Tirdzniecības palātas Latvijā veselības aprūpes darba grupa ir platforma dažādiem veselības aprūpes nozares uzņēmumiem un organizācijām. Tā apvieno gan vietējo, gan ārvalstu veselības aprūpes uzņēmumu starptautisko pieredzi ar mērķi uzlabot veselības aprūpes kvalitāti un pieejamību. Veselības aprūpes darba grupa strādā, lai veicinātu efektivitāti un inovācijas veselības aprūpes sistēmā, kā arī sniegtu atbalstu veselības politikas uzlabojumiem, iesaistoties dialogā ar valsts institūcijām un citām iesaistītajām pusēm.

"AmCham" ir vadošā ārvalstu tirdzniecības palāta Latvijā, kas pārstāv vairāk nekā 140 uzņēmumu.