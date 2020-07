A vien air distanc – Zvejnieksvētki Covid-19 ēnā

Tradicionālie Jūras un Zvejnieksvētki tiek svinēti Latvijā ik gadu, jūlija otrajā sestdienā. Lai gan ar mazāku vērienu, arī šis gads nebūs izņēmums – Zvejnieksvētki būs. Par sabiedrības veselību atbildīgās iestādes nesaka "nē" svētkiem, taču aicina pirms pasākuma apmeklēšanas rūpīgi izvērtēt riskus.

Lustēšanos jūras krastā šogad ierobežos jaunā koronavīrusa izraisītā slimība Covid-19. Lai gan ārkārtējā situācija valstī ir beigusies un no 1. jūlija palielināts apmeklētāju skaits, kas vienlaikus var piedalīties kultūras pasākumos, tas neļaus godināt Neptūnu kā ierasts.

Jāatgādina, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem līdz jūlija beigām ārpus telpām notiekošos pasākumus drīkst vienlaicīgi apmeklēt 1000 personas, ievērojot divu metru distanci, savukārt telpās ar kopējo publisko platību līdz 1000 kvadrātmetriem pasākuma apmeklētāju skaits joprojām nedrīkst pārsniegt 100 personas, taču telpās, kuru platība ir lielāka, drīkst pulcēties 500 cilvēku.

Bez zaļumballēm

Ierasts, ka Jūras svētki norisinās Latvijas zvejniekciemos un piejūras pilsētās. Šogad svētkus varēs atzīmēt gan Kurzemē, gan Vidzemē. Piemēram, plaša svētku programma paredzēta Rojā. Tur visas dienas garumā norisināsies dažādas aktivitātes, sākot ar rīta vingrošanu, beidzot ar salūtu.

Rojas novada kultūras pasākumu organizatore Dace Broka atzīst, ka "organizēt pasākumu šobrīd nav tas vienkāršākais uzdevums, vieglāk, protams, būtu neko nedarīt". Viņa atgādina, ka jau augustā ārpus telpām apmeklētāju skaits varēs sasniegt 3000. Rojas Zvejnieksvētki ļaus uzkrāt pieredzi tālākajam.

Rojas Zvejnieksvētku rīkotāji paredz, ka maksimālais apmeklētāju skaits katram koncertam dažādos laikos varētu būt līdz 1000 apmeklētāju. "Šis skaits noteikti netiks pārsniegts, to regulē ieejas biļešu skaits," uzsver Broka. "Esam atteikušies no Neptūna sagaidīšanas no jūras, kas ierasti pulcē lielu skaitu apmeklētāju vienlaikus, radot riskus, bezmaksas koncertiem, kuros skatītāju skaits netika regulēts, karuseļu atrakcijām, kupli apmeklētās vakara balles pludmalē ierobežotā teritorijā."

Arī Salacgrīvā svētki būs pavisam citādāki nekā ierasts. "Pēc ikgadējiem novērojumiem – cilvēki pārsvarā sabrauc pie mums baudīt lašu zupu, vizināties ar kuģīšiem un laivām jūrā, kā arī uz sporta aktivitātēm. Šogad tā visa nebūs," saka Salacgrīvas novada kultūras centra direktore Pārsla Dzērve. Arī ierastā balle šogad izpaliks. "Pie tam šogad svētki netiek reklamēti ne televīzijā, ne radio."

Lai gan vēl tikai jūnija sākumā Dundagas novadā bija pārliecība, ka svētki jāatceļ, Jūras svētki Kolkā notiks. Kā stāsta Kolkas pagasta pārvaldes vadītājs Aldis Pinkens, Jūras svētki – tāpat kā Ziemassvētki vai Lieldienas – nevar tikt atcelti. Piekrastes pilsētās un ciemos "šī diena ir svarīgākā tradicionālo svētku diena vasarā, kura gan iedzīvotājiem, gan visai pašvaldībai ir ar īpašu nozīmi un saturu".

Šī gada svētki Kolkā nav veidoti ar nodomu organizēt lielu un visaptverošu cilvēku pulcēšanos vienā vietā. To mērogs un formāts būs citādāks. Zinot teritorijas platību, ir iespējams aptuveni kontrolēt cilvēku skaitu. "Ja radīsies aizdomas, ka negaidīti tuvojamies atļautajam apmeklētāju skaita limitam – teritoriju slēgsim," klāsta pagasta pārvaldes vadītājs.

Liepājā Jūras svētki ierasti pulcē tūkstošiem cilvēku, tādēļ, ievērojot valstī noteiktos epidemioloģiskos norādījumus, Liepājas dome lēmusi šogad nerīkot plašas svinības, klāsta Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas pārstāvis Andrejs Rjabcevs. "Būs tikai mazākas formas aktivitātes, kas nav saistītas ar lielu dalībnieku skaitu, kā piemiņas mirklis un aizlūgums par tiem, kas jūrā, un ziedu vainaga nolaišana ūdenī."

Lai gan Liepājas dome to nesaista ar Jūras svētkiem, bet paralēli šajā dienā Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas pārvalde Tirdzniecības kanālā organizēs vairākas aktivitātes uz ūdens. Piemēram, Latvijas atklāto SUP čempionātu, airēšanas sacensības un laivu parādi.

Tikmēr Ventspils, kā liecina publiski pieejamā informācija, šobrīd strādā pie Jūras svētku programmas, "lai, ievērojot visus pulcēšanās un citus ierobežojumus, ikviens varētu sajust svētku noskaņu, apmeklējot dažādus mazākas formas pasākumus".

Nīcas novada pašvaldība vēlas iedzīvotājiem nodrošināt svētkus un tradīciju saglabāšanu arī šajā sarežģītajā laikā. Tādēļ Zvejnieksvētki Jūrmalciemā būs ar virkni ierobežojumiem – pasākums būs pieejams bez maksas, bet ar ierobežotu apmeklētāju skaitu. Maksimālais pasākuma apmeklētāju skaits būs 300. Tas izvēlēts, apzinoties teritorijas platību un mūsu spēju, kā organizatoriem, parūpēties par apmeklētāju drošību, klāsta Kristīne Kopštāle, Nīcas novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste.

"Protams, Nīcas novada dome izskatīja vairākus variantus par pasākumu rīkošanu vai to atcelšanu, tomēr tika nolemts, ka šie svētki iedzīvotājiem ir svarīgi un, ka satikšanās prieks, lai gan ar ierobežojumiem, tomēr ir svarīgāks nekā izvēlēties vieglāko ceļu – pasākumu atcelt," norādīja Kopštāle.

Visu Jūras svētku pasākuma organizatori nodrošinās dezinfekcijas punktus, taču vienlaikus tā ir katra paša atbildība izvērtēt dalību pasākumā, atgādina pašvaldību iestādēs.

Savukārt Pāvilostas novada domes deputāti jau iepriekš lēma, ka jūnijā un jūlijā tiek atcelti visi lielākie pasākumi novadā, tostarp Zvejnieku svētki. Arī Zvejnieksvētki Rēzeknes novada Nagļos – vienīgajā iekšzemes zvejniekciemā Latvijā – šogad nenotiks.

Pašam galva uz pleciem

Plānojot doties uz Zvejnieksvētku pasākumiem, Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) un Veselības ministrija (VM) aicina izvērtēt riskus un pašiem pieņemt lēmumu par piedalīšanos pasākumos.

Lai gan epidemioloģiskā situācija ar jaunā koronavīrusa izplatību Latvijā ir stabila, aizvien vēl ir nepieciešams ievērot noteiktos ierobežojumus, kas noteikti Ministru kabineta noteikumos Nr.380, tai skaitā par pulcēšanās ierobežojumiem, divu metru distances ievērošanu, kā arī roku higiēnas ievērošanu un sekošanu savam veselības stāvoklim, portālam "Delfi" norādīja SPKC komunikācijas nodaļas vadītāja Ilze Arāja.

Cilvēkus, kuri pieder kādai no riska grupām, proti, cilvēkus gados, grūtnieces, cilvēkus ar hroniskām saslimšanām un citus, SPKC aicina atturēties no publisku vietu apmeklēšanas. Tāpat Arāja uzsvēra, ka cilvēkiem ar infekcijas slimību simptomiem ir jāpaliek mājās un jāvēršas pēc palīdzības, ja tas ir nepieciešams.

SPKC iesaka ikvienam lejupielādēt mobilo lietotni "Apturi Covid", kas radīta, lai ierobežotu Covid-19 izplatību Latvijā, un lai ātrāk uzzinātu, vai esi bijis kontaktā ar Covid-19 saslimušo.

Izmantojot lietotni, varēs savlaicīgāk izolēties, lai neapdraudētu ģimeni, kolēģus, draugus un pārējos iedzīvotājus, kā arī pievērst uzmanību slimības simptomiem un ātrāk vērsties pēc palīdzības, ja nepieciešams. SPKC atgādina, ka šādos gadījumos sabiedrībai un epidemiologiem izveidots papildrīks darbam, lai plašāk noteiktu, vai esi bijis kontaktā ar Covid-19 saslimušo.

Ņemot vērā salīdzinoši labo epidemioloģisko situāciju saistībā ar Covid-19, no jūlija ir paplašinātas iespējas pulcēties, tajā skaitā rīkot masu pasākumus, portālu "Delfi" informēja VM pārstāvis Oskars Šneiders.

No trešdienas, 1. jūlija, ir atļauti pasākumi ārā līdz 1000 cilvēkiem. Vienlaikus pasākumu organizatoriem jāplāno atbilstoša izmēra telpa vai teritorija, rēķinot uz vienu cilvēku četrus kvadrātmetrus, uzsvēra Šneiders.

Cilvēkam pašam ir jāizturas ļoti atbildīgi un jāizvērtē, vai kāda masu pasākuma apmeklējums viņam ir vēlams vai nē, norādīja Šneiders. Ja ir izlemts doties uz pasākumu, tad jāatceras gan par roku dezinfekciju, piemēram, pirms ēšanas, gan par distances ievērošanu, kā arī jāizvērtē vai doties drūzmā vai to nedarīt, atgādināja ministrijā.

