Ādažos sestdien notiks lielā ziedošanas akcija 'Palīdzēsim Ukrainas tautai'

Šodien Ādažos, Pirmajā ielā 42A, no plkst. 12.00 līdz 17.00 notiks ziedošanas akcija, lai palīdzētu karā cietušajiem ukraiņiem, informē Ādažu novada pašvaldība.

Ir nepieciešamas mantas un drēbes gan bēgļu ģimenēm, kuras ieradušās Ādažu novadā, gan tiem, kuri vēl aizvien atrodas kara plosītajā Ukrainā.

Bēgļu ģimenēm, kuras pagaidu mītnes vietu atradušas Ādažu novadā un izmitinātas telpās bez virtuves, noderīgas būtu silta ēdiena gatavošanas ierīces kā mini cepeškrāsns/mikroviļņu krāsns, katli, pannas, trauki, segas, spilveni, kā arī higiēnas preces, sausā pārtika un dzīvnieku barība.

Tāpat Ādažu novada pašvaldība ir saņēmusi palīdzības lūgumu no sadraudzības pašvaldības Slobožanskā, Ukrainā, lūdzot pārtiku (konservi, sausā uzturdeva, batoniņi, šokolādes, rieksti, "roltonu" tipa makaroni (ātri pagatavojami), sausās zupas; dzīvnieku barību (sausā barība, konservi kaķiem/suņiem), medicīnas preces (marles, plāksteri, vienreizlietojamie cimdi, apdegumu smēres, pretsāpju līdzekļi, žņaugi, ķermeņa mazgājamie līdzekļi, zobu pastas un birstes, autiņbiksītes un higiēniskās paketes, papīra dvieļi, mikrošķiedras dvieļi, dezinfekcijas līdzekļi, medicīniskais spirts), drēbes (pledi un termosegas, paklājiņi, lietusmēteļi, spilveni, apģērbs); militārais aprīkojumu (zābaki, termoveļa, guļammaisi, jogas paklājiņi, ceļu un elkoņu sargi, taktiskās brilles pret dūmiem, pieres lampas, baterijas, kamuflāžas un maskēšanās tīkli, sveces, lukturi.

Ziedotājiem, kuriem 9. aprīlī nav iespējams ierasties, joprojām pastāv iespēja ziedojumus nogādāt darba dienās, iepriekš piesakoties pa tālr.28804673 (no pirmdienas – ceturtdienai no 8.00 – 17.00, piektdienās no 8.00 – 14.00) Ādažos, Pirmajā ielā 42A, oranžajā angārā.