Aizdegoties automašīnai, cietis cilvēks

Aizvadītajā diennaktī Latvijā dzēsti 33 ugunsgrēki, vienā no tiem cietis cilvēks, informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD).

Plkst. 15.26 ugunsdzēsēji saņēma informāciju, ka Rīgā deg vieglā automašīna. Ierodoties notikuma vietā, VUGD darbinieki konstatēja, ka automašīna deg trīs kvadrātmetru platībā un ugunsnelaimē ir cietis cilvēks. Cietušais tika nodots Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam. Plkst. 16.33 ugunsgrēks tika likvidēts.

Pirmdien 13 ugunsgrēki reģistrēti novados, 13 Rīgā, bet septiņi citās pilsētās.

Aizvadītajā diennaktī ugunsdzēsēji piedalījušies arī divu meža ugunsgrēku dzēšanā, toties nav reģistrēts neviens sausās zāles degšanas gadījums.

24 stundu laikā VUGD darbinieki veikuši arī 20 glābšanas darbus - sešus novados, astoņus Rīgā, bet vēl sešus citās pilsētās.

Palīdzot nelaimē nokļuvušiem dzīvniekiem, pirmdien Daugavpilī no apmēram sešu metru augsta koka nocelts kaķis, kurš, pēc apkārtējo domām, paša spēkiem nebūtu ticis lejā. Vēl glābēji palīdzējuši notvert dzīvojamās mājas garāžā iemaldījušos čūsku un no neapsaimniekotas ēkas otrā stāva loga nocēluši mazu kaķēnu, bet Skrundas novadā no apmēram metru dziļas akas izcelta tajā iekritusi kaza.

Kopš gada sākuma Latvijā dzēsti 5736 ugunsgrēki, tostarp 2769 reizes degusi kūla. Ugunsnelaimēs cietuši 148 cilvēki, bet 46 gājuši bojā..