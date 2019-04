Aizkraukles policisti kūlas dedzināšanas brīdī pieķer kādu vīrieti

Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Aizkraukles policisti 7. aprīlī kūlas dedzināšanas brīdī pieķēruši jau otro likumpārkāpēju, portāls "Delfi" uzzināja Valsts policijā.

1982. gadā dzimušais vīrietis pieķerts, dedzinot kūlu mājas pagalmā Kokneses pagastā. Vīrietim par kūlas dedzināšanu noformēts administratīvā pārkāpuma protokols.

Policija arī informē, ka Tukuma iecirkņa policisti veic aktīvu preventīvo darbu kūlas dedzināšanas apkarošanā. Par savlaicīgu pērnās zāles nenopļaušanu, kā rezultātā izveidojusies kūla, policisti sākuši jau deviņas administratīvās lietvedības Engures novadā.

Policija vērš iedzīvotāju uzmanību, ka dedzinot kūlu vai ugunskuru var nodarīt lielu postu. Izceļoties ugunsgrēkam, var nodegt gan dzīvojamās, gan saimniecības ēkas, gan arī mežu platības, kā arī ugunsgrēkā var zaudēt pat dzīvību. Neapdomīgas rīcības dēļ, nelaime var piemeklēt gan pašus dedzinātājus, gan arī nevainīgus cilvēkus, uzsver policija.

Likumsargi atgādina, ka par ugunsdrošības prasību pārkāpšanu — uzliek naudas sodu fiziskajām personām no 30 līdz 280 eiro, juridiskajām personām — no 280 līdz 1400 eiro. Savukārt par kūlas dedzināšanu uzliek naudas sodu fiziskajām personām no 280 līdz 700 eiro.

Par svešas mantas tīšu iznīcināšanu vai bojāšanu, ja tā izdarīta ar dedzināšanu vai citādā vispārbīstamā veidā, vai ja tā nodarījusi lielu materiālu zaudējumu, vai ja tās rezultātā vainīgā neuzmanības dēļ iestājusies cilvēka nāve vai izraisītas citas smagas sekas, paredzēta kriminālatbildība. Sods ir brīvības atņemšana uz laiku līdz desmit gadiem un probācijas uzraudzība uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās.

Policija mudina iedzīvotājus būt apdomīgiem un nededzināt kūlu. Gadījumā, ja tiek manītas personas, kuras ignorē ugunsdrošības noteikumu prasības vai dedzina kūlu, nekavējoties par to jāziņo policijai, zvanot pa tālruni 110.