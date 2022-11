Aizsardzības komisija rosina turpināt atbalstu no kara bēgošajiem Ukrainas iedzīvotājiem

Jau iesāktais atbalsts no kara bēgošajiem Ukrainas iedzīvotājiem ir jāturpina arī nākamajā gadā, otrdien, 29. novembrī, lemjot par grozījumiem Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā, uzsvēra Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas deputāti.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Saeimas preses dienestā portālu "Delfi" informēja, ka sēdē tika uzklausīti ministriju, kā arī pašvaldību un nevalstisko organizāciju pārstāvji, kas deputātus informēja par aktuālo situāciju atbalsta sniegšanā Ukrainas civiliedzīvotājiem.

"Deviņu mēnešu laikā mums jau izveidojusies zināma atbalsta sniegšanas sistēma, un tai ir jāturpina darboties arī nākamajā gadā. Tāpat, izvērtējot jau esošo pieredzi, no atbildīgajām ministrijām un citiem palīdzības sniegšanā iesaistītajiem gaidām ierosinājumus par to, kādus uzlabojumus nepieciešams veikt," akcentēja Aizsardzības komisijas priekšsēdētājs Raimonds Bergmanis (AS).

Komisijas deputāti sēdē konceptuāli atbalstīja grozījumus Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā, kas saistīti ar pašvaldību kapitālsabiedrību atkārtotiem dāvinājumiem vispārējam atbalstam Ukrainas sabiedrībai vēl 2022. gadā.

Aizsardzības komisija lūgs likumprojektu iekļaut Saeimas 1. decembra sēdes darba kārtībā un izskatīt kā steidzamu, informēja komisijas priekšsēdētājs Bergmanis.