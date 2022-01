Aizvadītajā nedēļā Latvijā par trešdaļu pieaudzis Covid-19 inficēto skaits

Aizvadītajā nedēļā, laikā no 27. decembra līdz 2. janvārim, jaunatklāto Covid-19 gadījumu skaits pieaudzis par 30,2%, portālu "Delfi" informēja Slimību profilakses un kontroles centrā (SPKC).

Kaut nedaudz (par 1,9%) samazinājies testu skaits, par trešdaļu pieaudzis inficēto skaits Latvijā, ziņoja SPKC.

Kā liecina centra apkopotie dati, pagājušajā nedēļā vidēji dienā tika veikti 6 633 testi (iepriekš – 6 760), savukārt dienā atklāti vidēji 799 jauni gadījumi (iepriekš 613).

Iepriekšējā nedēļā vidēji 47 pacienti dienā tika stacionēti ar Covid-19. Tāpat joprojām liels skaits pacientu ar smagu slimības gaitu.

Covid-19 infekcijas reproduktivitātes koeficients (R) aizvadītājā nedēļā pieaudzis līdz 1,13 (nedēļu iepriekš 0,83), kas liecina par straujāku infekcijas izplatīšanos sabiedrībā.

Salīdzinot infekcijas izplatības intensitāti uz 100 000 iedzīvotāju vakcinēto un nevakcinēto/daļēji vakcinēto cilvēku vidū pagājušajā nedēļā, nevakcinētiem un daļēji vakcinētiem cilvēkiem Latvijā Covid-19 infekcija konstatēta 1,6 reizes biežāk, nekā pilnībā vakcinētiem.

SPKC atgādina, ka, pieaugot vakcinēto skaitam un Covid-19 infekcijas izplatībai turpinoties pārsvarā nevakcinēto cilvēku vidū, kopējā saslimstībā pieaugs vakcinēto cilvēku infekcijas gadījumu īpatsvars. Taču vakcinēto cilvēku vidū saslimšana visbiežāk norit vieglākā formā un ar retāku stacionēšanas nepieciešamību, tāpēc vakcinēto un saslimušo cilvēku īpatsvara rādītājs vienmēr jāvērtē kontekstā ar vakcinācijas novērsto Covid-19 gadījumu skaitu sabiedrībā kopumā.

Latvijā līdz 2. janvārim konstatēti 644 SARS-CoV-2 omikrona varianta gadījumi, ziņo SPKC.

46% ir ievestie gadījumi, bet visvairāk gadījumi ievesti no Lielbritānijas – 56, Itālijas – 19, ASV – 18, Spānijas – 18, Dānijas – 16, Francijas – 15, AAE – 14, Zviedrijas – 14, Kanādas – 13, Somijas – pieci, no tiem 69% atklāti, testējot iebraucējus lidostā.

54% ir sekundārie gadījumi (inficējušās kontaktpersonas) vai vietējie gadījumi(ar nenoskaidrotu infekcijas avotu un inficēšanās apstākļiem).

Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas vidējais rādītājs nedēļas laikā palielinājies līdz 818,9 (nedēļu iepriekš – 756,2). Covid-19 saslimstības 14 dienu kumulatīvais rādītājs uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju Latvijā šobrīd ir 497,3 (pirms nedēļas – 514,2). Igaunijā rādītājs palielinājies un aizvadītās nedēļas laikā sasniedzis 640,2 (nedēļu iepriekš – 543,1). Lietuvas rādītājs samazinājies līdz 737,2 (pirms nedēļas – 821,8).

Pagājušajā nedēļā strauji pieaudzis ievesto gadījumu skaits (358), sasniedzot 6,4% no visiem Covid-19 inficētajiem. Laikā no 50. līdz 52. nedēļai cilvēki, kas inficēti ar Covid-19 visbiežāk Latvijā ieradušies no Lielbritānijas (120), Itālijas (79), Zviedrijas (56), Vācijas (49), Spānijas (46), Somijas (45), Dānijas (39), Norvēģijas (32), Ēģiptes (31), Francija (30), ASV (28), AAE (26), Lietuvas (26), Igaunijas (19), Ungārijas (17).