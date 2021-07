Gluži kā ļauno burvi Voldemortu no Harija Potera grāmatu sērijas portāla "Delfi" aptaujātie Saeimas deputāti, kuri regulāri izskata tautas kalpu ētikas pārkāpumu lietas, vairās vārdā nosaukt deputātu Aldi Gobzemu un lielākoties viņu dēvē par "Jūs jau zināt, kurš". Iemesls nesaukšanai vārdā gan nav bailes – jūtams, ka deputāti cenšas iespēju robežās nebarot Gobzemu ar viņa tēlam tik nepieciešamo publicitāti un arī ētikas pārkāpumu lietas pret viņu rosina tikai tad, ja robežas pārkāptas tik tālu, ka vairs nav, kur sprukt.

Gobzems nav vienīgais deputāts, kura "viesošanās" Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijā var radīt priekšstatu par tās izmantošanu par tribīni papildus uzmanības gūšanai un savstarpējo rēķinu kārtošanai ar citiem deputātiem, liecina ne tikai deputātu teiktais intervijās, bet arī pēdējā pusgadā izskatīto lietu un diskusiju saturs. "Delfi" skaidro, vai rosinātās deputātu ētikas pārkāpumu lietas un tautas kalpiem piemērotie sodi palīdz iedibināt likumdevējvarā augstākus uzvedības standartus, vai arī piemērotāks apzīmējums būtu "kā pīlei ūdens"?

Kā nu kurš

Izdzirdot, par ko būs saruna, daļa no uzrunātajiem atbildīgās Saeimas komisijas locekļiem vispirms nopūšas. Jautājums, vai komisijā notikušās diskusijas un sodi tiešām palīdz mainīt deputātu rīcību ir "filozofiski plašs", jo tikpat labi varētu vaicāt, vai cilvēki, kuri bijuši cietumā, no tā iznāk labojušies, spriež Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas priekšsēde Janīna Kursīte-Pakule (NA). "Kā nu kurš," viņa saka. Ir arī deputāti, kuri ļoti pārdzīvo, ka viņiem nākas saskarties ar ētikas komisiju, stāsta deputāts Jānis Vucāns (ZZS). Arī pats negribētu šādā situācijā nonākt un vēl saņemt kādu sodu, papildina cits komisijas loceklis Normunds Žunna (JKP). No deputātu teiktā izriet, ka tie kolēģi, kuri nožēlo kādu emociju karstumā pārkāptu robežu, mēdzot atvainoties un par stabiliem komisijas "klientiem" nekļūst.

Bet tad ir vēl kāda cita deputātu grupa, kura ne tikai savā rīcībā neko sliktu nemēdz saskatīt, bet arī no ētikas komisijā skatītajām lietām mēģina vēl izspiest kādus politiskus ieguvumus, vai nu izmantojot situāciju, lai vērstos pret oponentiem, vai arī mēģinot uz sūdzību rēķina iegūt vēl papildus publicitāti. Iznāk paradoksāla situācija – mēģināt ar neētiskiem līdzekļiem rosināt diskusijas par ētikas jautājumiem, atzīst Vucāns.

Gobzemu "kustina" pēc iespējas mazāk

Pēdējā pusgadā izskatītās lietas liecina, ka deputāti cits par citu sūdzējušies visnotaļ naski.