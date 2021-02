ĀM īstenojusi 50 000 eiro vērtu palīdzības projektu Ziemeļsīrijas Rakas reģiona sievietēm un meitenēm

Vardarbības izraisītās humānās krīzes risināšanai Ārlietu ministrija (ĀM) sadarbībā ar starptautisko nevalstisko organizāciju "Un Ponte Per" jeb "Tilts uz" īstenojusi palīdzības projektu Ziemeļsīrijas Rakas reģiona sievietēm un meitenēm.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kā informēja ministrijā, atbalsts tika sniegts vardarbības riskiem pakļautajām sievietēm un meitenēm vietās, kur šādi riski ir visaugstākie un atbalsta nepieciešamība - visakūtākā. Palīdzības saņēmējas uzturas gan iekšēji pārvietoto personu nometnēs Idlib Alhadrā, Hajālā un Alansārā, gan pastāvīgajās Rakas reģiona apdzīvotajās vietās.

Pēc ĀM paustā, gandrīz 2000 meiteņu un sieviešu tika sniegts informatīvs atbalsts par to, kā mazināt vai novērst pret viņām vērsto vardarbību un dzimuma noziegumus. Tika arī nodrošinātas konsultācijas par to, kā ierobežot Covid-19 vīrusa izplatību. Projekta laikā palīdzības saņēmējām tika izdalītas pirmās nepieciešamības preces.

ĀM skaidroja, ka projekta mērķa grupas noteiktas saziņā ar vietējiem sadarbības partneriem - Humānās palīdzības koordinācijas biroju, Rakas Sieviešu padomi, Starptautisko seksuālās izmantošanas un vardarbības novēršanas kustību un Ziemeļsīrijas ar dzimumu saistītas vardarbības novēršanas darba grupu.

"Sadarbība ar vietējiem partneriem palīdzēja apzināt akūtākās vajadzības un nodrošināt, ka dažādas starptautiskās palīdzības programmas nepārklājas. Tas ir būtiski, lai paaugstinātu palīdzības projektiem atvēlēto resursu efektīvu izmantošanu," atzīmēja ĀM.

Projekts īstenots atbilstoši ANO Drošības padomes rezolūcijas "Sievietes, miers un drošība" mērķiem tās divdesmitajā gadadienā un Latvijas Nacionālā rīcības plāna prioritātēm 2020.-2025.gadam. Tas ir ieguldījums arī Starptautiskās koalīcijas ISIL sakāvei centienos stabilizēt drošības situāciju Ziemeļsīrijā.

Starptautiskā koalīcija ISIL sakāvei tika izveidota 2014.gadā, un tajā ietilpst 83 dalībvalstis un organizācijas, tostarp arī Latvija. Ar 2020.gada 21.augusta Ministru Kabineta rīkojumu par līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"" tika novirzīti 50 000 eiro ASV Valsts departamenta koordinētajai iniciatīvai Starptautiskās koalīcijas ISIL sakāvei paspārnē. Starptautiskā nevalstiskā organizācija "Un Ponte Per" jau 28 gadus strādā sieviešu veselības un tiesību aizsardzības jomā. Tā īsteno dažādas atbalsta programmas sievietēm Sīrijā no 2015.gada.

Kopējais Latvijas humānās palīdzības apmērs Sīrijai kopš 2012. gada ir 313 000 eiro. Iepriekšējā Latvijas iemaksa ir veikta ES Sīrijas Reģionālajā trasta fondā "Madād" 2019. gadā 10 000 eiro apmērā.