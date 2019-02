Apledojums daudzviet apgrūtina braukšanu; strādā 112 ziemas tehnikas vienības

Otrdienas rītā daudzviet apledojums un vietām arī sniegs apgrūtina braukšanu pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem, bet slideno un sniegoto ceļa posmu tīrīšanā iesaistītas 112 VAS ''Latvijas autoceļu uzturētājs'' ziemas dienesta tehnikas vienības, informēja VAS "Latvijas Valsts ceļi" (LVC).

Apmierinoši braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir: uz Ainažu šosejas (A1) visā maršruta garumā, Vidzemes šosejas (A2) posmā no Līgatnes līdz Alūksnes pagriezienam, Valmieras šosejas (A3) posmā no Braslas tilta līdz Valkai, uz Rīgas apvedceļa (A4 un A5) visa maršruta garumā, Daugavpils šosejas (A6) posmā no Rīgas līdz Aizkrauklei un no Nīcgales līdz Paterniekiem, uz Bauskas šosejas (A7) visā maršruta garumā, uz Jelgavas šoseja (A8) visā maršruta garumā, Liepājas šosejas (A9) posmā no Rīgas līdz Anneniekiem un no Skrundas līdz Liepājai, Ventspils šosejas (A10) posmā no Rīgas līdz Kūdrai un no Strazdes līdz Ventspilij, autoceļa Liepāja–Rucava (A11) visā maršruta garumā, autoceļa Grebņeva–Medumi (A13) posmā no Špoģiem līdz Medumiem, Kokneses šosejas (P80) posmā no Rīgas apvedceļa līdz Skrīveru pagriezienam.

Uz reģionālajiem autoceļiem apmierinoša braukšana ir Cēsu, Daugavpils, Jelgavas, Krāslavas, Kuldīgas, Liepājas, Limbažu, Talsu un Ventspils apkārtnē.

LVC atgādina, ka autovadītājiem jābūt īpaši uzmanīgiem, izvēloties autoceļa seguma stāvoklim atbilstošu braukšanas ātrumu un ievērojot piesardzīgu distanci. Uz ceļiem var veidoties tā saucamais melnais ledus, kas ir neredzams, un autovadītājs to sajūt tikai sākot veikt manevrus ar mašīnu – bremzējot, manevrējot ar stūri un pedāļiem. Tāpat LVC atgādina, ka ziemas uzturēšanas līmenis dažādas nozīmes autoceļiem ir atšķirīgs un ceļa stāvoklis ziemas laikā var mainīties ļoti strauji.