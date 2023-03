'Apspriežams jautājums,' pauž koalīcija par iespēju ar nodokli aplikt banku peļņu

Koalīcijā esošie politiskie spēki savstarpēji vēl nav diskutējuši par iespēju ar nodokli aplikt banku peļņu, kā to iecerējusi Lietuva, tomēr iekšēji partijas šo ideju ir pārrunājušas un neizslēdz iespēju to ieviest arī Latvijā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Iepriekš Lietuvas finanšu ministre Gintare Skaiste pavēstīja, ka Lietuvas banku peļņa šogad varētu sasniegt vienu miljardu eiro salīdzinājumā ar 300-400 miljoniem eiro citus gadus, tādēļ tiks apsvērtas iespējas ar fiskāliem pasākumiem novērst tādu neatbilstību, piemēram, ieviešot solidārus maksājumus par virspeļņu, kurus varētu novirzīt aizsardzības nozarei.

Arī Latvijā politiķi šādu iespējamību apspriež, bet konkrēta risinājuma vēl nav.

Pirmdien, 13. martā, preses konferencē pēc koalīcijas sanāksmes Nacionālās apvienības (NA) pārstāvis Jānis Eglīts norādīja, ka viņa pārstāvētais politiskais spēks jau sen aicinājis skatīties uz banku sektoru, kurā būtu apsverama "kāda jauna nodokļa ieviešana", ja paaugstinātu procentu rezultātā banku peļņa sasniedz lielus apmērus un nav tā nav adekvāta tiem procesiem, kas vērojami sabiedrībā,

Eglīts atzina, ka par banku nodokļa ieviešanu var diskutēt, tomēr šis priekšlikums jāskata plašākā kontekstā ar tautsaimniecības attīstību.

Arī Apvienotā saraksta (AS) frakcijas vadītājs Edgars Tavars informēja, ka šis priekšlikums būtu skatāms finanšu ministra Arvila Ašeradena (JV) vadītajā darba grupā, kas risina tautsaimniecības attīstības jautājumus.

Tavara ieskatā, banku vai energokompāniju virspeļņas aplikšana ir jāskata nodokļu un tautsaimniecības konkurētspējas kontekstā. "Lietuvas virziens AS šķiet simpātisks, bet esam lūguši šo jautājumu izskatīt Tautsaimniecības un konkurētspējas veicināšanas darba grupā," piebilda AS pārstāvis.

Savukārt ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs (JV) sacīja, ka Lietuva vairāk runā par banku virspeļņas aplikšanu ar nodokli īstermiņā, un arī Latvijā šāda iespēja būtu apspriežama. Lietuvas ideja ir apspriesta arī "Jaunajā vienotībā".

"Manuprāt, šis virziens būtu vērtējams pozitīvi, ņemot vērā to, kas notiek. Bet jautājums ir par detaļām, termiņu un naudas novirzīšanu. No vienas puses, bankas gūst peļņu, bet, no otras puses, patērētājiem pieaug arī kredītmaksājumi. Šie abi jautājumi ir jāskata kopsakarībā," sacīja Rinkēvičs.

Viņš uzsvēra, ka koalīcijā nav apspriesta iespēja uzlikt nodokli bankām, bet šīs diskusijas patlaban noris politiskajos spēkos.

"Šis noteikti ir apspriežams jautājums, bet vēl jāpēta detaļas. Nevar izslēgt, ka mēs kādā brīdī nonāksim pie līdzīgiem aspektiem," pauda ministrs.