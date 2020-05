Ar Covid-19 saslimušais Rīgas sieviešu patversmes darbinieks jau izveseļojies

Rīgā, Eiženijas ielā, izvietotās sieviešu patversmes darbinieks, kuram iepriekš tika konstatēts Covid-19, jau ir izveseļojies un drīzumā atgriezīsies darbā, pastāstīja Rīgas domes Labklājības departamenta pārstāve Lita Brice.

Līdz ar to patlaban patversmē Covid-19 pozitīvas ir 14 tās klientes. Nevienai no saslimušajām nav izteiktu slimības simptomu, taču sievietes dzīvo izolēti no veselajām iemītniecēm. Pastāvīgi sieviešu veselības stāvokli uzrauga arī medicīnas māsa.

"Patversmē ir divi spārni un inficētās sievietes dzīvo nošķirti. Viņas ir saprotošas, taču nogurušas no tā, ka nav iespējas iziet ārā. Taču šādu prasību ievērot iesaka epidemiologi, jo patversmes teritorijā uzturas veselās klientes, kuras strādā dārzā un siltumnīcā," stāstīja Brice, norādot, ka arī veselās klientes lieto sejas aizsargmaskas.

Izolētajām klientēm tiek nodrošināts viss sadzīvei nepieciešamais, vienlaikus ievērojot augstākās piesardzības pasākumus. Piemēram, ēdiens tiek pasniegts vienreiz lietojamajos traukos, kuri pēc tam speciālos konteineros tiek utilizēti.

Saskaņā ar veselības ministres rīkojumu, karantīnā jāuzturas arī klientiem, kas patversmē atradās laika posmā no 5.maija līdz karantīnas noteikšanai – 21.maijam. Pēc Brices teiktā, kopš 5.maija patversmē atgriezās viena kliente, kurai Covid-19 nav konstatēts. Vēl divas personas atgriezušās patversmē nav un viņu atrašanās vieta nav zināma.

Kopumā patversmē uzturas 65 sievietes.

Kā ziņots, Covid-19 skartajai Rīgas patversmes sieviešu nodaļai Eiženijas ielā 1E, Rīgā, no 21. maija noteikts karantīnas režīms.