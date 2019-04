Ar trešo mēģinājumu 'KPV LV' izdodas savākt kvorumu un sarīkot biedru sapulci

Ar trešo mēģinājumu partijai "KPV LV" izdevies savākt kvorumu un sarīkot biedru sapulci.

Šodien sanāksmē no 641 reģistrēta partijas biedra piedalījās 142, līdz ar to biedru sapulce varēja notikt, lai tajā izskatītu vairākus jautājumus, piemēram, pieņemt lēmumu par partijas domes izveidi tās pārstāvju iesaistei lēmumu pieņemšanā.

Partijas biedru sapulcē klātienē piedalās 75 biedri, bet 67 izsnieguši savas pilnvaras.

Šodien partijas biedru kopsapulcē vairāki partijas biedri iesniedza iesniegumu, kurā bija pausts ierosinājums par jaunas valdes vēlēšanām. Minētais ierosinājums izpelnījās karstas diskusijas.

Viens no iesnieguma parakstītājiem, Saeimas deputāts Kaspars Ģirģens savā uzrunā norādīja, ka iesniegumu parakstījis, jo valdē nesaskatot kopīgu partijas darbu, turklāt no pieciem valdes locekļiem patlaban ir tikai četri, jo Linda Liepiņa no valdes ir izstājusies.

"Mani uztrauc partijas nākotne. Mums ir jādomā desmit gadus uz priekšu. Viss sākas no valdes un valdē mums vajag jaunus cilvēkus - jāveido jauns virziens," uzsvēra deputāts.

Kopš februāra šis ir trešais datums, kurā tiek mēģināts sasaukt partijas biedru sapulci, kura būtu lemttiesīga. Iepriekšējās reizēs sasauktajām sapulcēm nebija kvoruma.

Kā ziņots, februāra pasākumā partijas līderis Artuss Kaimiņš pavēstīja, ka iecerētajā jaunajā institūcijā - domē - lēmumus pieņemtu partijas deputāti, kas būtu pārstāvēti Saeimā, pašvaldībās un Eiropas Parlamentā, kā arī atbildīgo jomu darba grupu un nodaļu vadītāji.

Domes uzdevums būs apstiprināt kandidātus un programmu visām vēlēšanām, runāt par problēmu risināšanu, kā arī jākomunicē ar sabiedrību. Līdz ar to valdei "kā terminatoriem vai kiborgiem" nebūtu jālemj par visiem jautājumiem, skaidroja politiķis.

Tāpat paredzēts noteikt, ka uz valdi var kandidēt biedri, kas partijā ir vismaz trīs gadus, kā arī paplašināt Ētikas komisiju no trīs uz pieciem locekļiem.