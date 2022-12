Arhibīskaps Vanags Ziemassvētkos novēl laimīgas ilgas redzēt Jēzu

Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas Rīgas un Latvijas arhibīskaps Jānis Vanags Kristus dzimšanas svētkos novēlējis laimīgas ilgas redzēt Jēzu.

Arhibīskaps šogad Ziemassvētku brīnumu visvairāk sajūtot senā balādē par Skārboro gadatirgu, dziesmā par nepiepildītu mīlestību.

"Puisis liek sacīt meitenei: lai viņa bez adatas uzšuj man kreklu bez vīlēm. Lai viņa to izmazgā sausā akā, kur nekad nav bijis ūdens, nedz lijis lietus. Lai viņa to izžāvē krūmā, kāds nav ziedējis kopš Ādama radīšanas - tad viņa būs mana patiesā mīlestība. Meitene atbild: lai viņš atrod tīrumu starp jūras ūdeni un krasta smiltīm. Lai viņš to uzar ar jēriņa ragu. Lai apsēj to visu ar vienu graudu. Lai nopļauj ar sirpi, kas taisīts no ādas, un sasien ar virvi, kas vīta no viršiem. Tad lai nāk pēc sava krekla. Tad viņš būs mana patiesā mīlestība," vēstījumā ticīgajiem norādījis arhibīskaps.

Ņemot vērā minēto, Vanags uzsvēris, ka katrs cilvēks ar dzīves pieredzi zina, ka nereālas gaidas nes vilšanos. Prasīt pierādīt mīlestību ar varoņdarbiem ir savtīgi un cietsirdīgi.

Šī dziesma arhibīskapu uzrunājusi Kristus dzimšanas svētkos, jo Dievs paveica patiešām neiespējamas lietas. Salīdzinot ar tām, krekls bez adatas vai sirpis no ādas ir nieks. Cilvēkiem tas būtu neiespējami, bet ne Dievam, teica Vanags, piebilstot, ka Dievs "nodzīvoja mūsu vietā nevainojami svētu dzīvi, uzvarēja mūžseno ienaidnieku, augšāmcēlās no kapa un atprasīja nāvei mūsu dzīvības".

"Ja mēs jautātu, kādēļ Tu, Kungs, to visu darīji, viņš varētu atbildēt: "Tādēļ, lai jūs zinātu, ka esat mana patiesā mīlestība." Tas ir īsts Ziemsvētku brīnums," uzsvēris Vanags.

Ziemassvētkos Vanags novēlējis laimīgas ilgas redzēt Jēzu - tā lūkoties, lai viņš pienāktu tuvu, ienāktu mūsu mājās un sirdīs, teikts Vanaga svētku vēstījumā.