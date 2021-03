Arī Petraviča rosinās piešķirt 500 eiro pabalstu bērniem aprūpes iestādēs

Labklājības ministre Ramona Petraviča (KPV LV) Valdības koalīcijas partiju Sadarbības sanāksmē rosinās labot Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumu, lai 500 eiro pabalstu saņemtu arī bērni aprūpes iestādēs un bērni, kuri atrodas ieslodzījuma vietās, audzināšanas iestādēs un sociālās korekcijas iestādēs, portālu "Delfi" informēja ministres padomnieks Jānis Zariņš.

Ministre uzsver, ka jābūt garantijai, ka labumu no šīs naudas tiešām gūs bērni. "500 eiro atbalsts bērnu aprūpes iestādēs esošiem bērniem ir jānovirza tikai un vienīgi bērnam un jāizlieto, ņemot vērā viņa viedokli un vajadzības. Nekādā gadījumā nav atbalstāma naudas novirzīšana institūciju pamatvajadzību nodrošināšanai, remontam, mēbelēm, algām vai piemaksām," ministres teikto vēstīja Zariņš.

Jau vēstīts, ka trešdien, 10. martā, Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas deputāti jau vienojās par vienreizēja 500 eiro pabalsta izmaksāšanas nepieciešamību arī bērniem, kuri atrodas bērnu aprūpes iestādēs.

Trešdien Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece (NA) uzvēra, ka premjers Krišjānis Kariņš (JV) līdzīgu viedokli par pabalsta saņēmēju paplašināšanu jau bija paudis vairākas nedēļās atpakaļ, bet Labklājības ministrija (LM) viņa aicinājumu nebija ņēmusi vērā.

LM valsts sekretāra vietniece Līga Āboliņa gan iebilda, norādot, ka LM nedala bērnu divās grupās. Āboliņa norādīja, ka minētais atbalsts 500 eiro apmērā tika virzīts ģimenēm ar bērniem un ģimenēm kopumā šis atbalsts tiek nodrošināts.

Šobrīd LM izstrādājusi likumprojektu, kas paredz vienreizēju atbalstu 500 eiro apmērā piešķiršanu par tiem bērniem, kuri no 2021. gada 1. marta līdz ārkārtējās situācijas beigām atrodas bērnu aprūpes iestādēs, ieslodzījuma vietās, audzināšanas iestādēs un sociālās korekcijas iestādēs.

Plānots, ka šo finansiālo atbalstu par katru bērnu, kurš atrodas bērnu aprūpes iestādēs, ieslodzījuma vietā, audzināšanas iestādēs un sociālās korekcijas iestādē, izmaksās Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) pamatojoties uz vecāka, aizbildņa, audžuģimenes vai bērnu aprūpes iestādes vadītāja iesniegumu, norādīja Zariņš .

VSAA atbalstu izmaksās 30 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas. No vienreizējā pabalsta neveiks parādu piedziņu un ieturējumus, kā arī to neņems vērā, novērtējot mājsaimniecības materiālos resursus sociālās palīdzības piešķiršanai, atgādināja Zariņš.