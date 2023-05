Arī šogad ukraiņu bērni un jaunieši varēs piedalīties nometnēs

Ministru kabinets otrdien, 23. maijā, atbalstīja Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) priekšlikumu nepilngadīgiem Ukrainas civiliedzīvotājiem nodrošināt dalību dienas un diennakts nometnēs, šim mērķim novirzot 1,8 miljonus eiro.

Pamatojoties uz Civilās aizsardzības pārvaldes datiem, kas iegūti no pašvaldībām, uz 2023. gada februāra beigām Latvijā reģistrēti 7716 Ukrainas bēgļu bērni vecumā no 7 līdz 18 gadiem, Latvijas izglītības sistēmā reģistrēti 4299 izglītojamie, no tiem 1524 pirmsskolas izglītības iestādēs, bet 2775 vispārējās izglītības iestādēs. Profesionālās izglītības iestādēs mācās 74 audzēkņi.

Pērn rīkotajās Ukrainas un Latvijas bērnu vasaras nometnēs tika sasniegts izvirzītais mērķis – Ukrainas bērniem veicināta latviešu valodas apguve, notikusi iepazīšanās ar latviešu tradīcijām, Latvijas kultūrvēsturi, dabu, kā arī nometnes dalībniekiem attīstītas socializēšanās un komunikācijas, sadarbības prasmes.

IZM uzskata, ka līdzīgas nometnes jārīko arī šogad, jo tas sekmē bērnu un jauniešu socializēšanos un psihoemocionālo labbūtību, latviešu valoda tiek praktizēta latviskā vidē utt.

Tāpēc valdība atbalstīja IZM priekšlikumu šādu nometņu rīkošanai piešķirt 1,8 miljonus eiro.

Atbalsta apjoms plānots aptuveni 8000 bērnu dalībai nometnēs, pieņemot, ka nometnēs bērnu skaits sadalās aptuveni līdzvērtīgi (50%/50% vietējie bērni/Ukrainas bērni), atsaucību piedalīties nometnēs varētu izrādīt aptuveni puse no visiem ukraiņu bērniem un daļai no tiem ir iespēja piedalīties divās nometnēs.

Atbalstam nometņu programmas administrēšanai Valsts izglītības satura centram piešķirts 13 841 eiro, kas paredzēti grāmatveža pienākumu apmaksai un programmas koordinatoru un administratora pienākumu apmaksai.

Pašvaldībām programmas administrēšanai paredzēts līdz 72 000 eiro. Paredzams, ka pašvaldības nodrošinās konkursu organizēšanu par nometņu norisi, to kvalitatīvo izvērtējumu, dalībnieku datu apkopojumu un pārraudzību, nometņu ieviešanas atbalstu un pārraudzību. No šīm izmaksām plānots segt ar papildu personāla piesaisti saistītās izmaksas.