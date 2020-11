Ārkārtējās situācijas tuvošanās sapurina arī pašmāju soctīklotājus

Ņemot vērā epidemiologu izvērtējumu par pieaugošiem Covid-19 izplatības riskiem, valdība ir lēmusi izsludināt valstī ārkārtējo situāciju no pirmdienas, 9. novembra līdz 6. decembrim. Lēmums raisījis plašu rezonansi arī sociālajos tīklos.

Likums "Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli" paredz, ka ārkārtējā situācija ir īpašs tiesiskais režīms, kura laikā Ministru kabinetam ir tiesības likumā noteiktajā kārtībā un apjomā ierobežot valsts pārvaldes un pašvaldību institūciju, fizisko un juridisko personu tiesības un brīvības, kā arī uzlikt tām papildu pienākumus.

Ārkārtējo situāciju var izsludināt tāda valsts apdraudējuma gadījumā, kas saistīts ar katastrofu, tās draudiem vai kritiskās infrastruktūras apdraudējumu, ja būtiski apdraudēta valsts, sabiedrības, vides, saimnieciskās darbības drošība vai cilvēku veselība un dzīvība.

Šovakar atvedu visu darba set up uz mājām, un, šķiet, to būtu darījusi arī bez ārkārtas situācijas. Pēdējais mēnesis ir tāda skriešana un steiga, ka atkal strādāšana no mājām nenāks par ļaunu.