Ārlietu ministrs piedalās Berlīnes mūra krišanas gadadienai veltītajos pasākumos Vācijā

Atsaucoties Vācijas ārlietu ministra Heiko Māsa (Heiko Maas) ielūgumam, Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs kopā ar kolēģiem no Eiropas Savienības dalībvalstīm sestdien piedalījās svinīgajos pasākumos Berlīnē par godu Berlīnes mūra krišanas 30. gadadienai, portālu "Delfi" informēja ministrijas pārstāvji.

Ministrs apmeklēja Berlīnes pilsētas svinīgo sarīkojumu pie Brandenburgas vārtiem, kuru Vācijas un ārvalstu viesiem organizēja Berlīnes birģermeistars. Tāpat Rinkēvičs piedalījās Vācijas ārlietu ministra Māsa rīkotajā pieņemšanā saistībā ar Berlīnes mūra krišanas gadadienu.

"Berlīnes mūra krišana, kā arī "dziesmotās revolūcijas" Baltijas valstīs, "samtainā revolūcija" Čehoslovākijā, Solidarnostj kustība Polijā iezīmēja komunisma, kā arī "Aukstā kara" ēras beigas Eiropā. Tas ir viens no spilgtākajiem 20.gadsimta notikumiem Eiropas kontinentā un pasaules vēsturē. Berlīnes mūra krišana simbolizēja virzību uz brīvas un vienotas Eiropas izveidi," uzsveris Rinkēvičs.

Berlīnes mūris krita 1989. gada 9. novembrī, kam vēlāk sekoja Rietumvācijas un Austrumvācijas oficiālā atkalapvienošanās. Berlīnes mūris no 1961.gada līdz 1989.gadam atdalīja Rietumberlīni no Vācijas Demokrātiskās Republikas galvaspilsētas Berlīnes, lai nepieļautu Austrumvācijas iedzīvotāju pārbēgšanu uz Rietumvāciju.

Berlin, November 9, 2019, celebrating the 30th Anniversary of the fall of Berlin wall with European and North American colleagues and our German friends, thanks @HeikoMaas for bringing us together #berlino89 #mauerfall30 pic.twitter.com/F8dbQPxI8W