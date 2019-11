Ārlietu ministrs Rinkēvičs gaida NEPLP rīcību daudzveidīgas ziņu telpas nodrošināšanā

Latvijas sabiedrības interesēs ir kvalitatīva un daudzveidīga ziņu pasniegšana un analīze, kas ir būtiski viltus ziņu un hibrīdkara laikmetā, informēja ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs (JV), reaģējot uz Latvijas Neatkarīgās televīzijas (LNT) ziņu dienesta likvidēšanu.

Rinkēvičs cer uz Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (NEPLP) rīcību, kas paziņojusi, ka LNT un TV3 ziņu dienestu apvienošana, iespējams, ir pretrunā ar Latvijas likumiem. Ministrs cer, ka NEPLP "ātri izvērtēs šo lietu un nepieciešamības gadījumā attiecīgi rīkosies".

Jau ziņots, mediju grupa "All Media Baltics" no decembra veiks izmaiņas televīzijas kanālu portfelī, tostarp kanāls LNT vairs neturpinās darbu esošajā formā. Kompānijā informēja, ka "All Media Baltics" paplašinās kanāla TV3 piedāvāto ziņu apmēru, pārnesot lielāko daļu no LNT ziņu dienesta radītā satura. Mediju grupa veidošot vienotu ziņu dienestu.

Aģentūras LETA rīcībā esošā informācija liecina, ka no nākamā gada vairs nebūs LNT ziņu raidījuma "Top 10", taču joprojām būs vērojami tādi LNT raidījumi kā "900 sekundes" un "Degpunktā".

Savukārt NEPLP priekšsēdētājas vietnieks Ivars Āboliņš pieļāva, ka mediju grupas "All Media Baltics" lēmums mainīt LNT formātu varētu būt pretrunā ar Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumu.

Lai arī patlaban NEPLP rīcībā nav oficiālas informācijas par "All Media Baltics" plāniem, reaģējot uz publiski izskanējušo informāciju, pirmšķietami var teikt, ka iecerētā formāta maiņa neatbilst Latvijas likumiem.

Āboliņš skaidroja, ka Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma 24.panta trešā daļa skaidri nosaka, ka programmu formāts nav maināms. "NEPLP Apraides atļaujā apstiprinātā LNT saturiskā un tematiskā ievirze ir vispārēja un nekādā gadījumā nav maināma uz šauru nišas formātu, kas paredzēts kādai specifiskai auditorijai, kā izskanējis publiskajā telpā," uzsvēra Āboliņš.

"Latvijā veidots saturs neapšaubāmi ir viena no NEPLP prioritātēm. Esošā LNT Apraides atļauja paredz, ka vismaz 4% nedēļas raidlaika LNT ēterā jābūt ziņām," piebilda NEPLP loceklis.

NEPLP cer, ka notikušais ir pārpratums un "All Media Baltics" vadība rīkosies atbilstoši Latvijas likumiem.

Jau vēstīts, ka 2017. gada 18. oktobrī tika noslēgts darījums, kura rezultātā starptautisks aktīvu pārvaldīšanas uzņēmums "Providence Equity Partners" iegādājās Zviedrijas mediju grupas "MTG" biznesu Baltijā. Mediju grupa nodrošina televīzijas kanālu TV3, LNT, TV6, "Kanāls2", radio "Star FM", Latvijas video portāla "TVPlay", ziņu un izklaides portāla "Skaties.lv", "TVPlay Home" satelīttelevīzijas un "SmartAD" darbību Baltijas valstīs.