Ārvalstu studentu skaits ar katru gadu palielinās – sākot ar 2016. gadu, katrā nākamajā mācību gadā studentu ir gandrīz par tūkstoti vairāk. Pēdējos gados visvairāk studētgribētāju ir no Indijas, taču tendence arī liecina, ka pieaug arī atteikto studēšanas vīzu skaits. Portāls "Delfi" skaidroja, kas vilina ārzemju studentus izvēlēties Latvijas augstskolas.

Jau kopš 2008. gada vērojams ārvalstu studentu pieaugums, liecina Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) statistika. Lielākais šo studentu pieplūdums bija vērojams 2015. un 2016. gadā, kur atšķirība ar iepriekšējo gadu mērāma ar vairāk nekā tūkstošs studentiem. Taču arī pēdējos gados vērojams stabils studentu pieaugums – 2017. gadā Latvijā mācījās 8802 ārvalstu studenti, bet 2018. gadā – 9797 studenti.

Visaktīvāk ārvalstu studenti Latvijā iebrauc no Indijas. To apstiprina arī Rīgas Tehniskā universitāte – šogad pirmo reizi augstskolā indiešu studentu skaits pārsniedz tūkstoti. Augstskolā to skaidro ar lielo konkursu uz inženierzinātnes studijām Indijā, kas liek izvēlēties augstskolas citur, lai pēcāk varētu atgriezties atpakaļ Indijā un strādāt tur, kur būs darbs – IT, mašīnbūve, aviācija. Liels studentu pieplūdums vērojams arī no Centrālāzijas, kur izvēlētās programmas ir līdzīgas.