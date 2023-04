Ašeradens aicinājis drošības iestādes veikt pārbaudes par VID IT sistēmu drošību

Finanšu ministrs Arvils Ašeradens (JV) aicinājis drošības iestādes veikt pārbaudes par iespējamu Valsts ieņēmumu dienesta (VID) informācijas tehnoloģiju (IT) sistēmu ārējo ietekmējamību, pavēstīja ministra padomniece Kristīne Mennika.

"Pēdējās dienās sociālajos medijos ir izskanējusi informācija, ka VID IT sistēmas varētu būt ārēji ietekmējamas. Ņemot vērā, ka tā ir valsts kritiskā infrastruktūra, kas ietekmē visu Latvijas uzņēmēju un indivīdu ekonomisko darbību, nav pieļaujama tās iespējamā kompromitēšana," uzskata Ašeradens.

Reaģējot uz to, finanšu ministrs ir sazinājies ar valsts drošības iestāžu vadītājiem un aicinājis veikt visas nepieciešamās pārbaudes, informēja Mennika.

Žurnāla "Forbes Latvija" izdevēja Katrīna Iļinska savā sociālā tīkla "Twitter" kontā šonedēļ rakstījusi - "kā būtu, ja VID IT sistēmas ir teju atkarīgas no kompānijas, kura reģistrēta Bermudā un patiesā labuma guvējus neatklāj; to ietekmē libānietis ar Krievijas pilsonību; līdzīpašnieks reiz Krieviju sauca par Māti; vēsturē figurē Krievijas Iekšlietu un Aizsardzības ministrijas u.tml.? Un, ja izrādītos, ka VID nodrošina šim uzņēmumam 80% apgrozījuma, faktiski to uzturot? Un šai kompānijai visticamāk ir piekļuve visu Latvijas iedzīvotāju, uzņēmumu, muitas, akcīzes maksātāju un citiem datiem?".

Pērn decembrī žurnāls "Ir" rakstīja, ka Īrijā reģistrētai firmai piederošais "Emergn" jau gadiem tiek izraudzīts par galveno VID informācijas sistēmu nodrošinātāju, tādējādi uzņēmumam šajā laikā ticis ievērojams valsts budžeta kumoss: 16 gados tas uzvarējis 52 VID izsludinātajos iepirkumos un tā ieguvis vairāk nekā ceturtdaļu jeb 96,9 miljonus eiro no visas dienesta iepirkumu naudas šajā periodā.

Iepirkumu uzraudzības biroja (IUB) dati rāda, ka kopš 2013.gada uzņēmums uzvarējis 37 VID konkursos.

VID skaidro, ka veicamā darba apjoma dēļ konkursos nepiesakās daudz pretendentu, piemēram, konkursā par maksājumu administrēšanas informācijas sistēmas izstrādi, ieviešanu un uzturēšanu pieteicās tikai divi.

Daudzo uzvaru rezultātā "Emergn" jau gadiem nodrošina augsta riska valsts sistēmas, piemēram, krimināllietu uzskaites sistēmu, akcīzes preču pārvietošanas un kontroles sistēmu, centrālo muitas informācijas sistēmu, fizisko personu riska analīzes sistēmu un Eiropas Savienības datu apmaiņas informācijas sistēmu.

"Lursoft" informācija liecina, ka AS "Emergn" vienīgais īpašnieks ir Īrijā reģistrētā firma "Emergn Global Holdings Limited". Tās patiesais labuma guvējs ir ASV pilsonis Aleksandrs Adamopuls.

VID skaidro, ka pirms līguma noslēgšanas ar "Emergn" VID iepirkuma komisijas locekļi pārliecinājās, ka uzņēmuma amatpersonām, to skaitā Adamopulam, nav sodāmības, un pret tiem nav vērstu sankciju.

Tomēr IUB pēdējā laikā vairākkārt norādījis uz riskiem iepirkuma procedūrā - pusotra gada laikā sešus "Emergn" uzvarētos VID iepirkumus iestāde marķējusi ar sarkanu karogu, norādot uz mazu pretendentu skaitu konkursā, raksta žurnāls.

"Emergn" apgrozījums 2021.gadā bija 21,278 miljoni eiro, kas ir par 0,2% mazāk nekā gadu iepriekš, vienlaikus kompānijas peļņa samazinājās par 8% un bija 2,39 miljoni eiro, liecina informācija "Firmas.lv".