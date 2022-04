Ministru kabinets otrdien apstiprināja grozījumus noteikumos, kas atvieglos kriminālprocesos izņemto dzīvnieku un transportlīdzekļu nodošanu glabāšanai.

Grozījumi nosaka, ka līgumu par izņemto dzīvnieku uzglabāšanu turpmāk slēgs Iekšlietu ministrijas padotībā esošā Nodrošinājuma valsts aģentūra (NVA), tādējādi atvieglojot procesa virzītāju rīcību ar kriminālprocesos izņemtiem dzīvniekiem.

Turklāt grozījumi paredz, ka aģentūrai būs tiesības realizēt lietiskos pierādījumus un arestēto mantu, tostarp, dzīvniekus, organizējot izsoli elektronisko izsoļu vietnē, līdz ar to padarot procesu atklātāku un pieejamāku sabiedrībai, kā arī novēršot nelabvēlīgu risku iestāšanos.

Vienlaikus grozījumi nosaka, ka lietiskos pierādījumus, kurus nevar realizēt vai kuru paredzamie realizācijas izdevumi pārsniedz ieņēmumus, turpmāk varēs nodot bez maksas ne tikai valsts vai pašvaldību iestādēm, bet arī sabiedriskā labuma organizācijām vai sociālajiem uzņēmumiem izlietošanai atbilstoši to uzdevumam.

Lai mantu varētu realizēt, nepieciešama ekspertīze, piemēram, degvielai un naftas produktiem, vai atzinumus par to, ka, piemēram, preces, kas izmantojamas saskarē ar pārtiku ir atbilstošas kvalitātes.

Ja nav veikta ekspertīze par to, ka manta atbilst drošības prasībām, NVA to nedrīkst realizēt. Realizācijas izdevumu pārsniegšana var būt saistīta, piemēram, ar nekvalitatīvu mantu, kurai nav lietderīgi veikt ekspertīzi, jo ir redzams, ka pārdot par tirgus cenu to nebūs iespējams.

Tāpat svarīgas izmaiņas noteikumos vērstas uz informācijas apmaiņas kārtības pilnveidošanu starp NVA un procesa virzītājiem, kā arī aģentūras procesu efektivizēšanu, atsakoties no nevajadzīgas informācijas apmaiņas, kā arī paredzot iespējas apmainīties ar nepieciešamo informāciju elektroniski un Kriminālprocesa informācijas sistēmā.