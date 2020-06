Ņemot vērā Covid-19 ārkārtējo situāciju, Latvijas Universitāšu asociācija un Rektoru padome 21. aprīlī Izglītības un zinātnes ministrijai (IZM) ierosināja ļaut augstskolām nākamā akadēmiskā gada uzņemšanā pašām pārbaudīt citās valstīs izsniegtos izglītības dokumentus. Jūnija sākumā no IZM saņemta noraidoša atbilde, liecina "Delfi" rīcībā esoša informācija. Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) rektora vietnieks Igors Tipāns intervijā šādu pavērsienu vērtē kritiski, sakot, ka tādējādi tiek kavēts valsts izglītības eksports un augstskolu darbība.

Īsumā: Uzņemot ārvalstu studentus, jāpārbauda, vai to ārzemju izglītības dokumenti ir īsti, atbilstoši prasībām. Latvijā to nodrošina IZM dibinātais Akadēmiskās informācijas centrs (AIC). Tā sniegtajam atzinumam par ārvalstu izglītības dokumentiem ir rekomendējošs raksturs, gala lēmumu pieņem izglītības iestāde, bet, neskatoties uz to, Izglītības likums nosaka, ka sākotnēji jābūt AIC vērtējumam. Apzinoties neskaidrības, kas gaidāmas saistībā ar ārzemju studentu uzņemšanu jaunajā studiju gadā, augstskolas to jau tagad vēlas darīt pašas. Vēstulē ministrijai skaidrots, ka krīzes apstākļos citu valstu studējošo sekmīga piesaiste atkarīga arī no tā, cik operatīvu un savlaicīgu uzņemšanas procesu studējošajiem spēs nodrošināt.

"Diplomatzīšanas process, kas tiesiski un faktiski izveidots 1990. gados, ir sarežģīts un laikietilpīgs, līdz ar to neatbilst mūsdienu realitātei," minēts vēstulē. Augstskolas uzskata, ka to prasītās izmaiņas veicinās ārvalstu studentu uzņemšanas procesa optimizāciju laikā, kad "Latvijas augstskolām un tautsaimniecībai ir īpaši nozīmīgi saglabāt starptautisko eksportspēju".