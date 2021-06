Augu aizsardzības dienests aicina neiegādāties Latvijā nereģistrētus augu aizsardzības līdzekļus

Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD) aicina iedzīvotājus neiegādāties Latvijā nereģistrētus augu aizsardzības līdzekļus.

VAAD pauda, ka nereģistrēto līdzekļu lietošana un iegāde ir aizliegta, un par to var piemērot sodu – fiziskajām personām no 70 līdz 2000 eiro, bet juridiskajām personām – no 350 līdz 10 000 eiro.

Dienesta direktors Vents Ezers skaidroja, ka, pieaugot lauksaimniecībā izmantojamās zemes platībām, palielinās arī nepieciešamība lietot augu aizsardzības līdzekļus. Ņemot vērā, ka augu aizsardzības līdzekļi ir augstas vērtības un vajadzīgi produkti, visā pasaulē pieaug arī nelegālo augu aizsardzības līdzekļu ražošana un pārdošana.

"Viltoti un nelegāli augu aizsardzības līdzekļi ir ienesīgs tirgus – tā ir ātra peļņa, nedomājot par cilvēku veselību vai ietekmi uz vidi. Eiropas Savienības tirgū mēdz nonākt ap 10% nelegālo augu aizsardzības līdzekļu. Pēc Globālās biznesa statistikas kompānijas aplēsēm 2016. gadā pasaules augu aizsardzības līdzekļu tirgus apjoms bija 215,18 miljardi ASV dolāru, savukārt 2025. gadā plānots sasniegt 308,92 miljardus ASV dolāru", atklāja Ezers.

Nelegālie aizsardzības līdzekļi satur nezināmas izcelsmes vielas, kas nav apstiprinātas un tādējādi ir bīstamas gan cilvēku veselībai, gan videi. Tie var piesārņot vidi un samazināt vai pilnībā iznīcināt ražu, radot būtiskus zaudējumus. Tāpat nepārbaudītu augu aizsardzības līdzekļu lietošana var atstāt nezināmas izcelsmes atliekvielas pārtikas produktos, skaidroja VAAD.

Dienests ik gadu veic operatīvās pārbaudes dažādās tirdzniecības vietās vai pēc saņemtajiem ziņojumiem, piemēram, semināros un citās izplatīšanas vietās. Sadarbībā ar Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) Robežkontroles departamenta un Muitas amatpersonām, pastiprināta uzmanība augu aizsardzības līdzekļu pārvadājumiem tiek pievērsta robežšķērsošanas vietās uz ārējās robežas ar Krieviju un Baltkrieviju, kā arī kontrolējot kravas Rīgas ostā.

Piemēram, 2019. gadā VAAD, PVD un Muitas dienests piedalījās Eiropola organizētajā operācijā "Silver Axe", kuras mērķis bija viltotu augu aizsardzības līdzekļu konfiscēšana un nelikumīgas tirdzniecības ierobežošana. Dažādu valstu tiesībaizsardzības un nozares iestādes veica pārbaudes uz sauszemes un jūras robežām, kā arī iekšzemes tirdzniecības vietās, pārbaudot vairāk nekā 3000 tonnas pesticīdu. Kopumā sāktas 260 izmeklēšanas, divas personas arestētas un konfiscētas 1346 tonnas nelegālu augu aizsardzības līdzekļu.

VAAD atklāja, ka viltojumi mēdz būt zināmu kompāniju tirdzniecības markas viltojumi vai ES nereģistrēti aizsardzības līdzekļi, kas ražoti lielākoties Ķīnā, Latvijas gadījumā – Krievijā, Baltkrievijā, Polijā. Ar viltotiem dokumentiem un produktu marķējumiem Latvijā tie ieceļo pa sauszemi, gaisu un jūru.

Viltojumiem raksturīgs – izsmalcinātas falsificētu zīmolu etiķetes (svešvalodās) un iepakojuma materiāli, nepiemērots iepakojums bez vai ar netipisku marķējumu, ievērojami mazāks aktīvās vielas daudzums vai tās pilnīgs trūkums, dažādu piesārņotāju klātbūtne, tiek izplatīti bez čeka no nelicencētiem izplatītājiem.

VAAD aicina ziņot par augu aizsardzības līdzekļu nelegālu tirdzniecību vai lietošanu, zvanot vai nosūtot informāciju e-pastā tuvākajai VAAD reģionālajai nodaļai vai zvanot uz uzticības tālruni 67550944.