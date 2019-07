Augustā sāksies bezmaksas apmācības programmēšanas skolotājiem

Programmēšanas skolotāji līdz 5. augustam aicināti pieteikties bezmaksas mācībām IT jomā, portālu "Delfi" informē projekta "Start(IT)" pārstāvji. Mācību pirmais posms ilgs gadu, kura laikā skolotāji apgūs prasmes, kas palīdzēs pasniegt augstākā līmeņa programmēšanu vidusskolas vecuma skolēniem.

"Latvijā programmēšanas skolotāji ir zelta vērtē, tāpēc ir būtiski viņiem nodrošināt iespēju saņemt nepieciešamās zināšanas, lai pēc Skola 2030 izstrādātās vidusskolas pilnveides modeļa, daļa Latvijas vidusskolu varētu piedāvāt skolēniem augstākā līmeņa programmēšanas kursus. Programmēšanas skolotāji ir tie, kas palīdz skolēniem apgūt jaunas zināšanas un sagatavo viņus studijām šajā jomā," uzsver "Start(IT)" vadītāja Evija Goluba.

Mācībām pedagogi bez maksas var pieteikties līdz 5. augustam un pirmajā gadā plānots uzņemt 30 skolotājus. Mācības sāksies ar trīs dienu intensīvajiem kursiem no 26. līdz 29. augustam. Turpinot mācības oktobrī, janvārī un martā, skolotāji apskatīs dažādus IT projektu versiju rīkus un metodes, neizceļot vienu programmēšanas valodu, bet vairāk koncentrējoties uz programmēšanas lomu dažādos digitālos servisos un produktos, lai vēlāk izvēlētos piemērotāko programmēšanas valodu. Paredzams, ka pēc apmācībām skolotāji spēs vieglāk un saprotamāk pasniegt programmēšanu skolēniem.

Šobrīd neviena tautsaimniecības joma nav iedomājama bez IT prasmēm, līdz ar to skolotāju gatavībai un kompetencei pasniegt programmēšanu ir liela loma, lai Latvijā nākotnē palielinātu IT speciālistu skaitu, norāda Goluba.

Tāpat 26. augustā VEF Kultūras pilī visas dienas garumā notiks datorikas skolotāju konference, kurai pieteikties tiešsaistē var līdz 5. augustam, informē Goluba. Tajā piedalīsies "Accenture" Inovāciju studijas Mākslīgā intelekta nodaļas vadītājs Staņislavs Hiļčuks, kvantu datorzinātnieks, Latvijas Universitātes profesors Andris Ambainis, "eTwinning" koordinators Latvijā Kristaps Auzāns, Rīgas Tehniskās universitātes Datorzinātnes un informācijas tehnoloģiju fakultātes doktorants Ēvalds Urtāns, "TechHub" līdzdibinātājs Ernests Štāls, vairāku jaunuzņēmumudibinātāja, "Riga TechGirls" līdzdibinātāja Anna Andersone, "VEFRESH" kustības vadītājs Viesturs Celmiņš un citi.

"Start(IT)" ir sociāls izglītības projekts ar mērķi palielināt Latvijas skolēnu skaitu, kuri padziļināti apgūst IT prasmes. Interesentiem portālā www.startit.lv bez maksas iespējams apgūt datoriku un programmēšanas pamatus.