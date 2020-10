Austrumu slimnīcā turpmāk uz Covid-19 analīzēm veiks centralizētu pierakstu

Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas (RAKUS) klientu apkalpošanas speciālisti no ceturtdienas, 1. oktobra, turpmāk nodrošinās tālruņa 8303 zvanu apkalpošanu un piedāvās klientam tuvāko (ērtāk sasniedzamo) un iespējami ātrāko pieraksta laiku Covid-19 izmeklējumiem, portālu "Delfi" informēja RAKUS pārstāve Ilga Namniece.

Latvijā paraugu paņemšanu Covid-19 izmeklējumiem 20 pieņemšanas punktos nodrošina SIA "Centrālā Laboratorija", piecos pieņemšanas punktos – SIA "E.Gulbja Laboratorija", kā arī divās vietās – RAKUS.

Namniece vērš uzmanību, ka, zvanot uz tālruņa numuru 8303 darba dienās no pulksten 8 līdz 18 varēs tikai pierakstīties rindā, lai veiktu Covid-19 izmeklējumus.

Jāņem vērā, ka medicīniskās konsultācijas, izziņas vai informācija par analīžu rezultātiem pa šo tālruni netiks sniegtas.

Vienotais bezmaksas izziņu tālrunis par Covid-19 jautājumiem ir 8345. Zvanot uz šo tālruņa numuru, tiek sniegtas konsultācijas visu diennakti.

Covid-19 informatīvais tālrunis ir 67387661. Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) speciālisti sniegs atbildes uz jautājumiem un ieteiks – kā rīkoties, lai mazinātu vīrusa izplatības riskus.

Savukārt uzzināt Covid-19 izmeklējumu rezultātus var portālā e-veselība, datamed.lv vai zvanot uz Nacionālā Veselības dienesta (NVD) informatīvo tālruni 80001234 (darba laikā – no pirmdienas līdz ceturtdienai laikā no pulksten 8.30 līdz 17, bet piektdienās no pulksten 8.30 līdz 15).

Tāpat kā līdz šim, ikvienam Latvijas iedzīvotājam ir iespēja veikt bezmaksas (valsts apmaksātu) Covid-19 testu, zvanot uz tālruņa numuru 8303 un pierakstoties.

Sakarā ar būtiski paaugstinātu interesi un pieprasījumu pierakstīties uz Covid-19 izmeklējumiem, (pārņemot tālruni 8303) līniju pārslodzes dēļ, periodiski iespējami tehniski traucējumi, informēja Namniece.