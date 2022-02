Avārija siltumtrasē Jelgavā neesot radījusi draudus cilvēku veselībai un videi

Trešdien vakarā notikusī avārija siltumtrasē un koģenerācijas stacijas tvaika turbīnas īslaicīga apstāšanās nav radījusi draudus cilvēku veselībai, drošībai un videi, pauda SIA "Gren Jelgava" pārstāve Guntra Matisa.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Trešdienas vakarā pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmā tika konstatēta siltumnesēja noplūde, kā rezultātā tika traucēta siltumapgāde klientiem Lielupes kreisajā krastā. Lielupes labajā krastā siltumapgāde netika traucēta un tika nodrošināta nepārtraukti.

"Nekavējoties tika sākti darbi avārijas vietas lokalizēšanai. Avārijas vieta tika lokalizēta pirms pulksten vieniem naktī un bojātais posms tika atslēgts no pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas," informē Matisa.

Pēc viņas paustā, siltumapgādes traucējumi klientiem Lielupes kreisajā krastā varēja izpausties kā pazemināta karstā ūdens temperatūra un pazemināta temperatūra apkures sildelementos. Ņemot vērā, ka siltumapgādes traucējumi bija vērojami četras līdz piecas stundas, kā arī ārgaisa temperatūru un ēku siltuma akumulācijas raksturlielumus, "Gren Jelgava" cer, ka temperatūras pazeminājums klientu dzīvokļos un telpās nav bijis kritisks.

Biomasas koģenerācijas stacijas darbība ir pilnībā atjaunota, tā darbojās ikdienas režīmā. Saistībā ar bojājumu un siltumnesēja noplūdi pašlaik uzņēmums nav saņēmis informāciju par nodarītu kaitējumu cilvēku veselībai vai trešās puses īpašumam. Vienlaikus Matisa uzsver, ka avārija siltumtrasē un koģenerācijas stacijas tvaika turbīnas īslaicīga apstāšanās nav radījusi draudus cilvēku veselībai, drošībai un videi.

Vienlaikus līdz ar avārijas atslēgumu pašlaik Jelgavā siltumapgādi nesaņem dzīvojamās ēkas Sudrabu Edžus ielā 1, Raiņa ielā 3 un 3a, Akadēmijas ielā 22, kā arī ēkas Akadēmijas ielā 17, 17b, 21 un 25, Elektrības ielā 6a, 5a, 8, 10 un 10a.

"Šobrīd esam sākuši veikt avārijas novēršanas darbus, kas saistīti ar rakšanas darbiem. Tos plānojam pabeigt un siltumapgādi pilnībā atjaunot līdz ceturtdienas plkst.18. Gadījumā, ja avārijas novēršanas darbus pabeigsim ātrāk, siltumapgāde klientiem tiks atjaunota agrāk," sola uzņēmuma pārstāve.

"Gren Jelgava" vēl precizē noplūdušā siltumnesēja daudzumu. Siltumtīklu ūdens jeb siltumnesējs ir iekrāsots ar cilvēku veselībai un videi nekaitīgu pārtikas krāsvielu zaļā krāsā, kas palīdz konstatēt siltumnesēja noplūdes vietas.

Matisa informē, ka bojātais siltumtrases posms izbūvēts 1976. gadā un ir viens no nedaudziem atlikušajiem nerenovētajiem siltumtīklu posmiem. Jelgavā 99,8% no centralizētās siltumapgādes sistēmas tīkliem ir renovēti vai izbūvēti no jauna.

Iepriekšējā avārija Jelgavas centralizētās siltumapgādes sistēmā, kad tika traucēta siltumapgāde lielākam klientu skaitam, notika 2016. gada janvārī.

Jau ziņots, ka trešdienas vakarā Jelgavā siltumtrases avārijas dēļ nostrādājis drošības vārsts biomasas koģenerācijas stacijā, gaisā izvadot nekaitīgus ūdens tvaikus.

Kā pastāstīja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta preses pārstāve Agrita Vītola, pulksten 21.16 ugunsdzēsēji saņēma izsaukumu uz Rūpniecības ielu Jelgavā, kur saistībā ar avāriju siltumtrasē biomasas koģenerācijas stacijā bija notikusi neplānota darbības apstāšanās un rezultātā nostrādāja drošības vārsts, pa kuru ūdens tvaiks izvadīts virs ēkas jumta.

Ugunsdzēsēji kopā ar uzņēmuma pārstāvjiem apsekoja notikuma vietu un konstatēja, ka tālāka viņu palīdzība nav nepieciešama. Pulksten 22.09 ugunsdzēsēji glābēji darbu notikuma vietā pabeidza.

"Gren" "Facebook" lapā skaidroja, ka tehnoloģiskā darbības pārtraukuma rezultātā nostrādājusi automātiskā drošības sistēma, apturot tvaika turbīnu un elektroenerģijas ražošanu. Avārija siltumtrasē ir radījusi siltumapgādes traucējumus Lielupes kreisajā krastā.

"Ugunsgrēks koģenerācijas stacijā nav bijis. Ēkas izgaismojums tvaika izplūdes laikā ir radījis maldinošu iespaidu," vēstīts enerģētikas uzņēmuma "Facebook" lapā.