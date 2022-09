Avārijas dēļ trešdienas rītā mainīts 1. tramvaja maršruts; cilvēki pikti

Trešdienas rītā mainīts 1. tramvaja maršruts – transportlīdzeklis, kurš ikdienā kursē no Juglas līdz Imantai un atpakaļ, trešdien tehnisku iemeslu dēļ kursē posmā Gaisa tilts (5.depo) – Imanta, liecina uzņēmuma "Rīgas satiksme" paziņojums sociālajos tīklos.

1. maršruta tramvajs trešdienas rītā ap pulksten 8 Teikā nobraucis no sliedēm, radot milzu sastrēgumus, ziņo TV3 raidījums "Degpunktā".

Neapmierinātību ar to, ka "Rīgas satiksme" nav izvietojusi ne paziņojumus un skaidrojušu informāciju par to, kā rīkoties pasažieriem, ne arī papildu transportlīdzekļus – trolejbusus un autobusus nokļūšanai no Juglas centrā un atpakaļ, sociālajos tīklos pauduši rīdzinieki un pilsētas viesi.

Savukārt uzņēmums "Rīgas satiksme" tviterī norādījis, ka pasažieri, kuri lieto mēneša biļeti 1. tramvaja maršrutā, lai nokļūtu savos galamērķos šajā laikā var braukt ar citiem sabiedriskā transporta līdzekļiem, kas kursē pa Brīvības ielu.

Uzņēmums arī paziņojis, ka tuvākajā laikā tramvaja satiksme pamazām tiks atjaunota.

❗️Prognozējam, ka 1. maršruta tramvaja kustība pakāpeniski tiks atjaunota aptuveni 20 līdz 30 minūšu laikā. — Rīgas satiksme (@Rigassatiksme_) September 21, 2022

❗️Pasažieri, kuri lieto mēneša biļeti 1. tramvaja maršrutā, lai nokļūtu savos galamērķos šajā laikā var braukt ar citiem sabiedriskā transporta līdzekļiem, kas kursē pa Brīvības ielu. https://t.co/IsxqpQivz1 — Rīgas satiksme (@Rigassatiksme_) September 21, 2022

Juglas galapunktā ar roku uzskrīpāta zīmīte “pagaidām nekursē” - varējāt nolikt kādu darbinieku, kas palīdz cilvēkiem saprast citus transporta veidus, kas darbojas. Veci cilvēki, nerīdzinieki tiešām piedzīvoja apjukumu. — Kristīne Liepiņa (@kristinekatrina) September 21, 2022

Vidējie ratiņi nost no sliedēm.

Iepriekšējā tādā reizē kustība stāvēja vairākas stundas.

Vai trolejbusu papildreisi no Juglas būs? Vai autobusu, pa Ropažu ielu? pic.twitter.com/lgYqM9VZlZ — Kārlis Krūmiņš 🇺🇦🏳️‍🌈 (@KaarlisKK) September 21, 2022

Es biju domājusi to riteņa noskriešanu — rīdziniece (@riigasiedzimtaa) September 21, 2022