Bīskapu vēstule nav draudzīgs žests, saka priesteris Stepanovs

Latvijas Romas katoļu baznīcas priesteris Aleksandrs Stepanovs, pie kura baznīcas bīskapu konference vērsusies atklātā vēstulē, šo dokumentu saņēmis jau pagājušajā nedēļā, taču savas aizņemtības dēļ uz to atbildējis vien piektdien, 18. decembrī, publicējot savas pārdomas pirms ierastās vakara lūgšanas draudzes “Facebook” lapā.

Stepanovs portālam "Delfi" sacīja, ka bīskapu konferences "ieteikuma vēstuli" saņēmis pirms nedēļas – pagājušajā pirmdienā, atbildējis piektdien draudzes "Facebook" profilā, taču "tomēr būs jāsagatavo arī rakstiskā atbilde," ko viņš darīšot tuvākajās dienās.

Stepanovs draudzes lapā publicējis video, kurā nolasījis bīskapu vēstuli, kurā pausts viņam adresēts "pazemīgs lūgums" pārtraukt izplatīt un pārpublicēt pret Romas katoļu Baznīcas augstāko virsganu – pāvestu Francisku – vērstus apvainojumus.

"Kad varas un institūcijas cilvēki kaut ko lūdz pazemīgi tad, kad baiļu un varas pogas vairs nedarbojas," paudis Stepanovs, norādot, ka gan vēstuli parakstījušais Rīgas arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs, gan Stepanova ordinārijs bīskaps Edvards Pavlovskis "spieda uz šīm pogām", bet rezultāta nav bijis, tāpēc, visticamāk, tapusi šī vēstule.

"Šo žestu diktē bailes. Jo šeit manai nenozīmīgai personībai nav daudz svara, jebkurš priesteris manā vietā varētu vienkārši runāt patiesību par stāvokli baznīcā. Bet, ja vienu priesteri soda tāpēc, ka viņš runā patiesību, tas izsauks ticīgās tautas pretreakciju, tas izsauc šīs bailes," izteicies Stepanovs.

Pēc viņa teiktā, ticīgie saprotot, ka tad, ja priesteri atbrīvošot no amata viņa pārliecības dēļ, tad radīšoties jautājumi. "Zivs jau pūst no galvas, baznīcas problēmas arī nāk no galvas. Tad arī daudzi atklās graujošos procesus, kas ir ievadīti baznīcā, ko ievadīja pāvests modernists," izteicies Stepanovs.

Bīskapu konferences vēstule esot vērtējama kā "taktiskas dabas gājiens" nevis pazemības žests – diplomātisks gājiens, ko nevarot nenovērtēt. Tas esot spiediens "uzreiz uz varas pogu". Vēstule neesot draudzīga, tajā esot pateikts, ka Stepanovs neesot adekvāts kā prāvests, teologs un redaktors. Stepanovs izteicies, ka neuzskata sevi par labāko no visiem priesteriem, bet arī ne par sliktāko.

Turklāt teologa aicinājums, kas pieminēts bīskapu vēstulē, esot tieši par to, ka teologa aicinājums ir skaidrot un brīdināt cilvēkus par draudiem, kā arī skaidrot ticības patiesības. Turklāt viņš arī neesot vērsies pret pāvesta pontifikāt, bet gan tikai pret viltus pāvestu, par kādu uzskata Francisku.

Vēstule esot "netieši draudi", nevis draudzīga vēstule Pavlovskis, kura "jurisdikcijā" jeb kura garīgā pārraudzībā viņš kalpojot, arī jau iepriekš viņam esot sūtījis šādas vēstules, aicinot atsaukt publikācijas portālā "civitas.lv", taču tam, pēc Stepanova domām, neesot pamata. Vēstule esot "vēlme apklusināt un noslēpt problēmas" un tā "aicina pārdot patiesību par klusēšanas cenu".

Pilnajā video Stepanovs arī pauž savus uzskatus par Francisku un tagadējo katoļu baznīcas kursu, kas iepriekš jau atspoguļoti publikācijās "civitas.lv". Portāls "Delfi" piedāvā fragmentu no draudzes "Facebook" lapā publicētā video ieraksta.

Jau vēstīts, ka bīskapu konference vēstulē, kas Rīgas arhidiecēzes portālā "katolis.lv" publiskota pirmdien, 21. decembrī, raksta Stepanovam, ka viņš kā portāla "civitas.lv" atbildīgais – priesteris un teologs – vēršas pret "pāvesta Franciska kalpojumu, viņa sūtību un lomu Romas katoļu baznīcā.

"Portāla "www.civitas.lv" un Jūsu vadītās draudzes "Facebook" mājas lapas kā publiski pieejama medija saturs ir nonācis pretrunā ar Ticības doktrīnas kongregācijas instrukcijas Par teologa aicinājumu baznīcā [..] prasībām", teikts bīskapu vēstulē.

Kā pārliecinājās portāls "Delfi", vietnē "civitas.lv" Stepanovs virknē rakstu un video ir minējis virkni argumentu, lai pamatotu un izskaidrotu savu nostāju, kāpēc viņš, lai gan pats arī savulaik izteicis uzaicinājumu pāvestam Franciskam ierasties Latvijā, pārmet pāvestam ķecerību, homoseksuālu savienību, masonu organizāciju atbalstīšanu, kā arī iestājas pret Franciska pāvesta kalpojumu un aicina viņu atkāpties no amata.

Tāpat publikācijās kritizēts Vatikāna II koncils un tajā deklarētās nostādnes katoļticības jautājumos, kas, kā jau iepriekš rakstīts, tiek uzskatīts par pavērsienu nozīmīgos katoliskās baznīcas liturģijas un teoloģiskos jautājumos, kā arī pausta kritika Rīgas arhibīskapam-metropolītam Zbigņevam Stankevičam, pārpublicēti viedokļraksti par Covid-19 saslimšanu izraisošā vīrusa izcelsmi Ķīnā un citi. Tāpat Stepanovs skaidrojis, ar ko saistīta "lielā kritika pret pāvestu Francisku".

Viņš norādījis, ka Francisks ir tieši atbildīgs par daudziem maldiem katoļu baznīcā, kā arī ir saistīts ar kreisiem politiskiem spēkiem. Konstatējot "baznīcas ganu klusēšanu, daudzu gadu garumā" arī viņš vien dažos rakstos centies pievērst uzmanību problēmām, kas ir saistītas ar Franciska pontifikātu, taču šā gada februārī oficiālajā gadagrāmatā "Annuario pontificio" "apzināti pārdefinēti pāvesta tituli" padarot "svētā Pētera pēctecis" un "Kristus vikārs" tikai par vēsturiskiem apzīmējumiem, Stepanovs sapratis, ka "klusēšanas laiks ir beidzies".

Domēna "civitas.lv" turētājs ir nevalstiskā organizācija "Kirijana un Lajana Katolu Laju klubs", pārliecinājās portāls "Delfi". Pēc "Lursoft" datiem šī biedrība 2013. gadā reģistrēta Jelgavā. Organizācija kā darbības mērķus norādījusi "katoļu apoloģētikas interneta portālā izveide un uzturēšana; reliģiskā rakstura informācijas veidošana, apkopošana un izplatīšana, popularizējot Romas Katoļu baznīcas mācību. Diskusijas veidošana par aktuāliem sabiedriskiem procesiem, balstoties uz kristīgām un konservatīvām vērtībām. Informatīva rakstura pasākumu rīkošana par reliģiskiem jautājumiem, stiprinot Latvijas sabiedrībā tādas vērtības kā ģimene, laulība, ticība, godprātība".

"Lursoft" dati liecina, ka biedrības paraksta tiesīgās personas ir Stepanovs, kā arī vēl divas fiziskas personas Marks Jermaks un Viesturs Vizulis.