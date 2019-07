Brīdina par iespējamiem sastrēgumiem ceļā uz 'Prāta vētras' koncertu Liepājā

Autovadītājiem, kuri nedēļas nogalē dosies uz "Prāta vētras" koncertu Liepājā, jārēķinās ar iespējamiem satiksmes sastrēgumiem, informē "Latvijas valsts ceļi" (LVC).

Tie, kas dosies uz "Prāta vētras" koncertu Liepājā, jāņem vērā, ka turpinās remontdarbi uz Jūrmalas šosejas. Lai izvairītos no liela automašīnu pieplūduma šajā ceļa posmā, LVC aicina, braucot no Rīgas, izmantot Jelgavas šoseju līdz Rīgas apvedceļam un tālāk līdz Liepājas šosejai.

Uz Jūrmalas šosejas ir slēgta brauktuve Jūrmalas virzienā. Satiksme abos virzienos pa divām joslām pārkārtota uz brauktuves Rīgas virzienā un noteikts ātruma ierobežojums 70 km/h. Nozīmīgi satiksmes organizācijas grozījumi ieviesti krustojumā ar Rīgas apvedceļu.

Lielākie ceļa būvdarbu posmi uz reģionālajiem ceļiem ir pie Pāvilostas, kur nepieciešama stunda, lai izbrauktu visus luksoforu posmus, un no Tērvetes virzienā uz Lietuvas robežu, kur ir astoņi luksoforu posmi. 45 minūtes ceļā paies remontdarbu posmos no Audriņiem līdz Dricāniem un no Gulbenes Balvu virzienā.

Uz Vidzemes šosejas posmā no Garkalnes līdz Sēnītei sākušies satiksmes organizācijas grozījumi. No Vangažiem līdz Sēnītei satiksme ir pārkārtota uz brauktuvi Siguldas virzienā - tur ātruma ierobežojums noteikts 70 km/h un satiksme notiek pa vienu braukšanas joslu abos virzienos. Slēgta nobrauktuve no Vidzemes šosejas Valmieras virzienā un satiksme ir novirzīta uz rotācijas apli zem ceļa pārvadiem.

Būvdarbu vietās LVC aicina ievērot satiksmes organizāciju, pagaidu luksoforu signālus un satiksmes regulētāju norādes, lai satiksme caur būvobjektiem noritētu raiti un nerastos sastrēgumi, jo būvobjektos transportlīdzekļiem nav iespējams samainīties vietām. Neievērojot satiksmes ierobežojumus, var izraisīt pamatīgus sastrēgumus un apgrūtināt braukšanu sev un citiem satiksmes dalībniekiem.