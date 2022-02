Brīdina par stipru vēju, snigšanu un ūdens līmeņa celšanos

Naktī uz sestdienu Latvijā iespējams spēcīgs vējš un intensīva snigšana, brīdina Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD).

Nakts pirmajā pusē Latviju no rietumiem sasniegs plaša nokrišņu zona, līdz ar to visā Latvijas teritorijā gaidāms sniegs un slapjš sniegs, iespējams arī putenis. Nakts laikā vietām nokrišņu daudzums sasniegs 10-13 mm, daudzviet gaidāms arī sniega segas biezuma pieaugums par 2-4 cm. Ceļi būs slideni un snigšanas laikā arī redzamība būs pasliktināt, brīdina VUGD.

Savukārt 19. februārī laika posmā no plkst. 03:00 līdz plkst. 07:00 jūras piekrastē, dienā arī līča piekrastē dienvidu, dienvidrietumu vējš pastiprināsies brāzmās līdz 20-24 m/s, savukārt laika posmā no plkst. 07:00 līdz plkst. 11:00 jūras piekrastē dienvidrietumu vējš brāzmās sasniegs 25-27 m/s.

Tāpat izsludināts brīdinājums par ūdens līmeņa celšanos. Sestdien no rīta ūdens līmenis paaugstināsies līdz +95...+134 cm LAS. Savukārt Liepājā sestdien laika posmā no plkst. 04:00 līdz plkst. 08:00 ūdens līmenis paaugstināsies līdz +105...+134 cm LAS, savukārt laika posmā no plkst. 06:00 līdz plkst. 09:00 gaidāma tālāka ūdens līmeņa paaugstināšanās līdz +135...+145 cm LAS.

Gatavojoties spēcīgajam vējam AS "Sadales tīkls" paaugstinājusi personāla operatīvo gatavību iespējamu elektroapgādes traucējumu novēršanai. Stiprā vēja ietekmē gaisvadu elektrolīnijās var tikt iegāzti koki, tāpēc uzņēmums aicina iedzīvotājus sliktos laikapstākļos neaizmirst par personīgo drošību gaisvadu līniju un citu elektroapgādes objektu tuvumā, portālu "Delfi" brīdināja uzņēmumā.