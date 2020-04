Būtu labi apsvērt arī kāda opozīcijas pārstāvja iesaistīšanu krīzes vadībā, uzskata Pastars

Valdībai būtu labi apsvērt arī kāda opozīcijas pārstāvja iesaistīšanu krīzes vadībā, mikroblogošanas vietnē "Twitter" paudis bijušais Saeimas Juridiskā biroja padomnieks, pašreizējais advokāts Edgars Pastars.

Viņš uzskata, ka patlaban opozīcija jūtas atstumta krīzes vadībā, kā rezultātā tā var būt mazāk konstruktīva. Pastars salīdzina, ka opozīcija pašreizējā situācijā jūtas "nevis pie galda, bet ēdienkartē," un tas nepalīdz parlamenta darbā.

Valststiesību eksperts arī domā, ka Ministru kabinetam vajadzētu beigt likumprojektus skatīt slēgtajā daļā jeb tā, ka to teksti plašākai sabiedrībai nav pieejami.Kā ziņots, Covid-19 pandēmijas dēļ no 13. marta līdz 14. aprīlim Latvijā izsludināta ārkārtējā situācija, kuras laikā noteikta virkne dažādu aizliegumu, tai skaitā ierobežotas pulcēšanās iespējas un cilvēkiem ieteikts iespēju robežās strādāt attālināti.Ņemot vērā minēto, arī valdības un Saeimas sēdes notiek vismaz daļēji attālināti, izmantojot informācijas tehnoloģiju risinājumus. Vairākus ar krīzes vadību saistītus jautājumus valdība izskata slēgtās sēdēs un attiecīgie normatīvie akti pirms to atbalstīšanas nav publiski pieejami.