CAA ar nosacījumu atļāvusi aviokompānijām izmantot Izraēlas gaisa telpu

Civilās aviācijas aģentūra (CAA) pārskatījusi Izraēlas gaisa telpas drošības risku novērtējumu un atzinusi to par drošu civilās aviācijas gaisa kuģu lidojumiem. Līdz ar to pārvadātāji var atsākt izmantot Izraēlas gaisa telpu pārlidojumiem un atsākt lidojumus uz un no Izraēlas lidostām, pirms tam veicot drošības risku novērtējumu.

Kā informēja CAA pārstāvis Aivis Vincevs, analizējot starptautisko un nacionālo partneru sniegto informāciju, CAA secinājusi, ka drošības apdraudējums civilās aviācijas gaisa kuģiem, kuri veic lidojumus uz Izraēlas lidostām vai šķērso Izraēlas gaisa telpu, ir būtiski samazinājies.

Drošības situācija šobrīd ļauj veikt civilās aviācijas gaisa kuģu lidojumus uz Izraēlas lidostām un Izraēlas gaisa telpā, pirms katra lidojuma noskaidrojot aktuālo informāciju par drošības apdraudējumiem un veicot drošības risku izvērtēšanu.

Līdz ar to Latvijas aviokompānijas var atsākt izmantot Izraēlas gaisa telpu, pirms katra lidojuma veicot īpašu drošības risku novērtējumu.

Jau vēstīts, ka CAA 18. maijā, izvērtējot tās rīcībā esošo informāciju un secinot, ka Izraēlas gaisa telpas izmantošana rada draudus civilās aviācijas gaisa kuģiem, rekomendēja Latvijas aviokompānijām neveikt lidojumus uz Izraēlas lidostām, kā arī neizmantot Izraēlas gaisa telpu pārlidojumiem uz citiem galamērķiem.

Jau vēstīts, ka ar Izraēlas un Gazas joslas pamieru, kas sājās spēkā 21. maijā, tika pārtraukta kopš 10. maija ilgusī karadarbība, kuras gaitā Izraēlas gaisa triecienos nogalināti apmēram 230 palestīniešu Gazas joslā, bet no Gazas joslas raidītas raķetes nogalinājušas 12 cilvēkus Izraēlā.

Izraēlas un Gazas joslas militārais konflikts ar sen nepieredzētu intensitāti atsākās 10. maijā, pēc tam kad Gazas joslas kaujinieki Jeruzalemes virzienā bija raidījuši tāla darbības rādiusa raķetes. Vēl četras dienas pirms tam jau bija izraisījušās sadursmes Jeruzalemē Aksas mošejas kompleksā Izraēlas policijas un palestīniešu protestētāju starpā. Spriedzi saasināja policijas brutālā taktika mošejas kompleksā un ebreju kolonistu draudi anektētajā Austrumjeruzalemē izlikt no mājām palestīniešus.