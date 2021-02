Ceturtdien pirmo poti pret Covid-19 saņēmuši 130 pansionātu klienti un 104 darbinieki

Aizvadītajā diennaktī pirmo poti pret Covid-19 Latvijā saņēmuši 839 cilvēki, to skaitā 324 ārstniecības personas, 210 ārstniecības iestāžu darbinieki, 130 sociālās aprūpes centru (SAC) klienti un 104 SAC darbinieki, liecina Nacionālā veselības dienesta (NVD) dati.

Ceturtdien vakcīnas pret Covid-19 pirmo devu saņēmušo cilvēku skaits ir lielākais kopš 16.janvāra, kad pirmo poti saņēma 666 cilvēki. Tomēr februāra sākumā piecas dienas pēc kārtas vairāk nekā 1000 cilvēku dienā saņēma vakcīnas otro devu.

Līdz šim kopumā vakcīnas pret Covid-19 pirmo devu Latvijā saņēmuši 19 480 cilvēki, bet abas devas - 15 422 cilvēki, no kuriem 606 pie otrās jeb noslēdzošās devas tikuši ceturtdien, liecina NVD dati.

No 28. decembra kā pirmos Latvijā pret Covid-19 sāka vakcinēt lielo slimnīcu darbiniekus, 9.janvārī sāka potēt ģimenes ārstus, bet no 11. janvāra šī iespēja ir visiem ārstniecības iestādēs strādājošajiem, kuri to vēlas. Savukārt 10. februārī vakcinēt sāka SAC klientus un darbiniekus, bet 11.februārī pirmās potes pret Covid-19 saņēma valsts augstākās amatpersonas un vairāki eksprezidenti.

Lietošanai Eiropas Savienībā pašlaik ir apstiprinātas trīs vakcīnas pret Covid-19 - "Pfizer"/"BioNTech", "Moderna" un "AstraZeneca", taču visu šo medikamentu piegādes kavējas un ir nelielas, tāpēc kavējas arī masveida vakcinēšanas sākšana.

Kopumā Latvijai līdz šim piegādātas 41 025 vakcīnu pret Covid-19 devas - 30 225 ražotāja "Pfizer-BioNTech" vakcīnas "Comirnaty" devas, 3600 ražotāja "Moderna Biotech Spain, S.L." vakcīnas "Moderna" devas un 7200 ražotāja "AstraZeneca" vakcīnas devas. Katra cilvēka vakcinēšanai nepieciešamas divas devas.