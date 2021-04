Ceturtdienas rītā autoceļi apledojuši Rīgas, Daugavpils un Liepājas apkārtnē

Ceturtdienas rītā Vidzemē, Latgalē un Kurzemē vietām apledojums apgrūtina braukšanu pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem. Slidenos ceļa posmus kaisa ar pretslīdes materiāliem. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistīta 21 ziemas dienesta tehnikas vienība, portālu "Delfi" informēja VSIA "Latvijas valsts ceļi".

Apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir uz Ainažu šosejas (A1) posmā no Bīriņu pagrieziena līdz Ainažiem, Daugavpils šosejas (A6) posmā no Līvāniem līdz Izvaldai, Grebņeva-Medumi šosejas (A13) no Špoģiem līdz Medumiem, kā arī apledojis Daugavpils apvedceļš (A14) visa maršruta garumā.

Uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir Rīgas, Daugavpils un Liepājas apkārtnē.

Mainīgos laika apstākļos autobraucēji aicināti būt īpaši piesardzīgiem, uz ceļiem var veidoties tā saucamais melnais ledus, kas ir neredzams, un autovadītājs to sajūt tikai sākot veikt manevrus ar mašīnu – bremzējot, manevrējot ar stūri un pedāļiem. Tāpēc visām šīm kustībām nevajadzētu būt straujām.

Sakarā ar pavasara atkusni, daudzviet uz grants autoceļiem ir iestājies šķīdonis un masas ierobežojumi ir ieviesti jau 826 valsts autoceļu posmos ar grants segumu. Karte ar masas ierobežojumiem ir pieejama šeit.

Pavasarī, sākoties atkusnim uz grants autoceļiem ir novērojams šķīdonis – pārmitrināts grants segums zaudē nestspēju un braukšanas apstākļi pasliktinās. Lai nestspēju zaudējušie autoceļi netiktu neatgriezeniski sabojāti, uz tiem tiek ieviesti autotransporta masas ierobežojumi – tiek liegta pārvietošanās transportam, kas smagāks par 10 tonnām.

Atļaujas kravu izvešanai šķīdoņa laikā netiek izsniegtas, satiksmes ierobežojumu ievērošanu kontrolē Valsts policija. Bez ierobežojumiem šķīdonī atļauts braukt operatīvajam un sabiedriskajam transportam, svaigpiena pārvadātājiem, kā arī transportam, kas izved kritušus lopus.

Grants autoceļu uzturēšanas darbus šķīdoņa laikā nav iespējams veikt – uzbraucot ar smago tehniku uz pārmitrināta, nestspēju zaudējuša ceļa, tas tiks sabojāts vēl vairāk. Uzlabot grants ceļa stāvokli var tikai tad, kad tas ir apžuvis un atguvis nestspēju.

Par apgrūtinātiem braukšanas apstākļiem vai citiem ar satiksmi un ceļu stāvokli saistītiem novērojumiem aicinām informēt VSIA "Latvijas Valsts ceļi", zvanot pa diennakts tālruni 80005555, kā arī uzņēmuma "Twitter" un "Facebook" kontos.