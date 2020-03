Civilās aviācijas aģentūra aicina iedzīvotājus neiegādāties jaunas aviobiļetes ārkārtējās situācijas periodā

Civilās aviācijas aģentūra aicina iedzīvotājus neiegādāties jaunas aviobiļetes laika posmā no 17. marta līdz 14. aprīlim uz un no Latvijas, neskatoties uz to, ka internetā atsevišķas aviokompānijas vēl veic to tirdzniecību, informēja Civilās aviācijas aģentūras Ārkārtas situāciju un komunikācijas vadītājs Aivis Vincevs.

Viņš norādīja, ka gan sociālos tīklos, gan pie Civilās aviācijas aģentūras iedzīvotāji vēršas ar informāciju, ka atsevišķas aviokompānijas piedāvā iegādāties biļetes uz un no Latvijas ārkārtējās situācijas laikā, kas paredzēts noteikt aizliegumu starptautiskajiem pasažieru pārvadājumiem - no 17. marta līdz 14. aprīlim.

Vincevs uzsvēra, ka iedzīvotāji kļūdaini pieņem, ka biļešu tirdzniecība nozīmē konkrēto avioreisu izpildi. Civilās aviācijas aģentūra aicina atteikties no jebkādu aviobiļešu iegādes, kuru reisu izpilde no Latvijas sākas ar otrdienu, 17. martu.

Pēc viņa sacītā, iegādājoties jaunas aviobiļetes ar nolūku nokļūt Latvijā vai atpakaļ uz citu valsti, ir jāņem vērā, ka visi lidojumi no un uz Latviju tiks apturēti pusnaktī no 16. uz 17. martu pēc Latvijas laika. Tātad aviokompānijām būs ļauts izpildīt reisus līdz pusnaktij no pirmdienas uz otrdienu, piebilda aģentūras pārstāvis.

Piemēram, ja izlidošana no citas valsts ir paredzēta 16. marta vakarā, bet ielidošanas laiks Latvijā - pēc pusnakts, šāds lidojums tiks atcelts, atzīmēja Vincevs.

Civilās aviācijas aģentūra patlaban gatavo visus nepieciešamos dokumentus iesniegšanai starptautiskajām aviācijas organizācijām, Eiropas Komisijai un citām Eiropas Savienības dalībvalstīm, lai Ministru kabineta rīkojumu atcelt starptautisko pasažieru apkalpošanu caur Latvijas lidostām, piemērotu starptautiskā līmenī.

Viņš piebilda, ka pasažieriem, kuriem ir iegādātas biļetes lidojumiem laika posmā no 17.marta līdz 14.aprīlim, ir jāvēršas pie attiecīgās aviokompānijas.

Kā vēstīts, no piektdienas līdz 14. aprīlim Latvijā saistībā ar "Civid-19" vīrusu izsludināta ārkārtējā situācija, šajā laikā nosakot virkni ierobežojošu pasākumu ar mērķi ierobežot vīrusa izplatību.

Tostarp ir nolemts, ka no šī gada 17. marta uz ārkārtas situācijas laiku līdz 14. aprīlim "Covid-19" izplatības mazināšanai tiek apturēti visi starptautiskie avio, dzelzceļa, jūras un autobusu pasažieru pārvadājumi, kā arī tiks slēgta valsts ārējā robeža. Ierobežojumi netiks attiecināti uz kravu pārvadājumiem.

Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) sestdien žurnālistiem skaidroja, ka pilnībā fiziskai kustībai tiks slēgta Eiropas Savienības (ES) ārējā robeža, bet robeža ar Igauniju un Lietuvu pati par sevi nebūs slēgta, tomēr arī uz tām nevar būt organizētu pārvadājumu. Uz to norādīja arī satiksmes ministrs Tālis Linkaits (JKP), vēlreiz paskaidrojot, ka sauszemes robežas ar ES paliek atvērtas, izņemot starptautiskiem pasažieru pārvadājumiem, vienlaikus cilvēkiem ir jārēķinās, ka arī kaimiņvalstis nosaka dažādus ierobežojumus. Savukārt ārējās robežas tiks slēgtas, vēlreiz uzsvēra ministrs.

Tai pat laikā Kariņš skaidroja, ka Latvijas valstspiederīgajiem būs brīva iespēja atgriezties Latvijā, savukārt Latvijā esošajiem ārzemniekiem atgriezties dzimtenē. Arī ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs (JV) apliecinājis, ka valstspiederīgajiem un ārzemniekiem ar pastāvīgo dzīvesvietu Latvijā atļauts atgriezties, un ārzemniekiem atļauts izceļot no Latvijas.