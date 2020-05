Covid-19: aizvadītajā diennaktī vienīgais saslimušais konstatēts Daugavpilī

Vienīgais pēdējā diennaktī jaunatklātais Covid-19 pacients reģistrēts Daugavpilī, kur līdz šim zināms par 11 inficētajiem, liecina Slimību profilakses un kontroles centra apkopotā informācija. Pacients ir 20 līdz 29 gadus vecs.

Tikmēr pēc Covid-19 pacienta datu aktualizēšanas Rīgā to skaits sarucis par vienu, tādējādi galvaspilsētā patlaban ir reģistrēti kopumā 523 Covid-19 inficētie.

Joprojām saslimšana ar Covid-19 reģistrēta 74 pašvaldībās, proti, Aizkraukles, Aizputes, Amatas, Alojas, Alūksnes, Alsungas, Ādažu, Babītes, Baldones, Bauskas, Beverīnas, Burtnieku, Carnikavas, Cēsu, Dagdas, Daugavpils, Dobeles, Durbes, Engures, Garkalnes, Grobiņas, Iecavas, Ikšķiles Jelgavas, Kārsavas, Kocēnu, Kokneses, Krustpils, Kuldīgas, Ķeguma, Ķekavas, Lielvārdes, Limbažu, Mazsalacas, Mālpils, Mārupes, Mērsraga, Neretas, Ogres, Olaines, Ozolnieku, Pārgaujas, Preiļu, Priekules, Priekuļu, Raunas, Rēzeknes, Riebiņu, Ropažu, Rūjienas, Salacgrīvas, Salaspils, Saldus, Saulkrastu, Sējas, Siguldas, Skrīveru, Skrundas, Smiltenes, Stopiņu, Talsu, Tukuma, Valkas, Vecumnieku un Ventspils novados, kā arī lielajās pilsētās - Daugavpilī, Jelgavā, Jēkabpilī, Jūrmalā, Liepājā, Rēzeknē, Rīgā, Valmierā un Ventspilī.

Covid-19 intensitāte valstī ir 49 gadījumi uz 100 000 iedzīvotājiem.

Kā vēstīts, aizvadītajā diennaktī Latvijā tika atklāts tikai viens jauns Covid-19 saslimšanas gadījums, taču viens inficētais miris.

Vakar aizsaulē devies kāds pacients vecumā no 85 līdz 90 gadiem, kurš bija inficējies ar šo slimību, bet kuram bijušas arī vairākas citas hroniskas saslimšanas. Tādējādi kopumā Latvijā līdz šim mirušas 19 ar Covid-19 saslimušas personas jeb 2% no atklātajiem inficētajiem.

Aizvadītajā diennaktī Latvijā veikti 2199 Covid-19 testi, no kuriem tikai viens bijis pozitīvs. Latvijā kopumā līdz šim ir veikti 81 246 izmeklējumi uz Covid-19, no kuriem pozitīvs bijis 951 tests jeb nepilni 1,2% gadījumi no kopskaita.

Pēdējās diennakts laikā stacionēts viens pacients ar Covid-19. Kopā stacionāros pašlaik ārstējas 31 pacients, no kuriem 29 ir ar vidēji smagu slimības gaitu, bet divi - ar smagu. Savukārt no stacionāriem līdz šim kopumā izrakstīti 111 pacienti.