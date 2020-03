Covid-19: ANO aicina uz globālu pamieru; ES koordinēti cīnīsies ar slimību. Teksta tiešraides arhīvs

Koronavīrusa izraisītās slimības Covid-19 gadījumi tuvojas pusmiljonam visā pasaulē, bet pandēmijas epicentrs šobrīd ir Eiropa. Daudzviet pasaulē - arī Latvijā - katru dienu tiek ieviesti jauni drošības pasākumi, lai mazinātu sērgas izplatīšanos.

Sports, ASVLatvijas izlases basketbolista Rodiona Kuruca komandas biedrs Bruklinas "Nets" vienībā Kairijs Ērvings ziedojis 323 tūkstošu ASV dolāru, lai koronavīrusa krīzes laikā Ņujorkā palīdzētu sagādāt trūcīgām ģimenēm maltītes.

PasauleANO ģenerālsekretārs Antoniu Gutērrešs pirmdien aicināja izsludināt tūlītēju globālo pamieru, lai pasargātu karu plosītās kopienas no Covid-19 pandēmijas, ziņo LETA.Gutērrešs aicināja konfliktējošās puses "izbeigt kara ārprātu un cīnīties ar slimību, kas posta mūsu pasauli. Tas sāktos ar tūlītēju vispārēju karadarbības apturēšanu."

PasaulePasaules Veselības organizācija jaunajām māmiņām, kuras slimo ar Covid-19, bet vēlas barot savus bērniņus ar krūti, rekomendē to darīt, ievērojot vairākas higiēnas prasības:- vilkt sejas masku;- mazgāt rokas pirms un pēc pieskaršanās bērniņam;- pastiprināti tīrīt virsmas un apkārt esošos priekšmetus. View this post on Instagram A post shared by World Health Organization (@who) on Mar 22, 2020 at 3:47am PDT

Armēnija, pasauleParlaments pirmdien apstiprināja valdības ierosinājumu karantīnas pārkāpējus sodīt ar reālu brīvības atņemšanu, lai tādējādi samazinātu koronavīrusa izplatīšanos valsts iedzīvotāju vidū.

ASV, PasauleŅujorkas pilsētas slimnīcām medicīnisko materiālu un ekipējuma pietiekot tikai šai nedēļai, paziņojis pilsētas mērs. Pēc tam pašvaldības pārraudzībā esošās 11 slimnīcas vairs nevarēs nodrošināt cilvēku glābšanu, Bils de Blasio paziņoja intervijā CNN.ASV līdz pirmdienai apstiprināti 41 511 ar Covid-19 saslimušie, un 485 mirušie, no kuriem 98 miruši tieši Ņujorkas pilsētā.

Vācija, PasauleVācija kopš krīzes sākuma palīdzējusi mājup atgriezties 120 000 tš pilsoņu, kuri bija "iesprūduši" citās valstīs, pavēstīja ārlietu ministrs Heiko Māss.

Itālija, PasauleNo "Covid-19" valstī miruši jau 23 mediķi, atsaucoties uz Itālijas ārstu federāciju, vēsta CNN.

Eiropas SavienībaEiropas Parlaments uzsācis darbu, lai kopā ar ES Padomi jeb dalībvalstu ministriem pēc iespējas ātrāk atvēlētu 40 miljonus eiro ES budžeta līdzekļu plaušu ventilēšanas aparātu un aizsargmasku iegādei.Papildus tam dalībvalstis apvienos spēkus, lai Kopīgā iepirkuma nolīguma ietvaros iegādātos ventilēšanas aparātus, sejas maskas un reaģentus vīrusa noteikšanai. Kopīgs iepirkums ļaus panākt izdevīgākus iegādes noteikumus.No trešajām valstīm repatriēti jau vairāk nekā 1800 ES pilsoņi.

Rumānija, PasauleVairāk Rumānijas valstspiederīgo no "Covid-19" miruši ārpus valsts nekā Rumānijā, ziņo "Radio Brīvā Eiropa". Ārpus valsts slimība prasījusi septiņu Rumānijas valstspiederīgo dzīvības – sešu Itālijā un vienu Spānijā, bet Rumānijā miruši pieci ar jaunā koronavīrusa paveidu izraisīto slimību sirgstošie. Rumānijā oficiālais kopējais saslimušo skaits pieaudzis līdz 576, īpaši strauji (par 143 gadījumiem) kāpjot tieši pēdējās diennakts laikā.

AAE, PasauleViena no lielākajām globālajām aviokompānijām "Etihad Airways" pēc Apvienoto Arābu Emirātu lēmuma apturēt visus lidojumus uz valsti un no tās, pārtraukusi pilnīgi visus lidojumus. Ne visi tās reisi iet caur AAE galvaspilsētas Abū Dabī lidostu, bet pamatā kompānija bāzēta tajā. Patlaban visu reisu apturēšana izsludināta no 25. marta līdz vismaz 8. aprīlim.

ASV mākslinieki Huans Delkans un Valentīna Izagvaira radījuši video, kārtējo reizi atgādinot, cik efektīva ir sociālā distancēšanās: View this post on Instagram A post shared by Juan Delcan, Valentina (@juan_delcan) on Mar 15, 2020 at 5:46am PDT

Sabiedrība, Latvija Latvijā jauni koronavīrusa izraisītās slimības Covid-19 pacienti reģistrēti vēl septiņās pašvaldībās, kopumā skarot 36 vietvaras, savukārt teju katrs trešais saslimušais ir vecumā no 30 līdz 39 gadiem, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) dati.Līdz šim skarto pašvaldību lokam piepulcējušies Talsu, Tukuma, Iecavas, Ķeguma, Alojas, Rūjienas un Rēzeknes novadi.

Eiropa, SpānijaMadrides slimnīcā jau kopš 11. marta atrodas arī bijušais Eiropas Savienības augstais pārstāvis kopējās ārpolitikas un drošības politikas jautājumos Havjers Solana, kurš ārstējas no "Covid-19".

Sabiedrība, Latvija Veselības ministre Ilze Viņķele (AP) norādīja, ka panākta vienošanās terminētas piemaksas vismaz 20% apmērā piešķirt Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem, Slimību profilakses un kontroles centra epidemiologiem, laboratorijās strādājošajiem, slimnīcu uzņemšanas nodaļu personālam un Latvijas Infektoloģijas centrā strādājošajiem.

Sabiedrība, Latvija Valdību veidojošās partijas vienojušās nodrošināt piemaksas mediķiem, kuri strādā, lai ierobežotu un novērstu Covid-19 pandēmijas sekas, pirmdien pēc koalīciju partiju tikšanās sacīja Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV).Kariņš uzsvēra, ka otrdien valdības sēdē plānots atbalstīt piemaksas mediķiem, kuri strādā "pirmajās frontes līnijās", cīnoties ar Covid-19 pandēmijas seku novēršanu.

Eiropa- Ar sarkanu atzīmētas visas tās valstis, kurās izsludināta nacionāla mēroga skolu slēgšana.- Ar dzeltenu atzīmētajā Krievijā skolas slēgtas tikai noteiktos reģionos.- Nav informācijas par izglītības politikas izmaiņām Kosovā un Baltkrievijā. View this post on Instagram A post shared by Politics and Maps about Europe (@mapsofeurope) on Mar 22, 2020 at 11:58am PDT

Pasaule, HonkongaHonkongā no trešdienas būs aizliegts iebraukt ārzemniekiem, vēsta aģentūra “Bloomberg”. Honkongā tiek novērots otrs Covid-19 vilnis, ko izraisa iebraucēji. Savukārt bāros aizliegts pasniegt alkoholu.

Pasaule, SpānijaSlimnīcu spēja uzņemt jaunus pacientus, tos skaitam sasniedzot 13 000 drīz būs izsmelta, jau nedēļas nogalē ziņoja Veselības ministrija. Rezultātā daudzi pacienti ārstēšanās laikā tiek pārvietoti no vienas pilsētas uz citu. Lai šo situāciju atvieglotu, armija IFEMA konferenču zāli pārveidojusi par milzu slimnīcu ar 5500 gultām smagi slimo uzņemšanai, bet pacientu ar vieglākiem simptomiem un cilvēku, kuriem noteikta karantīna, uzņemšanai tiek īpaši pielāgotas vairākas viesnīcas. vēsta "Eur Activ".

Sabiedrība, Latvija Valmieras pilsētas pašvaldība, pastiprinot Covid-19 izplatīšanās ierobežošanas pasākumus, no 23. marta apmeklētājiem slēdz pilsētā esošos rotaļu laukumus Meža ielā, Semināra ielā un Beātes ielā pie Dzirnavu ezeriņa, informē pašvaldībā.

Izklaide, pasaule Savas pianista prasmes mājas apstākļos parādījis arī aktieris Entonijs Hopkinss. Viņa "Facebook" publicētais video izpelnījies lielu skatītāju sajūsmu, jo 82 gadus vecajam ekrāna māksliniekam asistē viņa kaķis Niblo. https://www.delfi.lv/kultura/news/music/zvaigznes-tuvak-neka-jebkad-slaveni-muziki-un-aktieri-uzstajas-tiessaiste.d?id=51990849

Sabiedrība, Latvija Jelgavas domes ir jāizveido krīzes vadības grupa un "jāiesaldē" nekustamā īpašuma nodoklis (NĪN) uzņēmumiem, kurus skārusi Covid-19 radītā krīze, pausts Jelgavas Ražotāju un tirgotāju asociācijas atklātajā vēstulē domei, vēsta aģentūra LETA. Uzņēmēji norāda, ka ir nepieciešama mērķtiecīga un precīzi koordinēta darbība, kurā iesaistītas uzņēmēju organizācijas, valsts un pašvaldības.

Sabiedrība, Latvija No pirmdienas Rīgas sabiedriskā transporta kontrolieri palīdzēs pasažieriem orientēties ārkārtējās situācijas apstākļos un aicinās pieturvietās ievērot divu metru distanci vienam no otra, kā arī palīdzēs monitorēt pasažieru plūsmas tramvajos, trolejbusos un autobusos.Lai minimizētu inficēšanās risku, kontrolieri strādās aizsargmaskās un cimdos.

Sabiedrība, Latvija Lai samazinātu jaunā koronavīrusa izplatības risku un rūpētos par transportlīdzekļu vadītāju drošību, no 24. marta SIA “Rīgas mikroautobusu satiksme” (RMS) minibusos un ekspresbusos vairs nevarēs iegādāties biļeti par skaidru naudu, informē uzņēmumā.

!!!Svarīgi par repatriāciju!!!Pēc ĀM pieprasījuma un ar Satiksmes ministrijas atļauju "airBaltic" izpildīs papildu īpašos reisus no Malagas un Amsterdamas uz Rīgu, kā arī atpakaļ. Ar šiem reisiem būs iespējams atceļot līdz 140 pasažieriem.Latvijas, Igaunijas un Lietuvas pilsoņi, kā arī šo valstu pastāvīgie iedzīvotāji, kuri vēlas atgriezties, tiek aicināti rezervēt biļetes šiem lidojumiem, zvanot uz airBaltic zvanu centru pa īpaši izveidotu tālruni +371 67207771. Lūdzam ņemt vērā, ka, veicot rezervāciju pa telefonu, pasažieriem būs nepieciešams sniegt un apstiprināt savu pases informāciju.

Pasaule, Izraēla Jeruzalemes vecpilsētā apmeklētājiem slēgta svētvieta Tempļa kalns, kas ir nozīmīgs reliģisks objekts kā musulmaņiem, tā jūdaistiem.

Sabiedrība, Latvija Autotransporta direkcija aktualizējusi informācija par situāciju Eiropas Savienības robežšķērsošanas punktos. Vairāk par to iespējams uzzināt šeit: https://covid-19.sixfold.com/

Sabiedrība, Latvija Izveidots #paliecmājās – brīvprātīgo tīkls, kas bez maksas vēlas palīdzēt ar pārtikas un citu preču piegādi tiem, kas ir riska grupā vai atrodas mājās karantīnā. Saņemt #paliecmājās palīdzību var jebkurš, zvanot pa tālruni 25661991 vai apmeklējot mājas lapu www.paliec-majas.lv.

Pasaule, ESPar pirmo Covid-19 upuri svarīgākajās Eiropas Savienības (ES) institūcijās kļuvis kāds Eiropas Parlamenta (EP) darbinieks, kas Briselē miris pēc inficēšanās ar jauno koronavīrusu, aģentūrai AFP pirmdien pavēstījušas amatpersonas.EP pārstāvis, kas apstiprināja šīs ziņas un izteica līdzjūtību, pavēstījis, ka mirušai piederējis pie "ārējā personāla" un ka saskaņā ar sākotnējo informāciju viņa nāvi izraisījis koronavīruss.Savukārt kāds avots EP pastāstījis, ka mirušais bijis vismaz 40 gadus vecs Itālijas pilsonis, kas bijis nodarbināts EP IT dienestā.(LETA)

Izklaide, pasaule "Es domāju, ka esmu pilnīgi vesela. Īsumā par slimības gaitu: pirmo nedēļu es jutos patiesi slikti un lielāko daļu laika pavadīju guļot – ar augstu temperatūru un spēcīgām galvassāpēm. Es gulēju 12 stundas naktī un pēc tam vēl trīs līdz četras stundas dienā. Otrajā nedēļā drudzis bija mitējies, bet parādījās viegls klepus, un nogurums nepazuda," slimības gaitu izklāstījusi aktrise. https://www.delfi.lv/izklaide/slavenibas/aktieri/bonda-meitene-kurilenko-uzveikusi-covid-19.d?id=51992529

Sabiedrība, Latvija/Pasaule UNESCO dati liecina, ka 23. martā mācīšanās procesu jaunā koronavīrusa izraisītās slimības Covid-19 izplatības dēļ ietekmē vairāk nekā vienu miljardu skolēnu un studentu visā pasaulē, aģentūru LETA informēja UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas komunikācijas konsultante Kitija Balcare.Savukārt jau 124 valstīs ir pilnībā slēgtas izglītības iestādes.

Pasaule, Vācija Vācija līdz šim ar īpašiem avioreisiem repatriējusi 120 tūkstošus pilsoņu, kas Covid-19 ierobežojumu dēļ bija iesprūduši ārzemēs.

Pasaule, Ņujorka Ņujorkas slimnīcām rezerves pietiek vēl tikai šai nedēļai, pēc tam draud nonākšana punktā, aiz kura cilvēkus vairs nevarēs glābt, intervijā raidsabiedrībai CNN paziņoja Ņujorkas mērs Bils de Blasio. Viņš paskaidro, ka, lai to novērstu, 11 pilsētas slimnīcām šīs nedēļas laikā būtu jāsaņem miljoniem sejas masku un simtiem plaušu mākslīgās ventilēšanas iekārtas. ASV ar Covid-19 inficējušies vairāk nekā 35 tūkstoši cilvēku, slimības skārusi visus štatus. 458 cilvēki miruši. Gandrīz puse no viesiem inficēšanās gadījumiem fiksēti Ņujorkas štatā.

Sports, pasauleŠosezon nenotiks arī F-1 posms Azerbaidžānā, kam bija jānotiek 7. jūnijā. Tādējādi F-1 šogad atcelti/ pārcelti jau astoņi posmi

Sports, Latvija Latvijas Riteņbraukšanas federācija informē, ka uz šobrīd nenoteiktu laiku atlikti Latvijas pieaugušo un jaunatnes kausa šosejas riteņbraukšanā pirmie divi posmi – “Dobeles dzirnavnieka” kausa 1. un 2. posms, kas bija plānoti 18. un 19. aprīlī Dobelē.

Pasaule, UkrainaKijevā slēdz sabiedrisko transportu. Metro Ukrainas galvaspilsētā tika slēgts jau pagājušajā nedēļā, taču tas tikai vēl vairāk noslogoja trolejbusus un autobusus.

Pasaule, Nigērija Nigērijā reģistrēts pirmais Covid-19 slimnieka nāves gadījums. Mirušais ir 67 gadus vecs vīrietis, kurš martā pēc ārstēšanās Lielbritānijā atgriezās Nigērijā. Pacientam bija dažādas veselības problēmas, tostarp vēzis un diabēts. Tikmēr divi no pavisam 36 Nigērijas Covid-19 pacientiem ir izveseļojušies.

Sabiedrība, Latvija Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija konsultējas Saeimas Juridiskajā birojā par noteiktajiem aizliegumiem azartspēļu organizēšanai klātienē un neklātienē, jo likumā par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem saistībā ar Covid-19 izplatību ir pretrunas, aģentūrai LETA sacīja Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas priekšniece Signe Birne.Vienlaikus Birne piebilda – kamēr nav Juridiskā biroja norādes, patlaban nekādi lēmumi par azartspēļu slēgšanu vēl netiek pieņemti.

Pasaule, IndijaIndija no trešdienas apturēs visus iekšzemes avioreisus. Starptautiskie lidojumi uz un no Indijas jau ir pārtraukti.

Auto nozares padomi, Latvija Pēc ASV zinātnieku pētījuma, jaunais vīruss uz plastmasas un nerūsējošā tērauda virsmām var izdzīvot pat vairākus desmitus stundu, tādēļ ir krietni jānopūlas, lai to turētu kārtībā. Uzzini, kā ikdienā kopt auto, ja to lieto vairāk nekā viens cilvēks. https://www.delfi.lv/auto/zinas/ka-ikdiena-kopt-savu-auto-virsmu-attirisanai-no-virusiem.d?id=51991993

Pasaule, Lielbritānija No pirmdienas Lielbritānijā savas durvis apmeklētājiem slēdz ātro ēdinātāju un kafejnīcu ķēdes, tostarp “McDonalds”, “Subway” un “Costa”.

Pasaule, Latīņamerika Līdz šim Covid-19 pandēmija maz skārusi Latīņameriku. Visvairāk no slimības mirušo ir Brazīlijā – 25. Ekvadora. Nedēļas nogalē ieviesa komandantstundu no pulksten 19.00 līdz 5.00 rītā. Brazīlija. Brazīlijas prezidents Žairs Bolsonaru, kurš iepriekš noliedza Covid-19 krīzes nopietnību, paudis neapmierinātību ar reģionāli varasiestāžu lēmumiem slimības ierobežošanā. Sanpaulu gubernatoru par 15 dienu ilgu izolēšanās pasākumu izsludināšanu prezidents nosaucis par vājprātīgu, ziņo BBC. Salvadora. Salvadora pastiprinājusi komandantstundas noteikumus – tie, kas nepakļaujas, tiek aizturēti. Līdz svētdienas vakaram arestēti jau 327 cilvēki. Meksika. Mehiko līdz 19. aprīlim tiek slēgti muzeji, sporta klubi, bāri, teātri un citas publiskas vietas. Iepirkšanās centri un restorāni turpina darboties, bet līdz 50 cilvēkiem tiek ierobežota pulcēšanās.

Uzņēmējdarbība/ sabiedrība, Latvija Latvijā lielākā spirta rūpnīca "Kalsnava Distillery" pārorientējas uz spirta ražošanu, kas paredzēts Latvijā ražotiem dezinfekcijas līdzekļiem. Sakarā ar lielu pieprasījumu rūpnīca pāriet uz diennakts darba režīmu un lūdz dezinfekcijas līdzekļu ražotājus būt pacietīgam, gaidot pasūtījuma izpildi.

Pasaule, Lietuva Lietuvā noteikto karantīnu paredzēts pagarināt, pirmdien paziņojis premjerministrs Sauļus Skvernelis."Par karantīnu. Pirmkārt, to paredzēts pagarināt. Acīmredzot tas neizraisīs lielas diskusijas, jo situācija nepārprotami diktē šāda lēmuma nepieciešamību. To savos izteikumos atbalsta arī mūsu mediķi," sociālajā tīklā "Facebook" ierakstījis Skvernelis.Lai ierobežotu jaunā koronavīrusa izplatīšanos, karantīna Lietuvā stājās spēkā 16. martā uz divām nedēļām. Skvernelis savā ierakstā "Facebook" nemin, uz cik ilgu laiku karantīnu varētu pagarināt.Gaidāms, ka par karantīnas pagarināšanu Lietuvas valdība lems trešdien. (LETA).

Pasaule, Krievija Maskavas varasiestāžu rīkojums palikt mājās par 65 gadiem vecākām personām neattiecas uz 67 gadus veco prezidentu Vladimiru Putinu, pirmdien paskaidroja prezidenta preses sekretārs Dmitrijs Peskovs.

Pasaule, SpānijaSpānija prognozē, ka Covid-19 pandēmija savu augstāko punktu sasniegs trešdien, bet līdz nedēļas beigām jau gaidāma jauno inficēšanās gadījumu skaita samazināšanās. Aprēķins veikts balstoties uz datiem par vīrusa maksimālo inkubācijas periodu un izolācijas pasākumu sākumu. Spānijā līdz pirmdienai konstatēti 33 tūkstoši inficēšanās gadījumi, no tiem vairāk nekā 4300 pēdējās diennakts laikā. 2182 cilvēki ir miruši.

!!!Svarīgi!!!Sabiedrība, LatvijaPMLP informē par izmaiņām jautājumā par personu apliecinošajiem dokumentiem ārkārtējās situācijas laikā:*ja Latvijas Republikā izsniegtam personu apliecinošam dokumentam ir beidzies derīguma termiņš, tad šis personu apliecinošais dokuments joprojām ir izmantojams personas identificēšanai ārkārtējās situācijas laikā. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes priekšnieks vai viņa pilnvarota amatpersona var izdarīt izņēmumus attiecībā uz personu apliecinošu dokumentu izsniegšanu, ja to prasa neatliekama vajadzība;*ārzemnieki, kuri Latvijas Republikā uzturējās likumīgi līdz 2020. gada 13. martam un kuru likumīgās uzturēšanās termiņš beidzies pēc 2020. gada 13. marta, var turpināt uzturēties Latvijas Republikā ārkārtējās situācijas laikā, nenoformējot jaunu uzturēšanās atļauju vai nesaņemot vīzu un saglabājot tiesības uz nodarbinātību, ja tādas ir noteiktas ar minēto uzturēšanās atļauju vai vīzu;*ārzemniekiem, kuri vēlas turpināt uzturēties Latvijas Republikā ar uzturēšanās atļauju, dokumenti uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai vai reģistrēšanai jāiesniedz elektroniski, apstiprinot pieteikumu un pievienotos dokumentus ar drošu elektronisko parakstu vai nosūtot pa pastu."...

Pasaule, Sīrija Sīrijas valdība paziņojusi par pirmo inficēšanās gadījumu ar koronavīrusa izraisīto slimību Covid-19. Persona ieradusies no ārzemēm. (LETA).

Pasaule, Austrija Austrijā apstiprināto Covid-19 gadījumu skaits diennaktī pieaudzis par 367. Kopējais skaits ir 3669. 16 cilvēki ir miruši.

Sabiedrība, Latvija Lai sniegtu atbalstu mediķiem,"Rimi Latvia" visiem 3350 Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) mediķiem un dispečeriem visā Latvijā nodrošinās speciālas pārtikas enerģijas pakas. Rīgā tās saņems gandrīz 1500 NMPD darbinieku, savukārt mediķiem reģionos enerģijas pakas nosūtītas uz 11 pilsētām, kur tālāk to izdali un nogādi visiem konkrētā reģiona NMPD darbiniekiem organizēs NMPD komanda. "Rimi" sarūpētās pārtikas enerģijas pakas nogādātas Valmierā, Cēsīs, Gulbenē, Madonā, Ventspilī, Liepājā, Kuldīgā, Rēzeknē, Daugavpilī, Jēkabpilī, Jelgavā un Rīgā. Visās pilsētās NMDP saņemto sūtījumu tālāk piegādās visiem konkrētā reģiona NMPD darbiniekiem, informē uzņēmumā.

Sabiedrība, Latvija NEPLP pirmdien nākusi klajā ar atklātu vēstuli, kurā norāda, ka saistībā ar Covid-19 krīzi un ārkārtējās situācijas izsludināšanu virknei mediju katastrofāli strauji krītas ieņēmumi. Tāpēc NEPLP lūdz iekļaut mediju nozari ārkārtējā situācijā atbalstāmo nozaru sarakstā. Padome aicina:1) iekļaut mediju nozari ārkārtējā situācijā atbalstāmo nozaru sarakstā;2) rast risinājumu sabiedrisko mediju darbinieku dīkstāvei, atbrīvot sabiedriskos medijus no PVN samaksas valstij, kā arī izvērtēt iespēju nodrošināt citus nodokļu atvieglojumus;3) piešķirt valsts atbalstu vismaz viena miljona eiro apmērā komerciālajiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem satura veidošanai;4) pēc pilna abu sabiedrisko mediju reklāmas ieņēmumu samazinājuma radīto zaudējumu apkopojuma, valstij tos kompensēt;5) pārskatīt reklāmas izvietošanas ierobežojumus likumos;6) nodrošināt adekvātu finansējumu sabiedrisko mediju iziešanai no reklāmas tirgus 2021. gadā.

Sabiedrība, Latvija Pirmdien, 23. martā, pulksten 12 Valsts prezidents Egils Levits sasaucis valsts konstitucionālo orgānu vadītāju neklātienes tikšanos, kurā piedalīsies Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV), Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece (NA), Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele un Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs.Pārējās dienās – 24., 25., 26., 27. martā – prezidents strādās attālināti, informē Valsts prezidenta kancelejas Preses dienestā.

Pasaule, VācijaVācijā Covid-19 upuru skaits sasniedzis 86. Kopumā valstī fiksēti jau 22 672 saslimšanas gadījumi ar jauno koronavīrusu. (Reuters).

