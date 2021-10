Covid-19 izplatības bremzēšanai vajadzīgi stingri ierobežojumi, saka Jūrmalas slimnīcas vadītājs

Covid-19 izplatības bremzēšanai nav citu līdzekļu kā ierobežojumu noteikšana, aģentūrai LETA pauda Jūrmalas slimnīcas valdes priekšsēdētājs Egons Liepiņš.

"Ja kāda daļa Latvijas iedzīvotāju nevēlas vakcinēties pret Covid-19, tad nav cita risinājuma, kā noteikt stingrus ierobežojumus, lai mazinātu Covid-19 izplatību," sacīja Liepiņš.

Viņš informēja, ka Jūrmalas slimnīcā šorīt ir 95% gultu piepildījums. Slimnīcā nonāk pacienti ar hronisku saslimšanu saasinājumiem no Jūrmalas un tās tuvākās apkārtnes, Rīgas un Pierīgas. Patlaban slimnīcā sākts iepriekš plānotais telpu remonts, kas Covid-19 dēļ jau pērn ticis atlikts.

"Remonta dēļ mums no 100 gultām ir palikušas 80, no kurām 30 ir izvietotas tajās telpās, kur tajā brīdī ir brīva vieta. Ja iepriekš mēs pacientus varējām izmeklēt un kādu dienu arī ārstēt slimnīcā, tad patlaban, nonākot slimnīcā, tiek veikta operatīva diagnostika un, ja pacienta dzīvībai nav draudu, pēcpusdienā viņš no slimnīcas tiek izrakstīts, lai turpinātu ārstēšanos ģimenes ārsta uzraudzībā. Tā ir iespējams nodrošināt vietu nākamajam pacientam, kurš jau gaida rindā," atzina slimnīcas valdes priekšsēdētājs.

Uzņemot pacientus slimnīcā, viņiem nākoties atklāt arī Covid-19 slimniekus, kuri līdz pārvešanai uz Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcu vai Stradiņa slimnīcu, uzturas izolatorā.

Liepiņš pastāstīja, ka patlaban vakcinējušies pret Covid-19 ir 93% slimnīcas darbinieku un 99% medicīnas personāla. Darbinieku saslimšana ar Covid-19 ir reta. Kopš marta sākuma līdz pat septembra vidum neesot bijis neviens saslimšanas gadījums. Pašlaik ar Covid-19 saslimuši divi medicīnas darbinieki, kuru slimības gaita norit viegli. Savukārt šo darbinieku kolēģi var turpināt darbu un viņiem nav jādodas pašizolācijā.

Runājot par balstvakcināciju, Liepiņš norādīja, ka kolēģi par to jau interesējas, jo visiem jau ir pagājis pusgads kopš vakcinācijas, tādēļ personāls ir gatavs balstvakcīnas saņemšanai līdzko būs tāda iespēja.

Kā vēstīts, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (NMPD) šodien Veselības ministriju lūgs izsludināt ārkārtas situāciju Latvijas veselības nozarē, jo nakts laikā situācija Covid-19 dēļ krasi pasliktinājusies, šorīt intervijā TV3 raidījumam "900 sekundes" sacīja NMPD vadītāja Liene Cipule.

Cipule skaidroja, ka šāds lūgums tiks izteikts jau trešo reizi, jo aizvadītajā diennaktī situācija bija ļoti sarežģīta, jo nakts laikā bija izveidojušās rindas pie slimnīcām, lai uz tām nogādātu pacientus.

"Aizvadītajā diennaktī mēs saskārāmies ar vietu trūkumu slimnīcās, kas īpaši izteikts bija Rīgas reģiona slimnīcās, proti, gan Ogres, Tukuma un Jūrmalas slimnīcās vairs nebija vietas, lai tajās varētu ievietot atvestos Covid-19 pacientus. Tas nozīmē, ka mums ir jāmeklē uz kādām slimnīcām vest pacientus, un tajā brīdī pie tām veidojās rindas, tādējādi radot situāciju, ka brigādes ir jau aizņemtas un mēs nevaram tās nosūtīt uz citiem izsaukumiem," skaidroja Cipule.

Vietas slimnīcās tiek pārprofilētas konkrētajā dienā, piemēram, dienu iepriekš ar papildu gultas vietām Covid-19 pacientiem tika atvērtas Tukuma un Balvu slimnīcas, bet tās divu dienu laikā jau ir aizpildītas.

"Mēs redzam, ka pārslogotas ir slimnīcas, laboratorijas un ģimenes ārstu prakses, kas liek domāt, ka Covid-19 izplatības krīze netiek veiksmīgi vadīta," uzskata dienesta vadītāja.

Viņasprāt, tagad neesot jautājums, vai, bet drīzāk, kad tiks ieviesti ierobežojumi, jo tas ir valsts drošības jautājums, kam par iemeslu kalpo pašreizējā situācija, kad cilvēkiem vairs nevarēsim garantēt Satversmē noteiktās tiesības uz veselības aprūpi.