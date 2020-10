Covid-19 izplatības dēļ Kuldīgas 2. vidusskolā mācības divas nedēļas notiks attālināti.

Slimību profilakses un kontroles centrā (SPKC) skaidroja, ka epidemiologi turpina strādāt ar izglītības iestādi. Epidemioloģiskās izmeklēšanas gaitā tiek noteiktas tuvās kontaktpersonas un veikti attiecīgie epidemioloģiskās drošības pasākumi.

SPKC uzsvēra, ka karantīna ir noteikta ar Covid-19 slimajiem un vairākām skolas klasēm. Savukārt lēmums turpmākās divas nedēļas mācības organizēt attālināti ir skolas, ne centra.Kuldīgas 2. vidusskolas direktore Guntra Buivida sacīja, ka ar Covid-19 saslimuši divi izglītības iestādes pedagogi, no kuriem viens strādājis ar astoņām klasēm, kā arī viens tehniskais darbinieks. Savukārt skolēni nav slimi."Ņemot vērā, ka viena skolotāja bija strādājusi ar astoņām klasēm un četras klases jau atradās karantīnā, mums nebija iespējas vairs turpināt darbu," sacīja Buivida.Viņa uzsvēra, ka ir sakārtojusi visu dokumentāciju, lai skola piektdien, 2. oktobrī, varētu turpināt mācību procesu attālināti.Buivida arī stāstīja, ka skolā mācās bērni, kuru vecāki strādā SIA "Kuldīgas tekstils" un vecākiem ir apstiprināta saslimšana ar Covid-19. Savukārt skolotāji par saslimšanu ar Covid-19 uzzinājuši pēc siekalu testa veikšanas. Elpceļu saslimšana ir arī trešajam skolotājam, taču viņam Covid-19 tests bijis negatīvs. "Abiem pozitīvajiem skolotājiem bija temperatūra, kaulu laušana, tādēļ savus kolēģus visā valstī aicinu pret savu veselību izturēties ļoti nopietni. Konstatējot pirmos slimības simptomus ir jāpaliek mājās, lai no saslimšanas pasargātu visus citus," ieteica Buivida.Direktore stāstīja, ka ir apzināts skolotāju un skolēnu nodrošinājums ar informācijas tehnoloģiju ierīcēm. Skolēniem, kuriem nebija datoru, tie ir iedoti no skolas, līdzīgi kā iepriekšējā mācību gadā. Savukārt skolotājiem augustā bija kursi par darbu ar tiešsaistes rīkiem. "Mēs esam gatavi strādāt attālinātā režīmā un ceram, ka pēc divām nedēļām un rudens brīvlaika varēsim atsākt mācības klātienē," piebilda Buivida.Kā vēstīts, ceturtdien no rīta bija zināms, ka Kuldīgā mājas karantīnā atrodas astoņas klases divās Kuldīgas skolās, tostarp četras Kuldīgas 2. vidusskolā, un divu grupiņu bērni divos Kuldīgas bērnudārzos, kā arī vairāki Viduskurzemes pamatskolas - attīstības centra skolēni.SPKC Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta direktors Jurijs Perevoščikovs trešdien informēja, ka Covid-19 skarto izglītības iestāžu skaits pieaudzis līdz 23.Epidemiologs klāstīja, ka minēto 23 izglītības iestāžu vidū ir 16 skolas, četri bērnudārzi un trīs augstskolas. Turklāt kopumā inficēšanās ir apstiprināta vismaz 34 bērniem un 15 pieaugušajiem, kuri strādā šajās iestādēs, atklāja SPKC eksperts."Pārsvarā šie gadījumi ir ievesti no ģimenēm, kur bērni inficējas," stāstīja Perevoščikovs, piebilstot, ka, diemžēl, ir arī vismaz trīs izglītības iestādes, kur notiek lokāla transmisija.Kopumā skarto iestāžu daudzums ir relatīvi mazs, turklāt, pēc epidemiologa paustā, pašreizējie epidemioloģiskās drošības pasākumi strādā. Tomēr Perevoščikovs mudināja saudzīgi attiekties pret mācību procesu klātienē, norādot, ka iespējami jāturpina mācības klātienē.