Covid-19: Kariņš rosina pagarināt ārkārtējo situāciju un pastiprināt ierobežojumus

Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) rosinās valdībai pagarināt ārkārtējos situāciju un pastiprināt ierobežojumus, īpašā uzrunā svētdienas vakarā norādīja pats premjers.

Ziņots, ka svētdien, 29. novembrī, Kariņš tiešraidē uzrunāja sabiedrību par Covid-19 izplatības situāciju Latvijā un tālāko rīcību vīrusa ierobežošanai.

Savā uzrunā premjers atzīmēja, ka šī, iespējams, ir lielākā krīze, kādu Latvija piedzīvojusi kopš neatkarības atgūšanas: "Nav nevienam tāda priekšraksta, kas būtu darāms šādā krīzē, jo šādas krīzes neviena dzīva cilvēka atmiņā nav bijušas. Taču es esmu pārliecināts, ka, valdībai un sabiedrībai strādājot kopā, mēs uzvarēsim šo vīrusu!"

Latvija kopš marta cīnās ar neredzamu pretinieku – Covid-19. Ja pavasarī situāciju izdevās pārvarēt ātri, tad šoruden situācija ir pilnīgi cita. "Draugi, nav labi!" sacīja premjers.

Jau astoņas nedēļas no vietas var vērot, kā saslimstība ar Covid-19 aug, diemžēl aug arī mirstība. "Jebkura nāve ir kādas ģimenes traģēdija," uzsvēra Kariņš. Tāpēc ir jādara viss, lai pārvarētu šo krīzi.

Latvijas veselības aprūpes sistēma šobrīd ir uz izdzīvošanas robežas. "Jau tagad mūsu slimnīcas, mūsu ārsti ir pārslogoti," norādīja politiķis.

"Mums ir jārīkojas! Mums ir jālauž slimības izplatības ķēde!" mudināja premjers, piebilstot, ka vislabākais veids, kā to izdarīt, ir, ievērojot drošības pasākumus, lai vispār nesaslimtu. "Pārāk daudzi no mums pārāk vieglprātīgi apietas ar drošība pasākumiem un ierobežojumiem, un mēs neievērojam to, kas tiek prasīt no mums, ar saviem tuvākajiem, darba kolēģiem, citiem līdzcilvēkiem," uzsvēra valdības vadītājs.

Valdības vadītājs savā uzrunā atzina, ka valdības pieņemtie noteikumi daudziem cilvēkiem nav līdz galam saprotami, kā arī tie mēdz būt pretrunīgi.

"Kā valdības vadītājs es mainīšu mūsu līdzšinējo pieeju. Es ierosināšu pieņemt ne tikai stingrākus ierobežojumus cīņā ar Covid-19, bet vienlaikus es gribu padarīt šo sistēmu vienkāršāku un saprotamāku visiem. Es arī ierosināšu pagarināt ārkārtējo situāciju, lai sargātu cilvēku veselību un dzīvības," informēja Ministru prezidents.

"Mums visiem jāsaprot, ka šī ziema mums nebūs viegla. Tā nebūs viegla, jo mēs turpināsim kopīgi šo cīņu ar Covid-19, mums būs jācieš dažādi ierobežojumi un dažādi aizliegumi. Mums ir sevi jāpasargā līdz tam laikam, kad būs pieejamas vakcīnas," skaidroja politiķis.

Valdības vadītājs aicināja cilvēkus nepulcēties, neciemoties, ievērot principu – "divi cilvēki, divi metri", kā arī veikalu apmeklēt tikai nepieciešamības gadījumā. "Ja ir iespēja, es lūdzu darba devējiem darbu organizēt attālināti. Ja tas ir iespējams, organizējam visu attālināti. Ja ir jāiet uz darbu, tad dzīvojam un strādājam pēc principa: mājas, darbs, svaigs gaiss," sacīja Kariņš.

Tāpat jāievēro divu metru distance, bieži jāmazgā rokas un jāvelk sejas maskas.

Vēstīts, ka pēdējā diennaktī veikti 4037 Covid-19 testi, reģistrēti 414 jauni saslimšanas gadījumi, bet četri inficētie miruši, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotā informācija.

Latvijas slimnīcās aizvadītajā diennaktī stacionēti 44 Covid-19 slimnieki, liecina Nacionālā veselības dienesta (NVD) apkopotā informācija.

Kopā stacionāros ārstējas 510 pacienti: 478 ar vidēji smagu slimības gaitu, 32 ar smagu slimības gaitu.

Pēdējās diennakts laikā no stacionāra izrakstīti 10 pacienti – kopā 1289.

Jau vēstīts, ka, ņemot vērā straujo Covid-19 infekcijas izplatīšanos un pieaugošo veselības nozares pārslodzes risku, valdība atkārtoti izsludinājusi ārkārtējo situāciju uz četrām nedēļām jeb laiku no 9. novembra līdz 6. decembrim.

Tās laikā noteikti stingri pulcēšanās un citi ierobežojumi, lai stabilizētu situāciju un novērstu strauju Covid-19 izplatību.

Līdz 6. decembrim nedrīkst notikt publiski pasākumi klātienē. Ārkārtējās situācijas laikā nedrīkst sniegt pakalpojumus, kas saistīti ar izklaidi un labsajūtu. Stingras prasības ārkārtējās situācijas laikā ir arī sabiedriskās ēdināšanas vietām, kā arī tirdzniecības centriem.

Eiropas Savienība (ES) šogad varētu apstiprināt pirmās vakcīnas pret jauno koronavīrusu. Plānots, ka jau nākamā gada pirmajā ceturksnī vakcīnas būs pieejamas ES dalībvalstīs, tostarp Latvijā.

Šobrīd plānots, ka kopumā valsts apmaksāta vakcīna varētu tikt nodrošināta vairāk nekā 800 000 cilvēku. Ja vakcīnu ražotāji apstiprinās Latvijas pasūtījumu, šis skaits varētu būt lielāks.

Covid-19 vakcīnas tiks apmaksātas no valsts budžeta. Veselības ministrijas stratēģija paredz, ka brīdī, kad tās būs pieejamas, Latvijā vakcinācija notiks pakāpeniski. Vispirms vakcinēs medicīnas darbiniekus, savukārt pēc tam sociālās aprūpes centru klientus un darbiniekus, tiem sekos citi cilvēki, kuri ir riska grupās.