Covid-19 potes 'būstera' trūkums bez sertifikāta var atstāt 52 000 cilvēku

Aptuveni 52 000 iedzīvotāju, kam 15. februārī beigsies sertifikāta termiņš, vēl nav saņēmuši balstvakcīnu pret Covid-19, liecina Nacionālā veselības dienesta (NVD) dati.

Kā informēja NVD Vakcinācijas projekta nodaļā, 15. februārī Latvijā tiks ieviests digitālā sertifikāta derīguma termiņš. Lai atgādinātu par nepieciešamību saņemt papildu devu, darba nedēļas nogalē NVD plāno šiem iedzīvotājiem nosūtīt atgādinājuma īsziņas.

Līdz 31. janvārim balstvakcīnu ir saņēmuši 447 009 Latvijas iedzīvotāju jeb 44% no 1 018 833 iedzīvotājiem, kam ir pienācis termiņš saņemt balstvakcīnu. Savukārt no 332 000 senioru vecumā virs 60 gadiem, kuriem ir pienācis laiks saņemt balstvakcīnu, to saņēmuši 195 138 iedzīvotāji jeb 59%. Arī kopējā balstvakcinācijas statistikā tieši vecuma grupās virs 60 gadiem ir visaugstākie rādītāji, sasniedzot 44% no visiem balstvakcinācijas faktiem.

"Redzam, ka tieši balstvakcinācija dod labu efektu. Pēdējie epidemioloģiskās uzraudzības dati, liecina, ka tie cilvēki, kuri saņēmuši balstvakcināciju, četras reizes retāk ārstējušies stacionāros kā Covid-19 pacienti salīdzinājumā ar tiem nevakcinētiem cilvēkiem vai tiem, kuri vakcinācijas kursu nav pabeiguši," stāsta Slimību profilakses un kontroles centra Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta direktors Jurijs Perevoščikovs.

Balstvakcinācija esot īpaši svarīga tiem cilvēkiem, kas primāro vakcināciju veikuši 2021.gada sākumā. Saskaņā ar NVD datiem līdz 1. februārim 74% iedzīvotāju vecumā no 18 gadiem, kas primāro vakcināciju veikuši līdz 30.jūnijam, ir saņēmuši balstvakcīnu vai nesen pārslimojuši. Savukārt, to personu virs 60 gadiem vidū, kas vakcinējušies līdz 30.jūnijam, 82% ir saņēmuši balstvakcīnu vai nesen pārslimojuši.

Vakcinēties vai saņemt papildu devu var gan pie ģimenes ārstiem, gan ārstniecības iestāžu vakcinācijas kabinetos, 21 vakcinācijas centros Rīgā un Latvijas novados. Šādi centri pieejami Aizkrauklē, Alūksnē, Bauskā, Balvos, Daugavpilī, Dobelē, Jelgavā, Jēkabpilī, Kuldīgā, Liepāja, Līvānos, Madonā, Olainē, Rēzeknē, Salaspilī, Talsos, Tukumā, Ventspilī un Valmierā. Tāpat saņemt poti var vakcinācijas punktos tirdzniecības centros un izbraukuma vakcinācijā.

Pieteikties balstvakcinācijai var pie ģimenes ārsta, vietnē "manavakcina.lv" un zvanot uz 8989. Uz vakcināciju līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte), potēšanas pase (ja tāda ir), uz vakcināciju vēlams ierasties tādā apģērbā, kas ļauj viegli atbrīvot plecu.