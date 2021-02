Covid-19 potēšanas rindas apiešana tikusi pārrunāta, situācijai atkārtoties nevajadzētu, saka Pavļuts

Jautājums, kā organizēt vakcinācijas pret Covid-19 procesu vakcinācijas kabinetos, lai neveidotos pieteikšanās ārpus vietnes "manavakcina.lv" un pa tālruni 8989, esot izrunāts ar slimnīcām un tam nevajadzētu atkārtoties, otrdien preses konferencē pēc Krīzes vadības padomes un Ministru kabineta apvienotās kopsēdes medijiem sacīja veselības ministrs Daniels Pavļuts (AP).

Aicināts komentēt, kādi būs turpmākie Veselības ministrijas (VM) risinājumi, lai nenotiktu tā, kā pagājušajā nedēļā, kad, piesakoties tieši konkrētā vakcinācijas punktā, varēja saņemt vakcīnu pret Covid-19 ātrāk nekā caur vienoto pieteikšanos "manavakcina.lv" vai zvanot pa tālruni 8989, Pavļuts skaidroja, ka pagājušajā nedēļā vakcinācijas kabineti bija pieteikuši diezgan lielu apjomu vakcīnu, tās bija nogādātas.

Tomēr tobrīd vakcinējamās grupas – mediķi – vairs uz vakcināciju tik aktīvi nenāca, proti, vakcīnas slimnīcās bija, bet vakcinācijas kabineti stāvēja pustukši, pieraksts arī bija pustukšs. Kā skaidroja veselības ministrs, tāpēc tika pieņemts lēmums pasteidzināt nākamās prioritārās grupas, senioru, vakcinēšanas sākšanu.

"Šo lēmumu pieņēmām ar zināmu operativitāti, jo skaidrs, ka vakcīnu jaudas ir jāizmanto, ja mums tās ir, tad atsevišķi administratīvi jautājumi netika savlaicīgi noorganizēti un uz dienu pusotru faktiski izveidojās tāda situācija, ka slimnīcas bija neizpratnē par to, kādā veidā šo procesu organizēt," viņš skaidroja, piemetinot, ka pagājis zināms laiks, kamēr šo cilvēku sarakstu, kuri jau bija pieteikušies vietnē "manavakcina.lv" vai zvanot pa tālruni 8989 – aptuveni 13 000 senioru–, varēja novadīt līdz vakcinācijas kabinetiem.

Pavļuts uzsvēra, ka šobrīd šis jautājums ar slimnīcām esot pilnībā izrunāts.

Kā norādīja Pavļuts, otrdien, 23. februārī, arī izdots detalizēts rīkojums, kurā noteikts, kā vakcinācijas kabinetiem ir jārīkojas un paredzēts, ka seniori, kuri pieteikušies caur vietni "manavakcina.lv" un tālruni 8989, ir vakcinējami pirmām kārtām.

Tāpat ministrs neizslēdza iespēju, ka šādas situācijas var atkārtoties arī nākotnē, tomēr pauda cerību, ka tā nenotiks.

"Jāsaka, ka pagājušās nedēļas kontekstā būtu bijusi sliktāka situācija, ja vakcinācijas kabineti pusotru dienu būtu stāvējuši tukši," apgalvoja ministrs.

Otrdien oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" publicētais ministra rīkojums liecina, ka ārstniecības iestādes, kas nav ģimenes ārstu prakses – saņem vakcinējamo personu, kas reģistrējušās portālā "manavakcina.lv", sarakstu no Nacionālā veselības dienesta (NVD). Ārstniecības iestāde veic personu pēc individuāliem pieteikumiem vakcināciju no rezerves saraksta tikai tādā gadījumā, ja netiek saņemti vakcinējamo personu saraksti no NVD.

Lai novērstu vakcīnu devu zudumus, vakcinācijas iestāde veido vakcinējamo personu rezerves sarakstus no aktuālās prioritāri vakcinējamās vai nākamās prioritāri vakcinējamās sabiedrības grupas, lai varētu operatīvi nodrošināt to vakcinējamo personu aizvietošanu, kas nav ieradušās uz vakcināciju.

Vakcinējamo personu sarakstiem, kas izveidoti "manavakcina.lv" ir prioritāte pret ārstniecības iestādē saņemtiem individuāliem pieteikumiem, ņemot vērā prioritāri vakcinējamo grupu secību.

Jau ziņots, ka Vakcinācijas projekta biroja izveidotā rinda vietnē "manavakcina.lv" nestrādāja, jo, to apejot pie vakcīnas pret Covid-19 varēja tikt ātrāk, piektdien ziņoja Latvijas Televīzijas (LTV) raidījums "Panorāma".

Poti pret Covid-19 gaida desmitiem tūkstoši Latvijas senioru, savukārt 95 pie pirmās devas jau ir tikuši, negaidot kopējā rindā. Turklāt pie Covid-19 potēm izdevies tikt arī diviem operatīvo dienestu darbiniekiem, kādam izglītības iestādes darbiniekam un arī vienam cilvēkam "pēc paša vēlēšanās", vēstīja LTV.