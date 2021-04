Covid-19: SPKC aicina Gulbenes novada autobusu pasažierus novērot savu veselību

Ar autobusu Gulbene – Mālmuiža – Lejasciems - Gulbene (SIA Gulbenes autobuss nr. 5538), plkst. 7.05 no Gulbenes atpakaļ uz Gulbeni, tālāk ar autobusu Gulbene – Liedeskrogs (SIA Gulbenes autobuss nr. 6022), plkst. 11.25 no Gulbenes līdz Liedeskrogam un atpakaļ ar autobusu Liedeskrogs – Gulbene (SIA Gulbenes autobuss nr. 6022), plkst. 12.35 no Liedeskroga līdz Gulbenei. Tālāk devies ar autobusu Gulbene – Daukstes – Rieksti - Jaungulbene – Gulbene (SIA Gulbenes autobuss nr. 6028), plkst. 14.00 no Gulbenes atpakaļ uz Gulbeni, pārsēdies autobusā Gulbene – Jaunvanagi (SIA Gulbenes autobuss nr. 6014), plkst. 17.10 no Gulbenes līdz Jaunvanagiem un atpakaļ ar autobusu Jaunvanagi – Gulbene (SIA Gulbenes autobuss nr. 6014), plkst. 17.45 no Jaunvanagiem līdz Gulbenei.