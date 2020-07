Covid-19 uzliesmojuma dēļ Latvijā pastiprina atsevišķus ierobežojumus; policija gatava kontrolēt

Ņemot vērā pēdējās dienās novēroto Covid-19 saslimšanas gadījumu skaita pieaugumu, piektdien, 10. jūlijā, Ministru kabineta ārkārtas sēdē tika apstiprinātas izmaiņas noteikumos par epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, kas ir spēkā no sestdienas, 11. jūlija. Valsts policija (VP) apliecinājusi, ka ir gatava to ievērošanu kontrolēt un reaģēs atbilstoši no iedzīvotājiem saņemtajai informācijai un izsaukumiem.

Līdz ar valdības lēmumu tiek atjaunots jau iepriekš jau bijušais ierobežojums apmeklētāju skaitam pie sabiedriskās ēdināšanas vietās izvietotajiem galdiņiem, kas no 11. jūlija tiek noteikts:

iekštelpās pie viena galdiņa neatrodas vairāk par četriem apmeklētājiem, kas nav vienas mājsaimniecības locekļi;

ārtelpās pie viena galdiņa neatrodas vairāk par astoņiem apmeklētājiem, kas nav vienas mājsaimniecības locekļi.

Tāpat tiek noteikts, ka kultūras, sporta, izklaides, tai skaitā diskotēku, un reliģiskās darbības veikšanas vietas, kā arī sabiedriskās ēdināšanas vietas darbu uzsāk ne agrāk kā pulksten 6 un beidz ne vēlāk kā pulksten 24, izņemot brīvdabas kino demonstrācijas pasākumus, kurus beidz ne vēlāk kā pulksten 2, atgādina Ekonomikas ministrijā.

Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem (kafejnīcām, restorāniem, bāriem un citiem) sabiedriskās ēdināšanas vietās apmeklētājiem redzamās vietās (vismaz pie ieejas un kases) jāizvieto skaidri salasāma publiski pieejama informācija par maksimāli pieļaujamo personu skaitu, kas vienlaikus drīkst atrasties pakalpojuma sniegšanas vietā gan iekštelpās, gan ārtelpās.

Tas jāaprēķina, balstoties uz jau šobrīd spēkā esošām prasībām nodrošināt ne mazāk kā trīs kvadrātmetrus no publiski pieejamās platības uz vienu apmeklētāju un prasību nodrošināt divus metrus starp galdiņiem, atgādina ministrijā.

Ministrija aicina sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumus rūpīgi ievērot visas noteiktās prasības, lai pēc iespējas mazinātu Covid-19 izplatīšanos, bet apmeklētājus – ievērot visas šīs prasības, informēt sabiedriskās ēdināšanas vietu darbiniekus, ja tās netiek ievērotas, kā arī neapmeklēt tās vietas, kur tās netiek ievērotas vai kur notiek cilvēku drūzmēšanās.

Ministrijā atgādina, ka sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniedzējam sabiedriskās ēdināšanas vietā arī turpmāk jānodrošina, ka:

tiek ievērota divu metru distance starp galdiņiem, ja starp tiem nav izveidota norobežojoša siena;

ir pieejama iespēja apmeklētājiem iegādāties ēdienus arī līdzņemšanai;

galda piederumu, trauku komplektu un salvešu izsniegšana notiek katram apmeklētājam individuāli;

pēc katra apmeklētāja ēdienreizes tiek veikta galdiņu dezinfekcija.

Pagaidām netiek mainītas šobrīd valdības noteikumos ietvertās prasības dažāda veida pasākumu (kāzas, izlaidumu u.c. svinības, banketi, utt.) organizēšanai, tostarp sabiedriskās ēdināšanas vietā, nosakot maksimālo personu skaitu, kā arī vispārīgās prasības kontrolēt cilvēku plūsmu, lai novērstu drūzmēšanos pie ieejām, izejām, tualetēm, kasēm un tamlīdzīgi.

Pasākumu vai saimniecisko pakalpojumu sniegšanās vietās var būt šāds maksimāli pieļaujamais personu skaits (maksimālais personu skaits neietver darbiniekus):

no 1. līdz 31. jūlijam vienlaikus drīkst uzturēties ne vairāk kā 100 cilvēki iekštelpās, kuru kopējā publisko telpu platība ir mazāka nekā 1000 kvadrātmetri, 500 cilvēki iekštelpās, kuru kopējā publisko telpu platība ir lielāka nekā 1000 kvadrātmetri, un 1000 cilvēki ārtelpās;

no 1. līdz 31. augustam pasākumā vienlaikus uzturas ne vairāk kā 250 cilvēki iekštelpās, kuru kopējā publisko telpu platība ir mazāka nekā 1000 kvadrātmetri, 500 cilvēki iekštelpās, kuru kopējā publisko telpu platība ir lielāka nekā 1000 kvadrātmetri, un 3000 cilvēki ārtelpās.

Organizējot pasākumu vai sniedzot saimniecisku pakalpojumu objektā, kura kopējā publisko telpu platība pārsniedz 1000 kvadrātmetrus:

ja iespējams, jāveic cilvēku uzskaite, kas atrodas telpās;

jānodrošina, ka pasākuma norises vietā atrodas ne vairāk kā 50% no kopējā iespējamā cilvēku skaita, ko pieļauj pasākuma norises vai saimniecisko pakalpojuma sniegšanas telpas platība un infrastruktūra;

uz vienu personu jānodrošina ne mazāk kā četri kvadrātmetri no pasākuma norises vai saimnieciskā pakalpojuma sniegšanas telpas platības.

Kā atzīmē Veselības ministrijā, epidemioloģiskajā izmeklēšanā ir atklāts, ka pēdējo dienu saslimšanas gadījumi ir saistīti ar sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu izmantošanu un neorganizētu, privātu apmeklējumu ar draugiem un paziņām šajās vietās, kur vienlaikus atrodas citi apmeklētāji.

Ministrijas apkopotā informācija liecina, ka sabiedriskās ēdināšanas vietās slikti tiek ievērota prasība par divu metru nodrošināšanu un nepietiekami tiek ievērota arī publiski pieejamā platība uz vienu apmeklētāju – daļa restorānu un citu ēdināšanas vietu ir pārpildītas.

Vairāk par to, ko un kāpēc ārkārtas sēdē piektdien nolēma valdība, iespējams uzzināt šeit:





Jau vēstīts, ka visā Latvijā saistībā ar Covid-19 izplatīšanos 12. martā bija izsludināta ārkārtējā situācija, kas beidzās 9. jūnijā.

Pasaules Veselības organizācija (PVO) devusi nosaukumu jaunā koronavīrusa izraisītajai slimībai. Tā nodēvēta par Covid-19. Nosaukums izveidots no vārdiem "korona", "vīruss" un "slimība". Savukārt skaitlis 19 apzīmē gadu, kurā sākās vīrusa uzliesmojums. Pirmās ziņas par vīrusa uzliesmojumu parādījās pērnā gada 31. decembrī.