Pēdējā mēneša laikā varējām un aizvien varam novērot dažādas interpretācijas par to cilvēku skaitu, kas Latvijā izveseļojušies, un to, kas miruši. Jautājums par šo datu skaidrību ir būtisks, jo atšķirīgi dati vairo neziņu, bet neziņa – bailes, kas pēdējo mēnešu laikā arī novērojamas sociālajos tīklos, kur dzirdīgas ausis atradušas dažādas konspirācijas teorijas un viltus ziņas.

Īsumā: publiski pārpratumi rodas divos jautājumos. Atšķirības redzamas mirušo uzskaitē, kur dažādos avotos minētais atšķiras – ceturtdien, 9. aprīlī, medijos un valsts resursos redzēsiet informāciju gan par trim no Covid-19 mirušiem cilvēkiem, gan diviem. Tāpat piņķerīga situācija ir par to cilvēku skaitu, kas ir atlabuši no slimības. Statistikas ailītēs redzēsiet gan skaitli 16, gan 1. Visos gadījumos kā avots dažādajai informācijai ir Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC), kura sniegtā informācija par uzskaiti ir patiesa, bet vienlaikus tāda, kuru pēdējā mēneša laikā viennozīmīgi uzreiz nav varējuši saprast arī žurnālisti un eksperti, kas veselības nozari pētījuši gadiem.

Jāprecizē, ka Pasaules veselības organizācija (PVO) neveido vienotus uzskaites sistēmas noteikumus, tāpēc katra valsts tos nosaka pati, ņemot vērā likumus, kuros noteikts, kā un kad var paziņot personas nāves cēloni.

Miruši divi

Latvijas valsts izpratnē un uzskaitījumā aizvien ir viens cilvēks, kurš izveseļojies, bet Covid-19 dēļ mirušo skaits – divi cilvēki.

Runājot par Covid-19 mirušo pacientu uzskaiti, kopējā prakse pasaulē pārsvarā balstās uz klīniskiem datiem: ja slimības gaita ir izteikti smaga un pacientam attīstās, piemēram, pneimonija, infarkts, insults un tiek pielietota īpaša terapija, kā arī ir acīmredzami strauja slimības gaita uz pasliktināšanos, kas noved pie nāves, tad šādos gadījumos tiek uzskatīts, ka pacients miris, jo bija inficējies ar Covid-19, portālam "Delfi" skaidro Ilze Arāja, SPKC Komunikācijas nodaļas vadītāja.

"Šobrīd Latvijā ir reģistrēti divi nāves gadījumi personām, kuras saslimušas ar Covid-19 un kurām infekcija noritēja smagā klīniskā formā un vecuma un nopietnu blakusslimību dēļ iestājās nāve," stāsta Arāja. Savukārt par vienu gadījumu tiek gaidīts pataloganatoma slēdziens par nāves cēloni, jo nebija izteiktu saslimšanas pazīmju. Šo trešo gadījumu, pirms nav minētā slēdziena, nevar iekļaut Covid-19 mirušo uzskaitē.

Līdzībās domājot, diez vai kāds no Covid-19 mirušo skaita uzskaitē iekļautu slimnieku, kuram bijuši viegli simptomi, bet nāve iestājusies autoavārijas rezultātā.

Cik oficiāli ir izveseļojušies? Viens

"Latvijas statistiskie dati liecina, ka izveseļojies viens iedzīvotājs. Veicot kontroles testus, apstiprināts, ka organisms atbrīvojies no vīrusa klātbūtnes. Jāatceras, ka atveseļošanās tiek uzskatīta kā saslimšanas simptomu izzušana, bet, veicot divus atkārtotus testus, kas bijuši negatīvi, ir uzskatāms, ka pacients ir izveseļojies," skaidro Arāja.

Ceturtdien, 9. aprīlī, ir saņemta informācija, ka 16 gadījumos ir veikti divi atkārtotie testi, un ir uzskatāms, ka pacienti ir izveseļojušies, bet SPKC šobrīd precizē informāciju ar ģimenes ārstiem, un tuvākā laikā tiks publicēta aptipināta informācija. Kamēr šī informācija nav precizēta, šo cilvēku uzskaitē izmaiņas nav veicamas – oficiāli aizvien vēl izveseļojies ir viens cilvēks.

Kā atzīst, ka cilvēks, kas ārstējies mājās un bijis karantīnā, atveseļojies no Covid19? Ģimenes ārsts izvērtē, kad pacients jāsūta uz 2 pārbaudes testiem. Tiem secīgi ar vismaz 4 dienu starpību jābūt -. Pēc tā slēdz darba nespēja lapu un ĢĀ par gadījumu paziņo @SPKCentrs. — Ilze Viņķele (@Vinkele) April 9, 2020

Starptautiskā datu pratības tīkla "School of Data" vadītāja Latvijā Nika Aleksejeva skaidro, ka daudzu citu valstu institūcijas, ne tikai Slimību un profilakses centrs Latvijā, šādā situācijā iepriekš nav bijušas, tāpēc saprotami, ka viņiem nav uzreiz skaidras iestrādnes, kā ar šiem datiem publiski strādāt. "Tas arī ir loģiski, jo miera laikos šīm institūcijām ir citi pienākumi, kas skar sabiedrības veselību, nevis gatavošanos tam, kā publiski izskatīsies viņu sniegtie dati," vērtē Aleksejeva.

Hopkinsa Universitātes centrs un "Worldometer"

Statistikas datubāze "Worldometer" (šo avotu, papildinot ar SPKC datiem, portāla pirmajā lapā izmanto arī "Delfi"), kā arī Džona Hopkinsa Universitātes Korona vīrusa resursu centrs ik dienu tiešsaistē atjauno Covid-19 izplatības datus. Abos resursos ailītēs pie Latvijas redzams, ka mirušo skaits ir divi, kas atbilst SPKC uzskaitījumam, bet pie cilvēkiem, kas izveseļojušies, redzams skaitlis 16. Tātad mirušo skaits sakrīt ar Latvijas oficiālo statistiku, bet veselo cilvēku skaits ne.

Aleksejeva piebilst, ka minētajās vietnēs dati nav pilnībā uzticami, bet tie ir labākie, kas starptautiski salīdzināmā mērogā pieejami.

"Hopkinsa Universitātes un "Worldometer" sniegtā informācija par jauno koronavīrusu nav 100% uzticama. Pirmkārt, dati tiek ņemti no dažādiem avotiem, piemēram, "Twitter" un rakstiem tiešsaistē, un tad apstiprināti, salīdzinot ar oficiālo iestāžu datiem. Ir valstis, kas ziņas par Covid-19 saslimušajiem slēpj, samazina vai iegūst nepilnīgus datus, tāpēc jebkurā gadījumā publiskie dati neatspoguļos situāciju objektīvi. Vienlaikus, tie, iespējams, ir labākie avoti, kas mums šobrīd ir, lai situāciju valstīs salīdzinātu globāli. Protams, cilvēks, apskatot datus, grib redzēt, kā sokas tieši viņa valstij, salīdzinot ar citām. Viņš datos meklē sevi. Kopainu šie datu avoti dod, bet jāatceras, ka to ieejas datiem nav vienota starptautiska standarta, kā esam pieraduši redzēt, piemēram, Centrālās statistikas pārvaldes vai Pasaules Bankas publikācijās."

Latvijas Statistiķu asociācijas prezidente un Latvijas Universitātes profesore Biruta Sloka uzskata, ka minētie avoti ir uzticami, taču iesaka neaizmirst par Pasaules Veselības organizācijas publicēto informāciju.

"Uzskatu, ka abi minētie avoti ir ļoti moderni – tādi, kas izmanto mūsdienīgus IT risinājumus un min arī oficiālos datu avotus. Pamatā vajadzētu izmantot PVO datus, jo tā ir oficiālā statistikas institūcija, kuras interaktīvajā kartē ir apkopota oficiālā informācija par konkrēto brīdi, tur ir plaša informācija, var atrast gan konkrēto situāciju – konkrētos skaitļus dažādos aspektos –, gan dinamiku (attīstību laikā) dažādos griezumos, var veidot dažādus salīdzinājumus (tie ir nedaudz vēlāki nekā iepriekšminētie avoti)," stāsta Sloka.

Viņa atzīst, ka PVO datu apstrādes operativitāte un IT jauda ir vājāka nekā iepriekšminētajām vietnēm, tāpēc tā, visticamāk, ir publiski mazāk redzama.

Lai kāda arī būtu statistikas atspoguļošanas pieeja un tās publicēšanas veids, Latvijas Žurnālistu asociācijas Ētikas komisijas pārstāvis Jānis Buholcs atgādina par to, lai mēs neaizmirsu, ka aiz šiem datiem paliek cilvēks, kurš vai nu ir saslimis, vai kura radinieks, iespējams, ir miris.

"Statistika ir būtisks avots, kas sabiedrībai ļauj sekot līdzi kopējai ainai. Tomēr ir būtiski šai statistikai sniegt kontekstu. Īpaši svarīgi tas ir traģiskākajās situācijās. Vēlme būt pirmajiem, kas paziņo par Covid-19 izraisītiem nāves gadījumiem ne tikai veicina nepārbaudītas informācijas izplatīšanos, bet arī var būt privātuma pārkāpums, no kura sabiedrībai ir ierobežots labums. Cilvēkiem, kuru tuvinieki ir gājuši bojā slimības dēļ, ir jāļauj par notikušo uzzināt no slimnīcu darbiniekiem pēc tam, kad ir noslēgtas attiecīgās procedūras, nevis no medijiem un to publicētās neoficiālās informācijas," aicina Buholcs.