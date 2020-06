CVK par 700 000 eiro meklē vēlēšanu vadības sistēmas izstrādātāju

Centrālā vēlēšanu komisija (CVK) ir izsludinājusi publisku iepirkumu konkursu par vēlēšanu vadības sistēmas bāzes un pašvaldību vēlēšanu moduļa sagatavošanu un ieviešanu, kam interesenti var pieteikties līdz šā gada 30. jūnijam, portāls "Delfi" uzzināja CVK.

Pretendentiem nepieciešama vismaz trīs gadu pieredze informācijas tehnoloģiju (IT) sistēmu gatavošanā un ieviešanā, kas atbilst vairākām izvirzītajām prasībām, kā arī kopējam neto apgrozījumam iepriekšējo trīs finanšu gadu periodā jābūt vismaz 300 000 eiro ik gadu.

Kandidātiem jāatbilst arī IT kritiskās infrastruktūras drošības prasībām.

Vēlēšanu vadības sistēmai ir nepieciešams pārvaldīt tādas vēlēšanu sastāvdaļas kā kandidātu sarakstu sagatavošana, iesniegšana, pieņemšana, reģistrēšana, publicēšana, mašīnlasāmu vēlēšanu zīmju maketu sagatavošana, vēlēšanu zīmju skenēšana, elektronisks vēlēšanu gaitas žurnāls vēlēšanu komisijām un vēlēšanu iecirkņiem, vēlēšanu rezultātu apkopošana un publicēšana, statistikas pārskatu sagatavošana un datu arhivēšana.

Plānotā līgumcena par abiem moduļiem ir līdz 743 225 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa.

CVK plāno iegādāties sistēmu īpašumā, lai mazinātu līdzšinējo risku, kad vēlēšanu vadības sistēma, to nomājot ārpakalpojumā, ir atkarīga no viena komersanta iespējām šo pakalpojumu nodrošināt. Vienlaikus vēlēšanu administrēšanas sistēmas atrašanās valsts īpašumā ļaus labāk plānot un ieviest sistēmas attīstībai nepieciešamos uzlabojumus, kā arī vieglāk izmantot to ārkārtas vēlēšanās.

Turpmākos gados sistēmu iecerēts papildināt arī ar Saeimas vēlēšanu, Eiropas Parlamenta vēlēšanu un tautas nobalsošanas moduli.

Konkursa nolikums un citi iepirkuma dokumenti pieejami Elektronisko iepirkumu sistēmā.