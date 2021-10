'Delfi' skaidro: vai uzņēmums drīkst sūtīt informatīvus bukletus krievu valodā

Diskusijās Saeimā un valdībā par to, vai krievvalodīgos seniorus drīkst aicināt uz vakcināciju pret Covid-19, sūtot viņiem vēstulēs personalizētus uzaicinājumus krieviski, kā šķērslis šādai iecerei minēts Valsts valodas likums, kas liedz šādas vēstules nosūtīt. Savukārt vairāki uzņēmumi, tostarp "Latvijas gāze" (LG), saviem klientiem personalizētās vēstulēs oktobrī kopā ar individuālā gāzes patēriņa pārskatiem izsūtījusi informatīvu bukletu, kura vienā pusē informācija ir latviski, bet otrā – krieviski, turklāt buklets salocīts tā, ka virspusē ir informācija krievu valodā.

Vai uzņēmums tā drīkst darīt un vai šajā gadījumā nav pārkāpts likums, skaidroja portāls "Delfi".

Uzņēmuma LG Sabiedrisko attiecību speciāliste Anastasija Petere portālu "Delfi" informēja, ka LG izsūta saviem klientiem individuālus dabasgāzes patēriņa gada pārskatus ar pārrēķinu saskaņā ar noslēgtajiem dabasgāzes tirdzniecības līgumiem, ievērojot Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) noteikumus par informāciju elektroenerģijas un dabasgāzes galalietotājiem.

Ņemot vērā, ka no šī gada sākuma ir būtiski mainījies pārskata izskats – norēķini par kWh, iepriekšējo kubikmetru vietā, LG individuālajiem pārskatiem pievieno informatīvu materiālu par svarīgākajām izmaiņām norēķinos un skaitītāju rādījumu ziņošanā.

Lielāko daļu no informācijas aizņem skaidrojums, kā pareizi lasīt sagatavoto dabasgāzes patēriņa gada pārskatu, skaidroja Petere.

Pēc viņas teiktā, lai mazinātu klientu jautājumus, kā arī, ņemot vērā mūsu klientu ieteikumus, kā arī zinot mājsaimniecības klientu sadalījumu pēc valodas lietojuma – latviešu/ krievu valoda, šis informatīvais materiāls ir sagatavots gan valsts valodā, gan krievu valodā.

"Turklāt, sagatavojot šo informatīvo materiālu, esam vadījušies pēc Valsts valodas likuma 21. panta septītajā daļā noteiktā, kas paredz, ka gadījumos, kad līdztekus valsts valodai informācijā lietota arī svešvalodā, tekstam valsts valodā ierādāma galvenā vieta, un formas vai satura ziņā tas nedrīkst būt mazāks vai šaurāks par tekstu svešvalodā," akcentēja Petere.

Viņa uzsvēra, ka dabasgāzes patēriņa gada pārskati ar pārrēķinu klientiem tiek sagatavoti un sūtīti tikai valsts valodā, pievienojot informatīvo, skaidrojošo lapu divās valodās.

Savukārt Valsts valodas centra (VVC) Valodas kontroles departamenta vadītāja pienākumu izpildītāja un Valodas kontroles Rīgas reģiona nodaļas vadītāja Madara Rēķe portālam "Delfi" skaidroja, ka, saskaņā ar Valsts valodas likuma 21. panta pirmo daļu, valsts un pašvaldību iestāžu, tiesu un tiesu sistēmai piederīgo iestāžu, valsts un pašvaldību uzņēmumu, kā arī uzņēmējsabiedrību, kurās lielākā kapitāla daļa pieder valstij vai pašvaldībai, sabiedrības informēšanai paredzētā informācija sniedzama tikai valsts valodā, izņemot šā panta piektajā daļā noteiktos gadījumus.

No šīs tiesību normas izriet, ka valsts un pašvaldību iestādes sabiedrības informēšanai paredzēto informāciju līdztekus valsts valodai var sniegt svešvalodā tikai izņēmuma gadījumos un sabiedrībai pieejamās vietās.

Savukārt Ministru kabineta 2005. gada 15. februāra noteikumu par valodu lietošanu informācijā 2. punkts noteic, ka līdztekus valsts valodai Valsts valodas likuma 21. panta pirmajā daļā minētās institūcijas un personas var lietot svešvalodu, sniedzot publisku informāciju sabiedrībai pieejamās vietās, ja šī informācija ir saistīta, tostarp ar epidēmijām vai bīstamām infekcijas slimībām un ārkārtas situācijām.

Līdz ar to iepriekšminētās institūcijas un personas publisko informāciju svešvalodā var sniegt arī materiālos, piemēram, brošūrās, bukletos, vienlapēs u. c., kas atspoguļo iestāžu, uzņēmumu, organizāciju un pašnodarbināto personu darbību un ko nosūta vai izsniedz fiziskajām vai juridiskajām personām pēc to pieprasījuma.

Apkopojot iepriekš minēto, normatīvie akti neparedz iespēju Valsts valodas likuma 21. panta pirmās daļas subjektu tiesības informāciju svešvalodā Latvijas iedzīvotājiem nosūtīt bez viņu pieprasījuma, skaidroja Rēķe.

Savukārt LG ir kapitālsabiedrība, kas nav Valsts valodas likuma 21. panta pirmās daļas subjekts, tādējādi tai ir dota plašāka izvēles brīvība līdztekus valsts valodai saziņā ar klientiem lietot kādu no svešvalodām.

Saskaņā ar iepriekšminētajiem valdības noteikumiem, ja privātpersona informāciju svešvalodā publicē brošūrā, bukletā vai vienlapē, tad informāciju, kas ir saistīta ar sabiedrības likumīgajām interesēm, publicē arī valsts valodā tajā pašā vai atsevišķā izdevumā.

VVC pārstāve uzsvēra, ka centrs nesaskata LG rīcībā, nosūtot klientiem kopā ar dabasgāzes maksas pārrēķinu informatīvu lapu latviešu un krievu valodā, normatīvā regulējuma valsts valodas jomā pārkāpumu.

Kā ziņots, LG lielākie akcionāri ir "Gazprom" (34%), "Marguerite Gas II.S.a.r.l." (28,97%), "Uniper Ruhrgas International GmbH" (18,26%) un SIA "Itera Latvija (16%).

Iepriekš arī vēstīts, ka Latvijā dzīvojošo krievu valodā runājošo senioru uzrunāšanu vakcinēties pret Covid-19 apgrūtina Valsts valodas likuma prasības, tāpēc ir jāmeklē jauni informācijas kanāli, kuros ir iespējams saziņā ar iedzīvotājiem izmantot krievu valodu, trešdien Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijā notikušajā diskusijā secināja eksperti.

Arī Ministru kabinetā vairākkārt ticis diskutēts par vakcinācijas avīzi krievu valodā, tomēr ministri šādu iniciatīvu neatbalstīja.