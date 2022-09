Deputāta amata kandidāts Lielais apsūdz 'Delfi' melos; argumenti nav pārliecinoši

Priekšvēlēšanu periodā sociālajā tīklā "Facebook" deputāta amata kandidāts no partiju apvienības "Attīstībai/Par!" (A/P) Andris Lielais publiski vērsies pret "Delfi" žurnālisti Alinu Lastovsku, kura raidījuma "Nākamais, lūdzu!" ietvaros minēja, ka Lielais par naudu piedalījies Krievijas propagandas mašinērijā. Topošais politiķis izskanējušo frāzi sauc par apmelošanu un apsver iespēju vērsties tiesā. Lielais uzstāj, ka naudiska kompensācija par dalību šovos nav traktējama kā apmaksāta uzstāšanās, taču viņa argumenti nav pārliecinoši, noskaidroja "Delfi".

Intervija žurnālā "Kas Jauns", kurā Andris Lielais skaidroja nosacījumus, uz kādiem piekritis dalībai Kremļa kontrolēto mediju sarunu šovos, publicēta šogad maijā. Jūlija sākumā viņš līdzās citiem sabiedrībā zināmiem cilvēkiem tika uzņemts partijas A/P rindās un šobrīd kandidē Saeimas vēlēšanās no partijas Zemgales saraksta.

Publikācijā viņš saka: "Neatkarīgajiem medijiem samaksu par intervijām vai viedokļiem neesmu prasījis, bet propagandas kanālos man gan ir savi uzstādījumi. Prasu, lai man apmaksā mašīnu uz pārraidi un no pārraides, nodrošina ēdināšanu un kompensē man to, ko būtu varējis tajā dienā nopelnīt, filmējoties seriālā. Tās nav pasakainas summas, pensijas līmenī, ne vairāk. Tas ir godīgi, nav ļoti daudz, bet normāli, un ir vismaz, par ko nervu zāles nopirkt pēc vārdu cīņām ar propagandistiem."

Atbildot komentājiem pie sava "Facebook" ieraksta, Lielais sacīja: "Es šo tekstu redzu pirmo reizi, tādu tekstu nekad neesmu apstiprinājis". Deputāta amata kandidāts uzrunājis arī vienu no šī raksta autoriem un sīkāk paskaidroja savu versiju: viņš vēstīja, ka šādu interviju nav devis, daudzas intervijas esot parādījušās bez viņa ziņas un ir sakompilētas no dažādiem avotiem. Tā nav taisnība – Andris Lielais par "Kas Jauns" publikāciju zināja.

Noklausoties minētās intervijas audio fragmentu, Lielais portālam "Delfi" skaidro, ka ticis nepareizi interpretēts. Krievijas TV šovos viņam nekad nav diktēts, kas jāsaka, bet naudu, kas maksāta kā kompensācija par nenopelnīto filmēšanas laukumā, saņēmis viņa aģents, nevis pats.

"Ja man tajā dienā ir bijusi filmēšana, kas man ir jāatliek vai jāpārliek un tā rezultātā radies zaudējums, tad šo zaudējumu programma ir aģentam kompensējusi. Es nevaru ieguldīt savus līdzekļus televīzijas pasākumos," skaidro Lielais un akcentē, ka "tā nav samaksa par piedalīšanos raidījumā", bet gan samaksa par neiegūtajiem līdzekļiem tad, kad ir atteicies no sava tiešā darba, tātad eventuālajiem ienākumiem. Lielais pauž, ka neviens nevar ar čekiem vai dokumentiem pierādīt, ka viņš TV šovos būtu strādājis par naudu.

Vairs nenoliedzot, ka interviju tiešām sniedzis, aktieris apgalvo, ka rakstā "Kas Jauns" bijis stāsts par vienu konkrētu gadījumu, bet "tas iztulkots tā, it kā tā būtu tāda sistēma". Lielais atzīmē, ka viņam šis raksts nav atsūtīts uz Maskavu apstiprināšanai, lai gan viņš lūdzis žurnālistei rakstu ar viņu saskaņot, jo "tas ir jāuzraksta korekti".

"Viņš [raksts] ir tulkots nepareizi, tulkots man par sliktu. Jūs gribat mani apvainot tur, kur es neesmu vainīgs, tas ir absurds," skaidro Lielais. Jāpiebilst, ka brīvas žurnālistikas pamatprincipi aizliedz materiālu saskaņošanu, lai izvairītos no cenzūras iespējamības.

Žurnāliste Inta Mengiša atklāj, ka telefonsarunas ar Lielo bijušas vairākas. "Andris izteica vēlmi tekstu izlasīt pirms publicēšanas, bet tā vietā telefoniski viņam nolasīju priekšā uzrakstīto. Viņš aizvien uzstāja, ka vēlas tekstu izlasīt, jo esot lietas, ko publicētā tekstā iekļaut tomēr nevēlētos. Tā kā žurnālistam nav pienākuma tekstu saskaņot, paļāvos, ka intervējamais atbild par savu viedokli un paustajiem faktiem. Nākamajā rītā ieraudzīju, ka ap pusnakti "Facebook" pienākusi ziņa, kurā Andris pauda vilšanos par nesaskaņoto materiālu. Viņš lika noprast, ka esmu izmantojusi viņa uzticēšanos un turpmāk ar mani vairs nekontaktēsies. Novēlot jauku dienu un pieklājīgu honorāru par publikāciju, viņš saraksti beidza. Kad vēlējos viņam atbildēt, konstatēju, ka no Lielā draugu pulka esmu izdzēsta," atceras publikācijas autore.

Portālam "Delfi" Lielais saka, ka gadu gaitā Krievijas pārraidēs aizstavējis Latviju, Eiropas Savienību un savas vērtības un, tiklīdz jutis, ka ēterā kļūst par apsmieklu, cēlies un gājis prom. Lielais noliedz, ka būtu pildījis kādu lomu propagandas šovos un nejūtas kā politisks aktieris. Piedalīšanos šovos viņš nenožēlo, jo tādējādi ieguvis atbalstītāju pulku, kurš viņam tic un seko, un septiņu astoņu gadu laikā piedzīvoto Krievijas šovos sauc par labāko skolu, kurā topošam politiķim uztrenēt prātu, aizstāvēšanās spējas.

Vienlaikus Lielais pauda, ka, piedaloties raidījumos Krievijas kanālos, esot mēģinājis uzrunāt Latvijas iedzīvotājus: "Ja Latvijas Televīzija būtu biežāk prasījusi manu viedokli, es būtu teicis un būtu bijis laimīgs! Bet nez kāpēc izveidojās tāda situācija, ka jūs dzīvojat paši par sevi un man uz Latviju bija jārunā caur Krieviju!"

Latvijas Žurnālistu asociācijas (LŽA) valdes priekšsēdētāja Anna Platpīre sarunā ar "Delfi" pauž, ka Andra Lielā izteikumi par to, ka viņš ticis apmelots, kā arī netieši draudi žurnālistam ar tiesvedību priekšvēlēšanu periodā nav nekas jauns Latvijas politikā un mediju vidē. "Jautājums ir par to, vai Lielā kungs spēj apzināties, ka viņš varbūt ir kļūdījies, samelojies. Ir nepieņemami uzbrukt žurnālistam, kas demokrātiskā valstī, kurā valda preses brīvība, dara savu darbu. Priekšvēlēšanu laikā žurnālisti veic savu darbu atceroties, ko cilvēki ir darījuši, un pieprasa viņiem atbildību par saviem vārdiem. Ir tikai normāli pieprasīt atbildību arī no partijām, no kurām šie cilvēki kandidē. Šis ir jautājums, kas jāskata un jārisina pašai partijai," uzskata Platpīre.

Viņasprāt, Lielā kungam būtu jāpierod pie veida, kā strādā žurnālisti Latvijā, jo tas būtiski atšķiras no tā, kā noris darbs Krievijā: "Ja viņš tur ir ilgstoši dzīvojis, varbūt viņam līdzi nāk citādāka izpratne par to, kādām jābūt attiecībām starp publiskām personām un žurnālistiem. Latvijā šīs robežas ir skaidrākas," pauž LŽA vadītāja un piebilst, ka Lielā pārstāvētais politiskais spēks "Attīstībai/Par!" iepriekš bieži runājis par to, ka medijiem jābūt neatkarīgiem, ka žurnālistiem ir tiesības darīt savu darbu. Platpīre min, ka Andris Lielais, iespējams, tieši šobrīd iepazīst demokrātisku procesu, kā mediji strādā Latvijā un ka pateiktajam ir nozīme, ka pateiktais nekur nepazūd arī tad, ja viņš kandidē uz Saeimas deputāta amatu.

Partiju apvienība atvainojas Lielā vietā

“Attīstībai/Par!” skaidro, kāpēc Andra Lielā dalība Kremļa kanāla šovos viņus nemulsina – partijas kandidātam pie mājokļa esot pat bijuši uzraksti – viņš esot Krievijas nodevējs. Skaties visu raidījumu: https://t.co/Bi2grg9xVy#SIF_MAF2022 pic.twitter.com/JOfQZCmJQz — Delfi (@DelfiLV) September 12, 2022

Neviens no "Attīstībai/Par!" redzamākajiem biedriem nedēļas laikā publiski nav komentējis Lielā teikto par iespējamu tiesvedību pret "Delfi" žurnālisti, kura, kā uzskata Lielais, ir viņu apmelojusi. Taču Lielā ieraksts "Facebook" vietnē partijā ir pamanīts.

Apvienības pāstāvis Edgars Barbaks portālam "Delfi" saka: "Saprotam Andra Lielā emocionalitāti šajā laikā, kad viņa dzīve neatgriezeniski izmainījusies. Pēc dalības pēdējā raidījumā, kur viņš – tāpat kā visās pārējās pārraidēs – aizstāvēja Latvijas viedokli un intereses, viņam un viņa ģimenei draudēja reālas briesmas. Emocionāli ir ļoti grūti, ja kāds apšauba rīcību, kas bijusi vislabāko nodomu vadīta un radījusi tādas sekas. Vienlaikus vēlamies uzsvērt, ka augstu vērtējam un cienām žurnālistu darbu, apvienības "Attīstībai/Par!" vārdā atvainojoties, ja kāds no mediju pārstāvjiem tika nepamatoti aizvainots. Tāds noteikti nebija Andra Lielā ieraksta mērķis."